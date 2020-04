Mutfakta şef mi var!

Evdeyken ne yapıyorsunuz? Antropologlar, psikologlar ve pek çok uzman hiçbir şey yapmamanın sorun olmadığını belirtiyor. "Eviniz dağınıksa, çocuğunuz derslere konsantre olamıyorsa, başladığınız kitabı bitiremiyorsanız, sorun değil" diyorlar.Ve birçoğumuz çareyi spor ya da yemek yapmakta buluyoruz. Hem bu konuda sınırsız kaynağa sahibiz. Belki de bugüne kadar hiç olmadığımız kadar. Spor eğitmenleri YouTube kanallarından ya da Instagram hesaplarından ücretsiz online dersler veriyor.Şefler ise canlı yayılanlarda evlerinde yemekler pişiriyor, tarifler paylaşıyorlar.Bir de ihtiyaç sahiplerinin derdine koşanlar var... Onlar da iyi ki varlar.Müdavimi olduğumuz mekanlar da bizi bu süreçte yalnız bırakmıyor. Biz onlara gidemesek de onlar evlerimize geliyor. Kimi canlı müzik yayını yapıyor, kimi en popüler yemeklerini eve yolluyor kimi de sosyal medya hesaplarından tariflerini paylaşıyor.Spor konusunu başka bir yazıya bırakıyorum. Ve bu hafta bizleri yalnız bırakmayan şefleri, mekanları kaleme alıyorum.İhtiyaç sahipleri için yemek pişiren gönüllü şefleri de elbette es geçmiyorum.Toi'nin şefi İsmet Saz canlı yayında yemek pişirme konusunda en istikrarlı şeflerden biri. O da öncesinde tüm malzeme listesini veriyor ardından binlerce kişi ile birlikte canlı yayında yemekleri hazırlıyor. "Makarna, ekmek gibi kolay tarifler vermeye özen gösteriyorum. Amacım herkesin evinde olan malzemelerle yemek pişirmek" diyor. Ayrıca gastronomi okullarına da canlı bağlanarak tarifler paylaşıyor.Instagram'daki mademevdeyiz gastronomi gönüllüsü/uzmanı dostların bir araya gelerek, kolektif bir amaç için oluşturdukları bir hesap. Sloganları: "Evdeyiz diye, boş duracak değiliz ya! Sizinle kendi bilgi ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz."Kimler mi var bu hesapta? İnanç Çelengil, Yoldaş Sönmez, Didem Şenol, Tuba Satana, Aylin Yazıcıoğlu, Maksut Aşkar, Şemsa Denizsel gibi onlarca önemli ve başarılı şef... Şeflerin her biri evimizde olan malzemelerle pratik, kolay ama lezzetli tarifler paylaşıyor.Malzeme israfını önlemek ve malzemelerin nasıl değerlendirilebileceğini göstermek de öncelikleri arasında. Yaklaşık 26 bin takipçiye ulaştılar bile. Ama çok daha fazlasını hak ediyor bu hesap. Hem "Bugün ne pişireyim?" diye düşünüyorsanız kesinlikle takip etmelisiniz. Bu kadar işinin ehli şefin tariflerini başka hangi platformda bulabilirsiniz ki!Gastroinsiyatif ise şef, tedarikçi, işletmeci, yazarçizer, kısacası yeme-içme ve turizm sektöründe çalışan 200 kişinin bir araya gelip kurdukları bir grup. Ne mi yapıyorlar? Öncelikli olarak sağlık sektöründe çalışanlara sandviç, tatlı gibi gıdalar tedarik ediyorlar.Bununla da kalmayıp Horeca sektöründe işsiz kalmış 1500 mağdura kumanya hazırlıyorlar. Kumanyanın içinde sadece gıda da yok. Deterjan, diş macunu gibi günlük ihtiyaçlar da var. 70'e yakın firma bu gruba destek oluyor. Birçok restoran zinciri de işin içinde. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları işleri takip ve elbette takdir edebilirsiniz.Mehmet Yalçınkaya uzun yıllardır takip ettiğim, takdir ettiğim şeflerden biri. Artık bir TV kişiliği olduğu için sosyal medya hesaplarını da 100 binler takip ediyor. Bu dönem sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yemek pişirip bu yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında rol alıyor.Aynı zamanda evinde canlı yayında tarifler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Birkaç gün önceden malzeme listesini veriyor. Ve takipçileriyle birlikte pişirmeye başlıyor. Zaman zaman kızı Sude de giriyor mutfağa.Üstelik sıfır atık konusunda duyarlı tarifler paylaşmaya özen gösteriyor. "Evdeki her ürünü doğru değerlendirmek çok önemli. Tüketimi aza indirerek, evde sıfır atık üzerine çalışmalar yapıyoruz ve toplumsal sorumluluğumuza, kolektif bilincimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Kendi adıma kişisel mecralarımda, psikolojimizi düzeltecek paylaşımlar yapmaya özen gösteriyorum" diyor Mehmet Şef. Bu arada ben bu yazımı yazarken canlı yayında enfes bir helva kavurduğunu da ekleyeyim.Ayrıca geçen hafta kaleme aldığım "Açık büfeler tarih olacak" yazıma da destek veriyor: "Çağın en büyük salgını olarak pandemi ilan edilen Covid-19, ülkelerde yeme-içme düzeninin de yeniden dizayn edilmesine sebep olacak. Bir süredir kapalı olan restoran sektörü, otellerde bulunan açık büfelerin kaldırılması ve küçük esnafın nitelikli paket servisine başlaması ile farklı bir boyut kazanacak."Evlerinde ve yardım organizasyonlarında yemek yapanlar kadar bir de evlere sipariş ve gel-al sisteminde hâlâ hizmet veren mekanlar var. Sarp Yaman ve Yiğit Demirbaş'ın Maslak'ta açtıkları Mr. Bao paket servisine devam eden yerlerden biri. Buharda pişen ekmekler kokoreç bao, yengen bao, iskender bao gibi farklı versiyonlarda servis ediliyor.Zula ise enfes hamburgerlerini paket servis olarak yollamaya devam ediyor.Günaydın ise paket servisi yapan bir başka mekan. Şaşkınbakkal, Acarkent, Etiler ve Ankara'daki mekanları paket servise ve 'gel-al'a devam ediyor.* Evde kaldığımız ve mekanların kapalı olduğu bu süreçte birçok mekan müzik ve yemek paylaşımı yapmaya devam ediyor. Örneğin Lucca... Yemek ve kokteyl tarifleri, yiyecek ve sanatla ilgili haberleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. DJ Yakuza, Murat Tokuz gibi DJ'ler haftada bir gün evlerinden Home Sessions serisi kapsamında yayın yapıyor.* Çeşme, Dalyan'ın en popüler plajı The Beach of Momo'nun ardından İstanbul'da Momo Bebeköy açılmıştı. Maalesef mekan kapalı. Ama Momo müziklerini 24 saat dinleyebileceğimiz bir platform var. Radio Momo'da mekanların müzik direktörü Tankut Karakurt ve farklı DJ'ler gün boyu yayınlar yapıyor. Uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz.Şeflerin restoranlarında olmaması mutfaklarını terk ettikleri anlamına gelmiyor. Pek çoğu gönüllü olarak ihtiyaç sahipleri için binlerce kişilik yemekler pişiriyor. Şef Umut Karakuş ve gastronomi yazarı Ebru Erke tarafından başlatılan Sen Güvende Kal grubu 1200 kişiye, anne yemekleri hazırlayıp ulaştırıyor. Türlü, kıymalı börek gibi yemeklerin reçeteleri ise beslenme uzmanı Dilara Koçak tarafından hazırlanıyor. Bu uğurda çalışan, dev kazanlarda yemek karıştıran onlarca şefe de bir alkış...Beeves et restoranlarını et düşkünleri bilir. Wagyu etini Türkiye'ye getiren yegane restoran. Restoran zinciri artık kapalı. Ama kurucusu Sidar Budak başarılı bir paket servis sistemi kurdu. Gelin onun ağzından dinleyelim: "En iyi bildiğim iş doğru eti seçip tabağa hazır hale getirmek. Covid-19 nedeniyle işin restoran ayağını kaybedince restoranı müşterilerin ayaklarına götürmek istedim. Ürünleri internetten sipariş verseniz bile restoranla aynı lezzeti yakalamanız çok zor. Bu yüzden sosyal medyamda yemeklerimin puzzle'ını yaptım. İlk olarak etineniyisi.com'da burgerle başladık. Türkiye'nin ilk dry-aged burgerini evde yapmak için özel karışım sosumu, köftemi, ekmeğimi hatta turşumu bile paketin içine koydum." İşletme sağlık personeline de ara ara burger ve bağışıklık güçlendirici ilik suları göndererek sürece destek oluyor.