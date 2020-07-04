Pandemi sonrası gözlere bakıyoruz

Bu yaz yüzümüzdeki maskelerle yüz güzelliğimizi ortaya sermemiz pek de mümkün görünmüyor. Maske varken makyaj yapılmıyor. Hele geçtiğimiz beş yıla damga vuran Kim Kardashian ve ailesinin moda haline getirdiği üst üste sayısız katmandan oluşan ağır makyajlar yapmak artık bizim için çok zor. Hatta kabul edelim minik estetik dokunuşları da kimsenin yaptırmaya önümüzdeki günlerde pek niyeti yok. Ancak gözle ilgili her ürün hiç olmadığı kadar popüler. Özellikle de sahte kirpikler. Araştırma şirketi NPD Group tarafından açıklanan son verilere göre pandemi sürecinde sahte kirpik satışları yüzde 15 oranında arttı. Maskara satışları da yüzde 11 oranında artış gösterdi. Kaş boyama setlerinin satışı da yüzde 5 arttı. Yine aynı verilere göre dudaklarımız tamamen maske altında kaldığı için ruj satışları yüzde 5 düştü. Güzellik sektöründe birçok ürünün satışında ciddi miktarda düşüş yaşanırken cilt bakımı ve vücut bakımı ürünlerinin satış rakamlarında yükseliş yaşandı. Banyo ürünleri, vücut yağları ve saç boyaları tarihlerinin en yüksek satış oranlarına ulaştı.Pandemi sürecinde evde ayağımızdan çıkarmadığımız terliklerimiz normalleşme sürecinde de ayrılmaz bir parçamız olmuş durumda. Mart ve nisan aylarında topuklu ayakkabı satışları dünya genelinde yüzde 70'lik dev bir düşüş yaşadı. Nisan ayında terlik satışları dünya genelinde iki katına çıktı. Tabii ki evden çıkar çıkmaz topuklu ayakkabılarına koşan kadınlar oldu. Ancak dünya genelinde terliğin ve spor ayakkabısının bu rahatlığına alışan kadınların yeniden daha kalıplı ve biraz daha topuklu ayakkabılara yönelmesi zor olacağa benziyor. Firmalar çoktan bu konu üzerinde çalışmaya ve kısa-kalın topuklu daha rahat topuklu ayakkabı tasarımları üzerinde çalışmaya başladıAslına bakarsanız ekonomi kötüleştikçe etek boyları uzar. Ancak pandemiyle birlikte tüm dünya ekonomisi ne kadar kötü etkilenmiş olursa olsun etek boyları bu sefer bambaşka bir trendi takip ediyor. Uzun eteğin ağırlığıyla, yerleri süpürmesiyle ve merdivenden çıkarken insanı zorlamasıyla kimsenin bu dönemde uğraşası yok. Dünya genelinde kadınlar "Etek giyeceksek, olabildiğince kısa ve rahat modellere yöneleceğiz" diyor.Aylarca tayt, tişört ve eşofman altlarıyla hayatlarını geçiren insanların bir anda ciddi takım elbiselere bürünmesini kimse beklemesin... Silikon Vadisi Şıklığı olarak adlandırılan tişört, spor ayakkabı ve rahat üstlerden oluşan kombinler bu yıl tüm ofislerde etkili olacak... İnsanlar kapüşonlu sweat-shirtlerini belki şık bir ceketle tamamlayacak, belki takım elbise pantolonlarını düz renkli tişörtlerle kombinleyecek ama sonuç olarak eskiden olduğu gibi gömlek, kravat ve ceketten oluşan üçleme pek ortalarda görünmeyecek...Geçen sene modaevleri bu ilkbaharyaz sezonu için koleksiyonlarını tanıtırken tabii ki tüm dünyayı evlerine kapatan bir pandeminiyi öngörmemişti. Ve yaşanan tüm bu süreç bu yaz için beklenen birçok trendin şekil değiştirmesine neden oldu. Tulumların, kargo pantolonların, şort eteklerin bu kadar popüler olması da tam olarak pandeminin etkisiyle gerçekleşti. Basit ve sade bir giyim tarzıyla geçen günlerin sonunda hiçbirimizin ağır ve bizi zorlayacak trendlerin peşinden koşacak halimiz kalmadı.