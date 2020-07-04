Yapacak daha çok işim var

İş hayatına adım attığı günden bu yana kadınların güçlendirilmesi için çalışan, projeler üreten ve uygulayan Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, anlamlı bir ödüle layık görüldü. Yaptığı çalışmalar nedeniyle kendisine Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi tarafından Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın Lider ödülü sunuldu. Sınırlı sayıda katılımcının katıldığı tören online platformlar sayesinde geniş kesimlere ulaştırıldı. Törende yaptığı konuşmada ödülün kendisine daha büyük sorumluluklar yüklediğini söyleyen Senur Akın Biçer, "Gelişmekte olan bir ülke coğrafyasında yaşamaktayız ve bireysel olarak çok çalışmak ve yükselmek toplumumuz için yeterli olmuyor. Sistemimizi daha yukarı taşımak ve çağdaş bir seviye getirmek için birlikte, el ele vermemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.