Edis hepimize iyi gelecek

Yeni bir şarkının 32 saniyelik tanıtımını izlemek o şarkının dilinize dolanmasına yeter mi? Yetermiş. Kaç gündür evin içinde aynı sözleri mırıldanıyorum.

"Perişanım/Ne tadım kaldı ne iştahım/ Telefonda yok ki senin çağrın/Nasıl kaldım böyle serinkanlı. Ben de dua ettim Tanrıma/ Bakamam dedi icabına…"

İkinci albüm için hazırlıklarını sürdüren Edis, geçen günlerde bir sürpriz yaparak albümün çıkış parçasını tekli olarak çıkaracağını duyurdu. Perişanım 10 Nisan günü saat 00.00'da djital kanallarda yayındaydı.

Perişanım, Edis'in kariyerinde önemli bir adımı temsil ediyor. R@B ve hip hop ritimleri ile müziğini birleştirip urban pop tarzında çalışmalar yapmak istediği uzun zamandır biliniyordu. Nihai hedef Warner Music'le yaptığı anlaşmanın ardından bu tarzla dünya müzik sahnesinde bir yer edinmekti. Hatta aralık ayında verdiği An'a Veda konserinde seslendirdiği Bana mı? bu tarzın habercisiydi. Açıkcası yeni albümün çıkış parçasının da Bana mı? olacağını düşünmüştüm. Yanılmışım.

Perişanım'ı dinledikten sonra Edis'le şarkı hakkında kısa bir sohbet etme fırsatı buldum. Şarkıyı prodüktör Bugy ile birlikte yapmış. Bu ismi birçoğunuz Ezhel'le yaptığı çalışmayla duymuş olabilirsiniz. Ankara'da kaydedilen şarkının düzenlemesi de Bugy'ye ait.





SÖZLER SALGINDAN ÖNCE YAZILMIŞ

Edis'in şarkıyı tekli olarak yayınlamaya karar vermesinde, yaşanan salgın nedeniyle ikinci albümünün çıkışı için bir süre daha beklemek gerektiğini görmesi etkili olmuş: "Perişanım'ın albümün çıkış parçası olmasını düşünüyordum. Ama albüm için bekleyeceğimizi anladığım andan itibaren hemen tekli olarak yayınlamak istedim. Altı-sekiz aylık bir süreci başlatıyoruz. Bir ay sonra başka bir şarkı daha çıkacak. Yavaş yavaş bütün sound'a hakim olacaksınız."

Müzisyenler için çok da motive edici bir dönem olmamasına rağmen çalışmaya devam ediyor Edis. Hatta şarkının klibi daha önce çekilmesine rağmen, evde yeni çekimler yapılmış ve bunlar da klipte kullanılmış.

Edis'in yazdığı şarkı sözleriyle arasında hep bir duygusal bağ vardı. Konserlerinde şarkılarını söylerken bu bağı dinleyiciye hissettirir. Peki Perişanım için de bu söz konusunu mu? Yanıt veriyor: "Bir şarkıyı yazmaya başlamamla birlikte başka bir zamana uçabiliyorum. Ve o anı dile getirebiliyorum. Bu şarkı da bir zamanımı gerçekten anlatıyor. Ama kronolojik olarak yakın dönemde yaşadığım bir şey değil."

Her şey bir yana Edis'in şarkıyla ilgili şu sözleri beni çok etkiliyor: "Perişanım'ı yazdıktan sonra, uzun zaman sonra gerçek anlamda kendimi ifade ettiğim bir şarkı yakaladığımı düşündüm. Çünkü ilk albümden sonra sadece iki reklam şarkısı yaptık. Bu anlamda Perişanım'ı yayınlamak benim için çok kıymetli oldu."

Şarkı, koronovirüs salgını patlamadan önce yazılmış. Ama şarkının içinde 'ilaç' gibi Edis'in deyimiyle 'enteresan' kelimeler var. Bu da şarkının hepimize iyi geleceğinin habercisi niteliğinde. "Şarkının bu psikolojideyken hepimize iyi gelebileceğini düşündüm. Bu yüzden de şarkının enerjisine güvenip dönemin koşullarına, streaming oranlarının düşüklüğüne bakmadan yayınlama kararı verdim" diyor Edis.