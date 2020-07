Taze fasulye yetiştiren bir popstar

Sırça köşkünde oturan yıldızlar dönemi çoktan tarihe karıştı. Artık hayranlar sevdikleri sanatçılara kolayca ulaşmak, onları hayatın içinde, yanlarında görmek istiyor. Albümleri milyonlar satan bir müzisyen olsanız da bu durum değişmiyor. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey tam da böyle bir sanatçı. Geçen günlerde "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafıyla gündeme geldi. Hatta DNA testi yaptırdığını yüzde 11 oranında Türk çıktığını söylemişti. Şimdi de Magnum ile yeni global kampanyası için yaptığı işbirliği ile gündemde. Bu işbirliğini duyurmak için geçen hafta tüm dünyadan gazetecilerin katıldığı online bir basın buluşması düzenlendi. Toplantıyı izleyenler arasında SABAH da vardı. İşte o buluşmadan ilginç anekdotlar:

Gerçek adım Ashley Frangipane. Uzun bir isimdi. Hayatım boyunca insanlar ismimi telaffuz etmekte zorlandı. Kendime bir sanatçı ismi seçme zamanı geldiğinde basit ve tek kelimeden oluşmasına karar verdim. O dönem Brooklyn'de Halsey Caddesi'nde oturuyordum. Bir gün Halsey ile Ashley'nin aynı harflerden oluştuğunu fark ettim. Şans eseri keşfettim ama benim için bir anlamı oldu.

Hep yazar ve şair olmak istedim. Kısa hikayeler yazmayı seviyorum. Okumak ve edebiyat büyürken hayatımın önemli bölümünü kaplıyordu. Hayat derslerimin çoğunu bu yolla öğrendim.

Şarkı sözü yazmaya başladığımda yazdıklarımın güçlü bir hikayeye sahip ve duygusal olması benim için önemliydi. Hayranlarım geçmişlerinde ne yaşamış olurlarsa olsunlar bir bağ kurabilmeliydiler.

Sahnedeyken kendimin müthiş bir versiyonuyum. Gerçek hayatta sakarım, biraz garibim ve içe dönüğüm. Sahnede ise yeni keşfedilmiş bir zarafet, güven, kararlılık, odaklanma ve kontrolle donatılmış haldeyim. İşte bu yüzden sahnede olmayı çok seviyorum. Bir süper kahraman alter egoya sahip oluyorum.

Karantina yüzünden Los Angeles'a yani eve döndüğümde biraz daha içe kapandım, adeta inzivaya çekildim. Uzun zamandır bu keyfi yaşayamamıştım. Bahçemde sebzelerimle ilgilendim ya da yemek yaptım.... Biraz taze fasulye yetiştirdim. Salatalıklarım da çıkmaya başlamıştı. Bu konuda çok heyecanlıyım.

Hayranlarımın kendileriyle gurur duymaları için cesaretlendirmek istiyorum. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sosyal medya platformlarında kişisel konularda sohbetler ediyoruz. Bana evlerinde yaşadıkları sorunlarını anlatıyorlar. Ya da üniversiteden sonra iş bulma konusunda yaşadıkları kaygıları anlatıyorlar. Heyecan verici bir projeye başladıklarında benimle paylaşmak istiyorlar.

Kendimi hep korkusuzca ifade ettim. Çünkü kendini olduğun gibi ifade etmeden ve özgün sesler yükselmeden sanatın ve sanatçının gerçek hazzı yansıtamayacağını düşünüyorum.

Hazzı aramayı öğrenmek benim için gerçekten önemli. Çünkü küresel ünlüler dünyasında merak edilen kişi olmak kendinden çok şey vermen anlamına geliyor. Benim için her şey çok hızlı gelişti. Bir kasırgaya yakalanmış gibiydim. Sonra bir gün "Kendim için ne yapıyorum? Hiç sırrım var mı? Kendime sakladığım ne var? diye sordum. Bahçeyle ilgilenmek saçma geliyor olabilir kulağa ama benim için kesinlikle ayaklarımın yere basmasını sağlıyor.

Halsey, canlı bir konser verecek. Performansı 16 Temmuz, Perşembe günü, saat 19.00'da youtube.com/halsey kanalından izleyebilirsiniz.



HATIRA DEPOSU ŞARKILAR



Müziğin güç, şifa ve dayanma gücü verdiğini pandemi döneminde bir kez daha gördük. İktisat profesörü Alan. B. Krueger, Can Yayınları tarafından Türkçe basılan Müzikonomi adlı kitabında da müzik endüstrisinin çeşitli yönlerine değinirken bu konuya ayrı bir parantez açıyor. Ve müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini bugüne kadar yapılan araştırmalarla anlatıyor. O araştırmalardan birine göre çocuklukta ve ergenlikte işitilen müziklerin daha belirgin ve kalıcı hatıralar ürettiğine dair kanıtlar var. Spotify kullanıcılarının seçimleri hakkında Seth Stephens-Davidowitz'in yaptığı bir çalışma, her yaştan insanın en sık olarak ergenlik dönemlerinin popüler müziklerini dinlediğini ortaya koyuyor. Örneğin, 1993'te yayınlanan Radiohead'in Creep şarkısı. 2018'de Creep, 38 yaşındaki yani şarkı piyasaya çıktığında 14 yaşında olan erkekler arasında en fazla dinlenen 164. şarkıydı. Buna mukabil, on yıl önce veya sonra doğmuş erkekler arasında ilk 300'de bile değil. 1960'tan 2000'e kadar Billboard listelerinin zirvesine çıkmış tüm şarkıları inceleyen Stephens-Davidowitz, "Yetişkinlik beğenilerini belirlemekte erkekler için en önemli dönem 13-16 yaş arası ve kadınlar için 11-14 yaş arası. Ergenlik, müzikal beğenimizi ve hatıralarımızı şekillendirmekte bilhassa önemli bir rol oynamakta gibi duruyor" diyor. Yine kitapta yer alan bir başka çalışmada müzik dinleyerek geçirilen zamanın insanların günlük hayatlarında yaptıkları en keyifli faaliyetlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Yazarın, psikolog Danny Kahneman ve arkadaşlarıyla birlikte yaptığı çalışma, pozitif duyguların varlığı (mutluluk gibi) ve negatif duyguların yokluğu bakımından (stres ve öfke gibi) müziğin spor, dini ibadet ve bir partiye katılmak gibi faaliyetlerle aynı kategoriye girdiğini gösteriyor. Daniel Vastfjall ve arkadaşlarının İsveç'te 207 erkek ve kadınla yaptıkları çalışmada da benzer sonuçlar elde edildi. Müziğin eşlik ettiği vakalarda etmediklerine kıyasla mutluluk ve neşe gibi olumlu duygular daha yaygındı.