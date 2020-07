Sinemadan manzaralar

Sinemaların açılmasına izin çıksa da çeşitli nedenlerden dolayı salonlar tam olarak açılamadı. Hal böyle olunca da sinemayla ilgili farklı etkinlikler daha görünür olmaya başladı. Bu etkinliklerden biri de İstanbul Modern'de gerçekleşiyor. Pandemi nedeniyle gösterimlerine ara veren İstanbul Modern Sinema kapılarını yeniden açtı. Hem de çağdaş Macar sinemasının ustalarından Ildiko Enyedi'nin retrospektifi ile... Etkinlik kapsamında Enyedi'nin dört kısa, dört uzun metraj filmi gösterilecek. Vakti zamanında Gezici Festival sayesinde tanıştığımız Enyedi, Macar sinemasının sosyal gerçekçi üslubuna karşı kah halk masallarından, kah mitolojiden beslenerek farklı bir anlatı geliştirmişti. Kendinden sonraki kuşak üzerinde etkiler yaratan Enyedi, 2000'lerin başında film çekmeye ara vermiş, 2017'deki Beden ve Ruh ile sinema geri dönmüş ve bu filmle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanmıştı. Ildiko Enyedi Hakkında Her Şey başlıklı retrospektif programda Altın Ayı'lı Beden ve Ruh ile birlikte yönetmenin Büyücü Simon (1999), Tamas ve Juli (1997) ve başyapıtlarından Benim XX. Yüzyılım (1989) filmleri de yer alıyor. Salonda film izlemeyi özleyenler için iyi bir fırsat açıkçası bu etkinlik. Fakat hatırlatalım pandemi önlemleri nedeniyle İstanbul Modern Sinema'da salona en fazla 26 kişi alınabiliyor. Ve tabii gösterimlere maskesiz seyirci kabul edilemiyor.



Yıllar süren bir ihtilaf





Usta yazar Adalet Ağaoğlu'nun vefatı sonrası onun edebiyatı üzerine çok şey yazılıyor ve söyleniyor. Daha çok da yazılır söylenir. Ama Adalet Hanım'ı sadece yazarlığı ile hatırlamak istemem. Çünkü o iyi bir de sinemaseverdi. Bu sevginin izlerini Damla Damla Günler adlı günlüklerinde sürmek de mümkün. Lakin Adalet Hanım ve sinema deyince onun Fikrimin İnce Gülü romanından uyarlanan Sarı Mercedes filmi akla gelir. Tunç Okan'ın yönettiği filmle ilgili olarak Adalet Hanım ile Okan arasında yıllarca süren bir ihtilaf söz konusu olması nedeniyle bu film kayıtlara hem Fikrimin İnce Gülü hem de Sarı Mercedes adıyla geçti. Ki bu isim karmaşası da zaten ihtilafın başlıca nedenlerinden biriydi. Adalet Hanım filmin adının, romanıyla aynı kalması şartıyla uyarlamaya izin verdiğini anlatmıştı her zaman. En son 2013'te bu ihtilafın hala sürdüğünü anlamamızı sağlayan demeçleri yer almıştı gazetelerde. Filmin ismi dışında da itirazları vardı Adalet Hanım'ın... Yedi yıl içinde bu ihtilaf çözüldü mü bilemiyorum. Çözüldüyse ne ala. Ama çözülemediyse bu filmi nasıl anacağız o da muamma... Galiba olageldiği gibi iki isimli bir film olarak kalacak bu yapım...



Okul tıraşına ödül



Altın Portakal'lı Cennetten Kovulmak filmiyle tanınan yönetmen Ferit Karahan'ın post prodüksiyon aşamasındaki son filmi Okul Tıraşı, Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali kapsamındaki Eastern Promises Industry Days Works in Progress yarışmasına katılmıştı. Okul Tıraşı bu yarışmada First Cut Özel Ödülü'ne değer görüldü. Filmde baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan Yusuf'un hikayesi anlatılıyor.