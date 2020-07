Haftanın konuğu: Ece Candan’ın tercihleri

Uzun yıllar moda editörü olarak çalıştıktan sonra Victoria's Secret meleklerinin form tutmak için tercih ettiği bale fitness'ı Türkiye'ye getiren Ece Candan'a pandemi sonrası moda ve alışverişle arasının nasıl gittiğini sorduk. Stil ve kombin önerileri istedik...Modaya çocuk yaşlardan itibaren ilgim vardı. Son dönemde stilim sadeleşti. Giydiğim renkler değişti. Şu an daha rahat kıyafetler vazgeçilmezim. Stilimi sade ve yarı klasik olarak tanımlayabilirim. Ama hep feminendir tarzım.Sadece tasarımcısını, rengini, desenini beğendiğim için bir şey almıyorum. Vücuduma değen kumaş önemli. Sentetik kumaşlardan uzak duruyorum.Aldığım her parçayı uzun zaman kullanabileceğim tasarımlar arasından seçiyorum. Bir de sürdürülebilirlik kavramının hayatımın her yerinde olmasına özen gösteriyorum.Çizgili olan her şeyi çok seviyorum. Puantiye desenlerini çok seviyorum. Lacivert ve beyaz en çok kullandığım renkler. Kışın bu renklere bordolar, griler ve yeşiller ekleniyor.Dolabımda şu an yaptığım işin de etkisiyle en çok tayt bulunuyor. Elbise giymeyi de çok seviyorum.Marc Jacobs'tan aldığım kahverengi botlar dolabımdaki satın aldığım en eski parça. Annemden kalan şu an artık vintage olan güneş gözlükleri en eski aksesuvarlarım.