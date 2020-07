Bırakın artık çocukların yakasını Onlara sadece oyun yakışır

Her gün önümüze çocuklara yönelik şiddetle ilgili sayısız haber düşüyor. Bu şiddet fiziksel de olabiliyor psikolojik de... Düşünün bir baba iki yaşındaki çocuğuna sigara içirmeye çalışıyor. Üstelik bunu yaparken nasıl da neşeli ve gururlu olduğunu videoya da çekiyor. Diğer yandan 17 yaşındaki bir genç kız, üç yaşındaki kuzeninin ağzına sigara veriyor. Küçük kız reddetse de zorla içirmeye çalışıyor. Bir de bunu sosyal medyada canlı bir yayında yapıyor.

KÖYLERE DE MOBESE



Sahi, biz buralara nasıl geldik? Savunmasız, masum çocuklara kötü olduğunu bildiğimiz bir şeyi nasıl yapabiliriz? Bundan zevk almak nasıl bir psikolojidir? Sosyal medyada izlenmek, takdir görmek hissi kalbimizi baştan sona çamura bulamış olmaz, olmamalı! Peki, kaybolan çocuklarımıza ne demeli? Ard arda köylerden kaybolan çocuk haberleri alıyoruz. Sonra minik yavruların cansız bedenleri nedense hep köyün deresi ya da ırmağında boğulmuş olarak bulunuyor. Bu senaryo hep aynı şekilde ilerliyor. Bu tesadüf olabilir mi? Olamaz! Her birinin melek yüzleri hâlâ gözümüzün önünde... Çocuklarımız kaybolmasın, kötü emellere kurban gitmesin, annelerin bağrı boş kalmasın diye artık köylere de MOBESE kameralar konulmalı... Her köyün giriş çıkışları, ırmak, dere ve nehirlerin etrafına kameralar yerleştirilmeli... Çocuklarımızı korumak için bir yerden başlamalıyız. İlk adımımız da bu olsun. Artık hiçbir can faili meçhul vakalara kurban gitmesin. Bu hepimizin üzerine düşen bir görevdir artık.



İlk destek LC Waikiki'den diğer markalar nerede?



Geçtiğimiz hafta LGBTİ lobisinin çocukların seveceği simgeler; gökkuşağı, bayraklar, çizgi film kahramanları, tek boynuzlu at gibi oyuncaklar ile onların dünyasına sızmak için nasıl uğraştıklarından bahsetmiştik. Aileler dört bir yanlarını sarmış bu simgelerden ve ardındaki ideolojiden çocuklarını nasıl koruyacaklarına dair endişeliler... Bu endişeye ilk destek, ünlü çocuk giyim markası LC Waikiki'den geldi. LC Waikiki yaptığı açıklama ile çocuk ürünlerinden gökkuşağı ve tek boynuzlu at gibi LGBTİ simgelerine yer vermeyeceklerini açıkladı. Cinsiyetsizlik ve eşcinsellik gibi kavramları henüz cinsel gelişimini tamamlamamış çocuklara onların seveceği simgelerle empoze etmeye çalışan LGBTİ lobileri, LC Waikiki'yi sosyal medya üzerinden boykot etmeye başladı. Çocuklarını korumak isteyen milyonlarca aile ise şimdi diğer markalardan aynı duyarlılığı bekliyor. Bakalım, çocukların ihlal edilen hakları ve ailelerin bu çağrısına başka hangi markalar destek verecek?



Aileleri uyaran kitap ödül aldı



Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Güzel'le sosyal medyada çocukları bekleyen tehlikeler üzerine pek çok haber yaptık. O bir akademisyen olarak bu tehlikeyi fark etmiş ve 'aileleri çocuklarınızı cinsiyetsizleştimeye, fetişleştirmeye çalışıyorlar' diye uyarmayı kendine amaç edinmişti. Üstelik tüm bunları araştırarak, örnekler verip ispatlayarak bir kitapta toplamıştı. Kitabın adını benden sürekli duyarsınız, Eşikteki Çocuk #tween... Her ebeveynin mutlaka okuması gereken bu kitap Oğuz Tansel Çocuk Yazını Ödülü'nü kazandı. Sevgili Ebru Güzel'i tebrik ediyorum. Türkiye'de ilk kez tween kavramını araştırıp, çocuklar ve ergenler arasında akım haline gelen pek çok trendin ardındaki gerçekleri ortaya serdiği ve ailelerin gözünü açtığı için ayrıca teşekkür ediyorum.