Bırakın çocuğunuz odasını kendi tasarlasın

Hepimiz bir zamanlar çocuktuk bu yüzden bir çocuğun hayal dünyasının ne kadar geniş olduğunu biliriz. Ve bir çocuk için hayatı öğrenmenin yolu oyun oynamaktan geçer. Bu yüzdendir ki, üç yaştan sonra her çocuk bıkmadan usanmadan oyun oynamak ister. Bu durumun böyle olduğunu biliyoruz ama çocuğumuza oda düzerken sanki bir yetişkinmiş gibi çocuk odası değil yatak odası düzüyoruz. Bir yatak, dolap, komidin ve birkaç çocuk figürü... Sonra da "Bu çocuk neden odasında değil de hep salonda oynuyor?" diye şikâyet ediyoruz. Neden mi? Çünkü siz ona bir oyun odası yapmadınız ki... Çocuk odası düzmek sanıldığı kadar kolay değil. Bunu deneyimlemiş bir anne olarak ve sürekli ailelerden konuyla ilgili zorluk çektiklerine dair cümleleri duyunca, bebek ve çocuk odası tasarlayan Crocodily markasının kurucuları mimar Selin Necipoğlu ve Eser Alkin ile kendimi koyu bir sohbette buldum. Gelin söylediklerine birlikte kulak verelim..."Biz odaları değişebilir yapıyoruz. Yani çocuk büyüdükçe onun ihtiyaçlarına göre odanın kullanımı da değişebiliyor. İki sene sonra değişmesi gereken küçük bir dolap koyulmamalı. Yıllarca onun ihtiyacını karşılayabilecek bir dolap olması önemli. Okula başladığında masa konulması gerekir. Seçtiğiniz mobilyalar eklemeli olduğu zaman, gelecekte o masayı koyacağınız yer de önceden belli olur. Misafir gelecek arkadaşlar için ek bir yatak mesela... Eğer bu şekilde düşünürseniz, çocuk büyüdükçe odasını baştan sona yenilemek zorunda kalmazsınız. İhtiyaçlar ortaya çıktıkça onları ekleyebileceğiniz tasarımlar tercih edin. Bu kesenizi de zorlamayacaktır.""Biz çocukla konuşup, istek ve ihtiyaçlarını belirleyip ona göre odalar tasarlıyoruz. Kullanacağımız renkleri, figürleri tamamen kendisi seçiyor. Bu da odasında daha fazla zaman geçirmesini sağlıyor. Eğer iki kardeş aynı odayı kullanacaksa ve bunlardan biri erkek biri kızsa genelde yeşil, turuncu gibi ortak renkler tercih ediliyor. İki kız kardeş ise pembe, kırmızı, mor, lila gibi renkler ağırlıkta olabiliyor. Araba, uçak, gemi, deniz temaları erkek çocuklarının gözdesi... Kız çocukları daha çok prenses ve sevdikleri çizgi kahramanları istiyorlar.""Çocuklar bir yere tırmanmayı ya da yüksekte oturmayı çok seviyorlar. Kenar korumalı yataklar, üst katı oyun alanı olan tasarımlarımız var. Bunlar tamamen çocuğun güvenliği düşünülerek tasarlanıyor. Ancak çocuk üçdört yaşındaysa anneler genelde iki katlı yatak istemiyor. Bu dikkate alınmalı. Kullanılan boyanın alerjen olmaması çok önemli. Su bazlı boyalar kullanılmalı. Işık kullanımı sanılandan çok daha önemli.""Şehir yaşamında genelde odalar pek büyük olmuyor. Eğer çocuk odasının boyutu küçükse aileler karamsarlığa düşüyor. Oysa doğru kullanımla hem ferah hem de tüm ihtiyaçları karşılayan bir oda tasarlamak mümkün. Mesela uyuma köşesi ile yatak ya da oyun alanı ile okuma köşesi birleşebilir. Komidine ihtiyacınız olursa, eklemeli bir yatağınız varsa hemen onun yanına çok yer kaplamadan yerleştirilebilir.""Çocuk odası çocuğa hazırlanır. Çocuk kendi tercihi yapmaya başladığında onun istek ve ihtiyaçlarına göre yapılmalı odası. Evde her eşyanın boyu yetişkinlere göre oluyor. Çocuğun erişim alanı düşünülerek yapılan tek yer çocuğun kendi odası. O yüzden yapılan en büyük hata, yatak dolap koyup üzerine de bir figür koyunca çocuk odası olduğunu sanmak. Zaten yatak odası dizer gibi bir oda yarsanız çocuk sıkılır ve hep salonda oynar. Çocuğun yaşam alanını en güvenli şekilde tasarlamak gerekiyor. Oyun ihtiyacını da odası karşılayabilmeli. Bunun çok para harcamakla da ilgisi yok. Planını doğru yapmak gerekiyor."