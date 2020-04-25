Toplantı sanal, şıklık gerçek

Salgın nedeniyle birçok işyeri çalışanlarından şirket binalarından ayrılıp güvenli bir şekilde evlerinde çalışmalarını istedi. Ve bu durum hepimizin hazırlıklı olmadığımız bir durumla karşılaşmasına neden oldu.Birçoğumuz için evden çalışmak, sanal toplantılara ve görüşmelere katılmak çok yeni bir durum. Haliyle aklımızda birçok soru var. Bunların başında da ekran başında toplantılara katılırken nasıl giyinilmesi gerektiği konusu geliyor.Ekranda soluk ve mutsuz bir ifadeye sahip olmamak ayrıca evde olmamıza rağmen belirli bir giyim alışkanlığını sürdürmek çok da kolay değil.Ama birkaç küçük detaya dikkat ederek hem evde çalışırken moralinizi yüksek tutabilir hem de video konferanslarda şık ve iyi görünebilirsiniz.Kameralar açıldığında üzerinizde bulunan renkler her zaman çok önemli. Beyaz ve soluk renkler ne yazık ki sizin daha depresif görünmenize neden olur. Ayrıca karşınızdaki kişinin yüz hatlarınızı algılamasını zorlaştırır. Mavi tonları en idealidir. Siyahı da aşırı silik görünmenize neden olacağı için tercih etmeyin.Ekranın karşısında durup karşınızdaki kişiyle iletişim kurmak ve dikkati aynı seviyede tutmak çok da kolay değil. Bu nedenle dikkati dağıtan geometrik şekillerden, leopar gibi hayvan desenlerinden ve çiçekli motiflerden bu dönemde uzak durun.Hepimiz stilimizi yansıtan aksesuvarları kullanmayı çok seviyoruz. Ama küçük bir ekranda sadece belden yukarınız görünürken ne kadar az aksesuvar kullanırsanız o kadar iyi olduğunu unutmayın. Fularlardan, kocaman taçlardan, dev küpelerden uzak durun.Tabii ki pijama altınızla kamera karşısında oturup oturmadığınızı kimsenin anlamasına imkan yok. Ama giyimin yarım olması yani bir kısmının ofis bir kısmının ev psikolojinize hitap etmesi emin olun toplantı sırasındaki katılımcılığınızı, kendinize güveninizi ve ekran önündeki duruşunuzu etkileyecektir. Tek renk pantolon ya da etekler motivasyonunuzu yüksek tutmanızı sağlar.Pembe tonlarında bir ceket içine giydiğiniz bir tişört ekran önünde iyi görünmenizi sağlar. Ya da dik yakalı bir bluz ya da pamuk karışımlı kazak kendinizden emin durmanıza yardımcı olur. Gömlek ve üzerine hırka ya da süveter toplantılarda şık ve bir o kadar da iddialı olmanızı sağlayacaktır.Kimsenin evde oturduğu bir dönemde içinden makyaj yapmak gelmiyor. Ama evde olsanız da iş hayatınızın ve sorumluluğunuzun devam ettiğini unutmamalısınız. Göz altlarınız koyu renkte ise göz altı kapatıcısı sürmeyi ihmal etmeyin. Gözlerinizi kalemle belirgin bir hale getirin ve dudaklarınıza parlatıcı sürün. Bu dönem sonra erdiğinde insanlar hâlâ sizi toplantılardaki görüntünüzle hatırlayacak.Evden çalışırken belirli bir giyim kodu belirlemeli ve buna uymalıyız. Houston Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Rheeda Walker, "Hepimiz için stresli bir dönem. Bu dönemde iş hayatımızı devam ettirmek ve yapmamız gereken işlere konsantre olmakta kıyafetler bize yardımcı olabilir. Unutmayın ki sabah kalkıp giyinmek demek o güne psikolojik olarak hazırlanmak da demek" diyor. Walker, eşofman ve jean gibi günlük giysileri hafta sonuna saklamanın da kişinin psikolojisini yukarıda tutmak ve günler arasında ayrım yapabilmek için gerekli olduğunu belirtiyor.Gelelim ekranda güzel çıkma tüyolarına. Işık iyi olduktan sonra kötü görünmeniz çok ama çok zor. Bununla ilgili çeşitli aparatlar satılıyor zaten ve emin olun birçok iş arkadaşınız sanal toplantılarda bu aparatları kullanıyor. Ama elinizde böyle aparat yoksa da size bir video konferansta iyi görünmenin sırrını verelim. Geçen günlerde New York Times gazetesine konuşan moda dünyasının duayeni Tom Ford ekranda iyi görünmenin sırlarını şu detaylarla açıkladı: "Masanın üzerine üst üste birkaç kitap yerleştirin. Laptopunuzu da bu kitapların üzerine koyun. Önemli olan kameranın kafanızın hizasından biraz daha yüksekte olması. Ardından masa lambanızı ekranın arkasına yerleştirin. Sağ ya da sol... Hangi taraftan daha iyi görünüyorsanız lamba o tarafta olsun. Ve son olarak kitapların hemen önüne masanın üzerine beyaz bir kağıt koyun. Emin olun ekranda çok daha iyi görüneceksiniz."