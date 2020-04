Çocuğunuza turşu kurup yoğurt mayalamayı öğretin

PROBİYOTİK

Pek abur cubur yiyen biri değilimdir. Kızımı da yıllardır cips, çikolata, şeker, kutu meyve sularından uzak tutmaya çalışıyorum. Ama itiraf ediyorum ki, karantina günlerinde tüm bu alışkanlıklarım yerle bir oldu. Sürekli bir şeyler atıştıran, abur cuburun dibine vurmuş bir yetişkin haline geldim. Üstelik çocuğumun beslenmesi konusunda da bayağı esnek davranmaya başladım. Yalnız olmadığımı da biliyorum. Etrafımdaki herkes hemen hemen benimle aynı durumda. Tesellimiz de belli: "Çocuklarımız zaten dışarı çıkamıyor, bari istediklerini yesinler."İşte tüm yanılgımız da burada başlıyor. Çünkü asıl şimdi çocuklarımızın güçlü bir bağışıklığa ve sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var. Hatta onlar gelecekte, bizden daha çok beslenme bilgisi ve becerisine ihtiyaç duyacaklar. Bu yüzden bizim bu karantina günlerinde asıl yapmamız gereken, sağlıklı beslenmeyi bilen, kendi yiyeceklerini yapabilen bireyler yetiştirmek.Peki, bu bilgi ve beceriyi çocuklarımıza nasıl kazandıracağız? İşte bu sorunun cevabının peşine düştüm ve aklımdaki tüm soruları Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'a sordum. Gelin çocuklarımızı, kendini sağlıklı besleyen birer yetişkin olarak yetiştirmek için onlara temelde neler öğretmemiz gerektiğini Dr. Ümit Aktaş'tan dinleyelim."Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bırakın çocukları yetişkinler bile hangi sebzenin hangi mevsimde yetiştiğini unuttu. Çünkü tüm sebze ve meyveler dört mevsim tezgâhta. Yeni kitabım Yaşam Sevinci 'nde mevsimsel beslenmenin önemini vurguladım. Unutmayın serada yetişmiş sebzeler, meyveler bol miktarda tarım ilacı, hormon içerir. Onu zehirlere, kimyasallara maruz bırakırsanız bağışıklık sisteminiz etkin bir şekilde çalışamaz.""Çocuklarınızı koronavirüsten korumak, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek mi istiyorsunuz? Eşten dosttan kurabiye, kek, poğaça tarifi alacağınıza, büyüklerinizi arayıp turşu, ev yoğurdu tarifi almaya ne dersiniz?Ev yoğurdu ve ev turşusu zengin probiyotik kaynaklarıdır. Bağışıklık sisteminizin etkin bir şekilde çalışması için bol probiyotik tüketmeniz gerekiyor. Evde kaldığımız bu dönem çocuklarımıza doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak için mükemmel bir zaman. Onları gerçek besinlerle şifa kaynağı yoğurtla, evde kurulmuş turşuyla tanıştırın. Daha da önemlisi bu besinlerin onları nasıl sağlıklı, dinç tuttuğunu anlatın."Çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmek, geleceği sağlıklı bir yetişkin olarak karşılamasını sağlamak elinizde… İşte Aktaş'tan altı maddede bağışıklık dopingi…Çocuğuna yeni çıkan her cipsi, gofreti, kahvaltılık gevreği satın alan ebeveynler var. Çocuğunuz istese de, bir anne baba olarak onları bu zehirlerden korumak başlıca görevinizdir. Patates cipsinin içinde akrilamid diye kanserojen bir madde oluştuğunu biliyor muydunuz? Peki ya sosisin içine renk versin diye konulan nitrata ne demeli? Bu kimyasal beyin tümörleri ve mide kanseri ile ilişkilendiriliyor.Paketlenmiş her gıda sağlığı tehdit eden boyalar, kimyasallar, katkı maddeleri ile doludur. Çocuğunuzun diyetinin yapıtaşlarını, mevsiminde sebzeler, meyveler, ev yoğurdu, turşu gibi fermente yiyecekler, kuruyemişler, merada otlamış hayvanın eti, serbest gezen tavuk, onun yumurtası ve deniz balığı oluşturmalı.Çocuğunuzun diyeti faydalı bakteriler açısından ne kadar zenginse, bağışıklık sistemi o kadar güçlü olur. Bağışıklık sisteminin yüzde 70'inin bağırsaklarda yer aldığını artık biliyoruz. Turşu ve ev yoğurdu gibi besinlerle vücuduna aldığı probiyotikleri mevsim sebzeleri ve meyveleriyle destekleyecek ki probiyotikler beslensin, gelişsin.Mısır unundan ekmek, keten tohumundan bazlama, nohut unundan kek, kurabiye yapmayı öğrenmenin tam zamanı! Sağlıklı olmak, sağlığını korumak isteyen herkes buğday ürünlerinden uzak durmalı. Genetiğine müdahale edilerek yaratılmış modern buğdayın içindeki gluten, pek çok kronik hastalığın arkasındaki esas suçludur. Koronavirüsten etkin bir savunma hattı mı istiyorsunuz? O halde buğdayı sağlıklı alternatiflerle değiştirin.Bağışıklık sisteminin etkin bir şekilde çalışması için D vitamini rezervinin dolu olması lazım. Çocuğunuzun diyetinde et, ciğer ve yumurta gibi D vitamini kaynakları olması son derece önemli. Tabii besinlerle aldığı D vitamininin aktive olabilmesi için dozunda Güneş banyosuna gereksinimi var. Dışarıya çıkamasanız da güneşli günlerde çocuğunuzla birlikte balkonda zaman geçirebilirsiniz. Bunun bile faydası olacaktır.Yağsız diyetler bağışıklık sisteminin çökmesine neden olur. Çocuğunuzun diyetinde bol tereyağı, sızma zeytinyağı olmalı. Bunlar olmadan sağlık olmaz. Hatta çocuğunuz hem zihinsel hem beyinsel olarak gelişemez. Çocuğunuza yağlı balıklar, yumurta, badem, fındık ve ceviz yedirin.