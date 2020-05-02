Karantina günlerinde çocuk ve Ramazan

Ramazan ve oruç denildiğinde içimde oluşan o manevi güzelliği çocukluğumdaki Ramazan anılarına borçluyum. Kalabalık iftar sofraları, çocuklara hazırlanan ayrı masalar, iftar davetlerine gidip kuzenlerim ve arkadaşlarım ile buluşmalarım, anneme zorla kendimi sahura kaldırtmalarım, beni uyandırmadıklarında onları sahur sofrasında yakalayıp "Bakın ben kendim uyanabiliyorum" diye gururlanmalarım, dualar, heyecanlı bekleyişler, pide kuyrukları, dini filmler, mahyalar ve daha nicesi... Ramazan Binbir Gece Masalları'nın içinde olmak gibi bir şeydi bizim çocukluğumuzda...

Dileğim şimdiyi yaşayan çocukların da bu hissiyatı, bu tadı yaşaması... Hele ki koronavirüs nedeniyle evden çıkamadığımız şu günlerde, aylardır evde olan çocuklarımızın bu tür duyguları yaşamaya daha çok ihtiyacı var. Belki bu yıl koyu muhabbetlerin olduğu kalabalık iftar sofralarımız, teravih namazlarımız, pide kuyruklarımız olmayacak ama çocuklarımız için evde geçirdiğimiz günleri bir masal diyarına çevirebiliriz.

Çocuklarımızı bu yıl hem oruç tutmaya teşvik hem de Ramazan'ın manevi hissiyatını tatmaları ve unutamayacakları bir karantinada Ramazan ayı geçirmeleri için ebeveynlere birkaç önerim olacak. Aslında çoğu unutmaya yüz tuttuğumuz geleneklerimiz... Ben bunlardan evde yapabileceklerimizi seçtim. Hadi, onları oruç tutmaya zorlamadan oruca teşvik ettirecek, tüm aileye evde masal gibi günler yaşatacak önerilerimizi birlikte okuyalım.

Oruç satmak/orucu satın almak

Ben bu geleneği yeni öğrendim ve çok hoşuma gitti. Osmanlı döneminden beri süregeliyormuş, Anadolu'da da oldukça yaygın. Çocuğu oruca alıştırmak ve onun bu manevi hissi yaşamasını sağlamak için oynanan bir tür oyun da diyebiliriz. Oruç tutan çocuk bir süre sonra "Ben çok susadım, biraz çikolata yesem orucum bozulur mu? Bari biraz ekmek yiyeyim anne" gibi sorular sormaya başlayabilir. İşte bu esnada aile üyelerinden biri "Orucunu bana sat" der. Bu soruyu ilk kez duyan çocuk eminim çok şaşıracaktır ve nasıl satacağını soracaktır. "Orucunu bana sat, sana bir çikolata ya da istediğin bir oyuncağı alırım" diye karşılık verebilirsiniz. Bu teklif karşısında acaba çikolatayı mı yoksa oyuncağı mı seçsem diye düşünen çocuğa başka bir aile üyesi yeni bir teklif sunabilir. Böylelikle evin içinde tatlı bir atışma başlar. Teklifler karşısında sevinen ve aile üyeleri ile eğlenceli bir oyunun içine giren çocuk sonunda kime satacağını söyler.

Gün boyu "Dedem bana şu kadar harçlık teklif etti, babam bana yeni bir oyuncak alacağını, annem kek yapacağını söyledi ama onlara satmadım, ablama sattım" gibi cümlelerle eğlenerek anlatıp durur çocuk. İftar sofrasında sattığı oruçla birlikte sevabını da sattığı söylenir çocuğa. Bunu duyup üzülen hatta bir sonraki gün tutacağı orucu kime satacağını bile planlayan çocuk orucunu satmaktan vazgeçer. Ta ki sonraki gün gelen teklifleri duyana kadar...







Kukla oynatma



Hazır evdeyiz, eski bir geleneğimizi çocuklara tanıtmanın tam zamanı. Hem kukla izlemekten hangi çocuk hoşlanmaz ki... Bunun için önce birer kukla edinmek gerekir. Hacivat ve Karagöz mesela... Bu kuklaları internetten satın alabileceğiniz gibi evde çocuğunuzla birlikte de yapabilirsiniz. Çeşitli video kanallarında bununla ilgili bilgiler var. Kukla yapımı aşaması hem birlikte eğlenceli vakit geçirmenizi, çocuğunuzun yeni yetenekler kazanmasını hem de iftara kadar zamanın hızlıca geçmesini sağlayacaktır. İftardan sonra kuklayı oynatmak ve böyle bir gösteriyi evde izlemek tüm aile fertleri için unutulmaz bir anı olacaktır.







İftara misafir var



Koronavirüs günlerinde iftara misafir davet etmek tabii ki olmaz. Ama bu şen sofraları çocuğunuz için hazırlayabilirsiniz. Bu yıl da iftar misafirimiz çocuklarımız olsun. Özellikle ilk orucunu tutan çocuklarımıza "Bu akşam misafirimsin, sana istediğin yemekleri hazırlayacağım" diyerek onu sevindirebilir, oruç tutarak nasıl güzel bir şey yaptığının manevi hissiyatını ona yaşatabilirsiniz.