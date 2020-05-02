Eurovision’da yapay zeka Pandemi Club’ta DJ Doktor

Salgında sanal konserler adeta patlama yaptı. Kimi için eline gitarı alıp canlı yayın açmak yeterli oldu. Ama bu işi farklı bir noktaya taşıyanlar da oldu, olacak. Rotterdam Filarmoni Orkestrası da salgın boyunca sanal konserler verdi. İlk konserde de Beethoven'ın 9. Senfoni'sini yorumladı. Peki ortalama 70 dakika süren performans için arka planda saatler süren bir çalışma gerçekleştiğni biliyor muydunuz? Müzisyenlerin her biri bölümlerini evde çalıp cep telefonu ya da bilgisayarın kamerasıyla videoya çekti. Sonra bu videolar birbiriyle titizlikle senkronize edildi. Bizim payımıza da konseri keyifle izlemek düştü.Koronavirüs yüzünden bu yılki Eurovision yarışması iptal edildi. Hayranlar büyük hayal kırıklığına uğradı. Ama bu karar kimi ülkeleri durdurmadı. Hollandalı şirket VPRO'nun ilginç teklifi üzerine 13 ülkeden takımlar yapay zekanın yardımıyla üç dakikalık pop şarkıları yarattı. Mesela Avustralya adına yarışan takım Uncanny Valley, koalaların, Tazmanya canavarlarının seslerini kullanarak Beautiful the World adlı bir şarkı ortaya çıkardı. Şarkının yaratım sürecinde müzik prodüktörleri, veri bilimi uzmanları rol aldı. Diğer ülkeler de benzer yöntemlerle şarkılarını ortaya çıkardı. Hangi şarkının birinci olacağına halk karar verecek. Halk oylaması 10 Mayıs'ta başlayacak. İki gün sonra birinci açıklanacak.Geçen hafta SABAH Pazar ekimizde şifreli girilen sanal partileri yazmıştık. Bu partilerin bir sonraki adımı ücretli olmasıydı. Oldu! Geçen hafta Türkiye'nin ilk online gece kulübü Club Pandemi açıldı. Zoom uygulaması üzerinden girilecek kulüpteki ilk performans bu akşam gerçekleşecek. 20 TL karşılığı bilet alıp kulübe girmeye hak kazananlar DJ Doktor'un performansını da izleme şansı bulacak. Kapıda şimdilik bodyguard yok ama yine de kıyafetinize dikkat etmenizi öneririz. Zira kulüp katılımcılarından yaratıcı kravatlar ve papyonlar takmalarını istemiş.Bu arada İstanbul'un popüler kulüplerinden Klein de Zoom üzerinden sanal partiler düzenlemeye başladı. Sanal kulübe giriş şifreli ama şimdilik ücretli değil.Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması da yeni normale ayak uydurdu. Yarışmanın yarı final süreci evlerden yürütülecek. Bu yıl Mustafa Sandal, yarı finale kalmaya hak kazanan 10 genç sese, evden çekeceği "Nasıl daha iyi şarkı söylenir" temalı videolarla koçluk yaparken, Tarık Sezer de online oturumlarla gençlere yol gösterecek. Bu arada Tarık Sezer Orkestrası yarışmacıların evde performanslarını kaydedebilmeleri için şarkıların altyapısını hazırlayacak. Yarışmacılar, bu altyapı üzerine şarkılarını söyleyerek performanslarını kaydedebilecek. Bakalım ortaya nasıl çalışmalar çıkacak?Bu dönemde özellikle çocukların ve gençlerin adresi online oyunlar. Popüler bilgisayar oyunu Fortnite da oyuncularına bir sürpriz yapıp platformunda geçen günlerde online konser gerçekleştirdi. Travis Scott'ın konserini ilk etapta 12.3 milyon kişi izledi. Hollanda'da ise ilk artırılmış gerçeklik festivali yapıldı. King's Day (Kra Günü) VR Festival kapsamında konserler ve ışık gösterileri düzenlendi. VR gözlüklerini takan katılımcılar özel pistte dans etme fırsatı buldu, hatta Kral Willem Alexander ile tokalaştı.Bu arada bir müzik platformunun ABD'de kullanıcıları arasında yaptığı araştırmaya göre stresi azaltan müziklere ilgi artmış durumda. Karantina günlerinden en çok enstrümantal ve rahatlatıcı müzikler dinlemeyi tercih ediyoruz. Bu arada sabah rutinlerimiz de tamamen değişmiş. Yolculuk sırasında müzik dinleyenlerin sayısı azalırken (ki bu herkesin evlere kapandığı bir dönemde şaşırtıcı değil) evde yemek yaparken ya da diğer ev işleriyle uğraşırken müzik dinleyenlerin sayısı artmış.