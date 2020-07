2000’lerde doğmadıysanız bu trendleri anlamanız imkansız

Hadi kabul edelim modayı ne kadar yakından takip etsek de, spor salonlarından çıkmayıp 34 beden civarında kalmaya çalışsak da her trende adapte olabilmemiz mümkün değil. Bunun en büyük nedeni de genel moda trendlerini ağırlıklı olarak genç neslin sokak stilinin belirliyor oluşu... Genç derken de 20'lerin başındaki kesimden bahsediyoruz. Anlayacağınız şu an herkesin stilini takip ettiği Hailey Baldwin Bieber, Kylie Jenner, Madison Beer gibi 20'lerin başında olanlardan... İşte Insider dergisi bu konuyu masaya yatırmış... "1965-1979 yılları arasında doğan kişilerin temsil ettiği X nesli ile 1980-1999 yılları arasında doğanların temsil ettiği Y kuşağı; Z kuşağının moda algısını ve onların bir türlü kafalarında oturtamadığı parçaları bu kadar doğal ve rahat kombinlemesini de bir türlü anlayamıyor" yorumunda bulunmuş. İşte sokaklardaki 20'lerin başındaki gençlerde sıklıkla görüp adapte olmak için ağır gayret gösterdiğimiz trendler...



BATİK



Hadi kabul edelim Z jenerasyonundan değilseniz batik demek oldukça eski kafa, hippie özentisi, sevimsiz bir şeydi... Kimse batik desenli bir parça alıp da giymek istemezdi. Batik desen ancak büyükannenizin gençliğinden kalmış bir parça olabilirdi. Kimse de bu parçayı gururla taşımazdı. Oysa bu yaz Z jenerasyonuyla büyük bir patlama yaşadı batik desen... Hatta şu an batik parçasız tek bir dolap bile düşünemiyoruz... Z jenerasyonu dışındaki tüm jenerasyonlar da fosforlu batik desenli kıyafetlere bakıp bu desenin nasıl bu kadar popüler olduğunu anlamaya çalışıyor.



MİNİ MİNİ GÖZLÜKLER





Güneş gözlüğünün yüzünüze yakışması için gerekli bazı maddeler vardır. Yüz şekliniz, kaşlarınız hep etkilidir doğru güneş gözlüğü seçiminde... Ve teknik olarak kimseye yakışma ihtimali olmayan mini mini gözlükler Z jenerasyonuyla bir anda popüler oldu. Tüm kurallara göre gözlük seçen daha önceki jenerasyonlar için bu modelin şu an popüler olmasını anlamak çok zor.



UNİSEKS GİYSİLER



Etiketinde belirli bir cinsiyeti referans olarak koyan markaları Z jenerasyonunun anlaması çok zor. Salaş kocaman bir gömleği genç bir kızın giymesi de rengarenk baskılı bir tişörtü genç bir erkeğin giymesi de çok doğal onlar için. Yani kendi renk zevklerine ve beğendikleri kesimlere göre kıyafet seçebileceklerken başkalarının onlara yön göstermesini Z jenerasyonunun anlaması mümkün değil. Oysa onlardan büyük jenerasyonlara, "Erkek gömleğinin kalpları daha iyidir, plajda bir erkek gömleği alıp giymeyi denesenize" diye saatlerce anlatsanız bile onların sizi anlaması oldukça zor.



YIRTIK PIRTIK JEAN'LER



Hep yırtık jean modelleri olmuştur moda tarihi boyunca. Ama Z jenerasyonu bu konuda oldukça deneysel ve iddialı... Aşırı bol, gerçekten de yırtık pırtık jean'ler onların vazgeçilmezi. Bir de bu jean'leri iddialı ayakkabı ve aksesuvarlarla bambaşka bir hale büründürmek tam onların işi...



SPOR GİYİM



Z jenerasyonundan büyük olan tüm jenerasyonlar için spor giyim, spor yapılırken giyilen kıyafetleri içerir. Tayt giyerseniz, spor ayakkabısı giymeniz gerekir. Bir de spor ceket olmalı üzerinizde... Z jenerasyonu için tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Parlak bir taytı, şık bir babeti, son trend çantayı ve şık bir ceketi bir arada kombinler onlar... Tüm kombine bakınca işin garip tarafı sizi de rahatsız etmez o görüntü. Ama kendi kendinize içinizden de tüm o parçaları bir arada kullanmak gelmez...