Yalnız değilsiniz, birlikteyiz

Salgın nedeniyle eve kapananlar şu günlerde müzikle moral buluyor. Müzisyenler, DJ'ler kimi zaman ev stüdyolarından kimi zaman da ellerinde enstrümanları evlerinin salonundan online konserler veriyor. Onlar sahneden uzak olmanın zorluğunu, dinleyiciler canlı konserlerden mahrum kalmanın üzüntüsünü ekran başında bir araya gelerek aşıyor. Şarkılar söylenirken ekrandan dinleyicilerin destek yorumları akıyor. Kah hüzün kah mutluluk birlikte yaşanıyor. Bu zorlu süreçte verdikleri konserlerle hayatımızı renklendiren müzisyenlerle konuştuk.





NİLİPEK

İnsan dediğimiz çok hızlı uyum sağlıyor

Alternatif müziğin sevilen ismi Nilipek, Red Bull Sunar: Evde Çal ve Hood Base'in düzenlediği Who's in the Bunker serileri kapsamında online konserler verdi. Bu konserlerin müzisyenler için önemini şöyle özetliyor: "Bizim maddi/manevi ayakta kalabilmemiz için konser verebilmemiz gerekiyor; gündelik hayata katkımız bu, işimiz bu. Yapamadığımızda işlevsiz kalırız. Şanslıyız ki bu zor dönemde bunu internet üzerinden, evden çıkmadan yapabiliyoruz." Yayın sırasında alkışı duyamamak ve dinleyenlerin tepkilerini görememek Nilipek'i biraz zorlamış: "Ne olduğunu anlayabilmek için yorumlara bakmanız gerekiyor, bu da ekrana bakarak duran bir surat demek izleyici için. Bir yandan da çok eğlenceli, çünkü canlıda küçük ipuçlarıyla çözmeye çalıştığınız genel durumu burada direkt yazılı geri bildirimle alabiliyorsunuz."





EKİN BERİL

Dinleyicilerim bir tık uzağımda

Birlikte Güzel'in Instagram hesabından ev konseri veren ilk isimlerden biri Ekin Beril. Onu online konser vermeye motive eden düşünceyi şöyle anlatıyor: "Yaşadığımız zorlu süreç ve geleceğin belirsiz olması durumu gerçekten çok zor. Hepimiz kaygılar ve düşüncelerle doluyuz. Bir süreliğine de olsa, beraber, tüm bunları unutmanın bize iyi geleceği fikri beni motive etti. Öyle de oldu. Çok eğlendik. Sonrasında aldığım mesajlar da 'Bize çok iyi geldi' şeklinde oldu."

Kısa bir süre önce yeni albümü Dualite'yi yayınlayan Beril, yeni şarkılarını da yayında canlı çalma fırsatı buldu: "Albümümü yayınladıktan hemen sonra olaylar başladı. Yeni şarkıları çaldığım bir konser yapma şansım olmamıştı. Sosyal hayatın durduğu bu günlerde, dinleyicilerime ulaşmanın bir tık uzakta olduğunu görmek umut verdi." Bu deneyimi "Çok samimiydi" diyerek özetliyor Beril ve devam ediyor: "Konseri verirken dinleyenleri göremiyorsunuz ama soruları ve yorumları size ulaşıyor. Sahnedeki bir konserden en büyük farkı; dinleyicilerle daha interaktif yapabilmek oldu. Akışı da neredeyse onlar belirledi. Su adlı şarkımın çok sevildiğini gelen isteklerden fark ettim."

Yaşadığımız bu günlerin insanlığı değiştireceğine inanıyor genç müzisyen. Gelecekten umutlu, "Yeni bir bakış açısı ve gerçeklik arayışındayız. Her kötü şey gibi, bu yaşananların da içimizde başka ve güzel bir şeyi uyandıracağına inanıyorum. Yeni ve gelişmiş bir insanlık kapıda" diyor.

AYBÜKE ALBERE

Hazırlandım, telaşlandım, heyecanlandım

Sahnede izlemeye alışkın olduğumuz isimlerden Aybüke Albere, bu kez online konseriyle karşımızdaydı. Son dönemdeki ruh halini şöyle anlatıyor: "İçinde bulunduğumuz bu zor ve fantastik günlerde hayatın içinde, kalbinde olmaya alışmış bizler için eve sığamama durumu had safhada. Ben ve orkestram yazdan bu yana haftanın en az üç günü sahnede, kalabalıklar içinde performans yapmaya o kadar alışmışız ki kendimizi koca bir kuyuya düşmüş gibi hissediyoruz. Elbette ki hepimiz aynı şeyi hissediyoruz ve dünyaca ortak paydada buluştuğumuz nadir zamanlardayız. Garip! Yeni dünya düzeni mi yoksa geçici mi zamanla anlayacağız ve görülen o ki uyumlanacağız."

"Online konseriniz nasıl geçti?" sorumuza işe şu yanıtı veriyor: "Bana inanılmaz iyi geldi, hazırlandım, telaşlandım, heyecanlandım ve alışık da olmadığım için hafif de stres yaptım. Var olma güdüsüyle ve 'Ben buradayım, hayattayım, en sevdiğim şeyi yapmaya her koşulda devam ediyorum' duygusuyla yapıyoruz sanırım bunu. Gündelik rutinimizi devam ettirerek bir şeyler paylaşmaya, müzisyen ya da müzisyen olmayan sevdiğim dostlarımla bu mecrada buluşmaya devam edeceğim gibi görünüyor."





GÖKHAN TÜRKMEN

Paylaşım her yükü hafifletir

Gökhan Türkmen daha önce de online konserler vermişti. Yaşanan salgın sonrası ise Instagram'da Birlikte Güzel hesabından bir konser verdi. "Yayınları evden yapıp hem kendimize hem de sevenlerimize moral olsun istedik. Paylaşım her yükü hafifletir" diyen Türkmen verdiği konserin kendisi için önemini ise şu sözlerle anlatıyor: "Yine şarkılar yapıp çıkaracağız. Yine buluşacağız. Bu fikir hayattan kopmamamı sağlıyor. İnsanların evlerinde neler yaptığını bilmek, interaktif yayınlar yapmak kendi yükümü de hafifletmeme yardımcı oluyor. Ayrıca evde iki kızınız olunca boya yapmak, evcilik oynamak gibi aktivitelerin dışına çıkmak beni de mutlu ediyor." (Gülüyor

Türkmen'e göre herkesin hayatında neler yaptığını düşünmesi gereken bir süreçteyiz: "Verdiği her tahribatı, vermediği -belki de- her tepkiyi, olması gereken desteği olmadığı her anı, ihmal ettiği her şeyi düşünmesi gereken süreçler... İnsanlığı neler beklediğini beraber göreceğiz. Şimdilik beklemediğimiz yerden geldi. Bunu da çözeceğiz."





ALYA

"Biz biriz" duygusunu hissetmek önemli

Son birkaç yıldır canlı müzik dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri Alya. Saatlerce sahnede kalır, enerjisi hiç bitmez. Şu sıralar sahneden uzak kalsa da yaptığı canlı yayınlarda yine o güzel enerjisini müzikseverlerle buluşturuyor.

Alya, evdeki ilk günlerini "Evde oturmaktan dolayı önce yalnızlık ve korku duygusu sardı beni" diye anlatıyor. Bu duygulardan sıyrılmak için de müziğe sığınmaya karar veriyor: "Ben böyle hissediyorsam herkes hissediyordur, diye düşündüm. Önemli olan 'Biz biriz, birlikteyiz, yalnız değilsin' duygusunu yaşayabilmekti." Alya, konser sayesinde iki saatliğine de olsa yaşanan bu zor dönemi düşünmemenin herkese iyi geldiğine inanıyor. Onu en çok mutlu eden ise yayın sırasında birbirini tanıyan, tanımayan insanların kendi aralarındaki sohbetleri olmuş: "Belli bir noktadan sonra kaynaşma oldu. Ve tabii günlerdir gelen güzel mesajlar da çok iyi geldi ruhuma."

Alya, zor günler geride kaldığında insanların birbirine ve doğaya karşı daha duyarlı olacağına inanıyor.





DEEPERISE

Hep birlikte mücadele ediyoruz

Jabbar'la birlikte yaptıkları Raf şarkısıyla hayatımıza giren DJ-prodüktör Deeperise de her fırsatta kabine geçip online yayınla dinleyicilere ulaşıyor. Amacını "Dijital dünya yardımıyla sevenlerimi müziğimden mahrum bırakmak istemedim. İnsanlar evlerinde geleceğimiz için mahsurlar. Biz de morallerini yüksek tutmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye özetliyor.

Müziğin birleştirici gücüne inanan Deeperise, "Bu yayınlar sayesinde hep birlikte mücadele ediyoruz" diyor. Performansına tepkiler de olumlu olmuş. Yetenekli DJ'e göre bu süreçten insanlık daha güçlü ve daha barışçıl olarak sağ salim çıkacak.





AKIN SEVGÖR

Amacım insanların hayatına renk getirmek

Elektronik müziğin ülkemizdeki yükselen isimlerinden Akın Sevgör, Instagram'daki Red Bull Sunar: Evde Çal serisine ev stüdyosundan katıldı. Onu harekete geçiren duygunun evde kalmak zorunda olan insanların hayatına renk getirmek olduğunu söylüyor. Daha önce hiç canlı yayın deneyimi olmaması konseri onun için daha da heyecanlı hale getirmiş: "Dürüst olmam gerekirse canlı yayın yapmak konusunda ziyadesiyle deneyimsizdim. Hiç saklamayacağım, yayından önce tüm gün evin içinde kendi kendime konuşup durdum. Ben sahnede de çok heyecanlı bir insanım zaten ama sahnede seyirci ile yüz yüze olmanın sağladığı karşılıklı iletişim hali beni dakikalar geçtikçe rahatlatır hep. Canlı yayında bu imkana sahip olamamak farklı bir performans deneyimi oldu diyebilirim."