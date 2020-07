Çocuklu aileler ve engelli bireyler için huzurlu tatil

Koronavirüs nedeniyle aylarca evlerimizde kaldık. Hâlâ virüsün etkisi devam ederken hepimiz hayatımızı normal seyrinde yürütmek için çaba sarf ediyoruz. Tabii hijyen, mesafe ve maske kuralından taviz vermeden... Bu süreç bizi hem fiziksel hem de psikolojik olarak yordu. Doğaya hasret kaldık. Hele çocuklarımız, hep evde kalmak onların doğasına aykırı... Bir de engelli çocuklarımız ve aileleri var. Şimdi hepimiz doğaya yakın olmak ve tatil yapmak istiyoruz. Rüzgarı hissetmek, güneşlenmek, yüzmek, toprak kokusunu içimize çekmek ve virüs kaygısından uzak yaşamak en büyük özlemimiz. Çocuklu aileler ve dezavantajlı çocukları olan ebeveynler için en rahat tatil çocuk ve engelli dostu otellerde geçiyordu. Ancak çoğu aile virüs nedeniyle bu otellere gitme konusunda tedirgin ve tatil planı yapamıyor. İşte ben de sizin için bu hafta Antalya'da bulunan çocuk ve engelli dostu otelleri inceledim. Hatta Miramare Beach Otel'e giderek Parıltı Derneği'nden konuk ettikleri görme engelli çocuklar ve aileleri ile birlikte tatil yaptık. Hem engelli bireylerin hem de çocuklu ailelerin tatil deneyimlerini yakından takip ettim. İşte gözlemlerim ve görme engelli çocuklarımızın kendi ağzından tatil deneyimleri...

HER ŞEY TEK KULLANIMLIK



Otele girer girmez ateşiniz kontrol ediliyor. Odalar virüse karşı dezenfekte edilmiş. Odanıza maskeler bırakılmış. Kumanda, çatal bıçak, gazoz açacağı gibi eşyalar poşetlenmiş. Tuvaletlerde tek kullanımlık, size özel havlular bulunuyor. Her katta, her asansörün yanında, plajda ve havuzlarda dezenfektan var. Bütün çalışanlar maskeli. Sizinle aradaki mesafeye dikkat ediyorlar. Açık büfelerin ön bölümü camla kaplanmış. Siz yiyeceğinizi seçiyorsunuz, eldivenli ve maskeli çalışanlar tabağınıza istediklerinizi koyuyor. Cam paravanların ön kısmında bulunan aralıktan size tabağınızı uzatıyorlar. Plaj havluları odalarınıza bırakılıyor. Her gün değişen havlularla plaja ya da havuza gidebiliyorsunuz. Şezlonglar arasında sosyal mesafe var. Çocuk oyun alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.



Müze gezip konserlerde eğlendik





BÜŞRA KARADUMAN: Tatil çok güzeldi. Antalya'ya ilk kez gittim. Görme dezavantajını hiç yaşamadım. Otel çok konforluydu ve çalışanların yaklaşımı çok güzeldi. Denizi de yemekleri de harikaydı. Konserlerde çok eğlendim. Side Antik Kenti'nden çok etkilendim. Bilmediğim birçok şey öğrendim. Çok etkileyici bir atmosferi vardı.

RÜMEYSA DEMIR: Antalya'ya ilk kez gittim. Hotel bizi annemle birlikte ağırladı. Annem de ben de oteli, yemeklerini ve çalışanların ilgisinden etkilendim. Side Müzesi'ne bayıldım. Rehberimizin anlatımı çok hoşuma gitti.

TANIL GÜLER: Daha önceden Antalya'ya gitmemiştim. İlk kez gittim, denizi çok güzeldi. Otelin çalışanlarının yaklaşımı çok güzeldi. En çok konserleri ve canlı müziği sevdim.

SABAHATTIN GÜLER (Tanıl Güler'in babası): Çok keyif aldık. Oğlumla birlikte çok rahat ettik. Engellilerin çok rahat edebileceği bir otel. Gerek çalışanlar gerekse otel yöneticileri çok sıcak davrandı bize.



Çalışanlara özel eğitim



Miramare Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gönül, renovasyon çalışmaları sırasında özellikle engellilere yönelik düzenlemelere büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Engelli dostu bir oteliz. Otelimizin her yerine asansör ile ulaşmak mümkün. Kumsala kadar her alanda engelli rampalarımız bulunuyor. Otelimizin ulaşılamayan bir noktası bulunmuyor. Engelliler için özel odalarımız da mevcut. Engelli misafirlerimize hizmetimizde bir aksaklık yaşanmaması adına çalışanlarımıza da bu konuda özel eğitim veriyoruz" diyor.