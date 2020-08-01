228 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Anadolu'nun her yeri gibi İstanbul'un her köşesi de vakıf eserleriyle dolu... Özellikle Eyüp ilçesine ayrı bir paragraf açmak gerek. İlçe, Hz. Muhammed'in mihmandarı ve sancaktarı olan Eba Eyyüp-el Ensari'yi ebedi istirahatgahında misafir etmesi sebebiyle Fatih Devri'nden bu yana İstanbul'un önemli merkezlerinden biri. Bu yüzden Osmanlı Uleması bu semti farklı değerlendirerek (Uluların Seçkinleri) anlamına gelen Havass-ı Refia adını vermişler. Bu beldeyi birçok vakıf abideler ve hayrî eserlerle ihya etmişler.

Bunun en güzel örneklerinden biri de Eyüp İmareti ve Külliyesi. Türbe, hazîre, imaret (aşhane), mektep, sebil ve çeşmelerden oluşan külliye; Osmanlı Devleti'nin 26. padişahı Sultan III. Mustafa'nın hanımı ve 28. Osmanlı padişahı Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan tarafından 1792 yılında Mehmed Arif Ağa ve Ahmed Nurullah Ağa'nın başmimarlıkları sırasında inşa ettirilmiş.

228 yıldır faaliyetlerini sürdüren yapı, son yıllarda yaptığı restorasyon çalışmaları ile dikkati çeken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyon çalışmaları sonrası geçen hafta yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılan imarethane kültürel miras anlamında önemli bir yer tutuyor.

3 BİN 500 KİŞİYE YEMEK

Bir başka deyişle aşevi anlamına gelen imarethane, yaklaşık üç yıl süren restorasyon çalışması sırasında bile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, ekmek, kuru gıda dağıtmaya devam etti. Günlük 2 bin 400 kişiyi ağırlama kapasitesine ulaşan imarethanede ihtiyaç sahiplerine sefertası ile bir öğün üç çeşit sıcak yemek ve kişi başı bir ekmek şeklinde her gün yemek dağıtılıyor. İstanbul'un ilçeleri ve Tekirdağ il merkezinde her ay 2023 kayıtlı ve tespitli aileye de koli ile erzak yardımı yapılıyor. Ayrıca belirtmekte fayda var. Malum Kurban Bayramı'ndayız, imaret bünyesinde Adak Kurban Kesim Merkezi de bulunuyor. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 40 kişilik hizmet alımı ile dört gün boyunca bin 475 adet kurban kesimi yapılmış.





PEK ÇOK HAYIR ESERİ YAPTIRDI

Tarihimizde pek çok valide sultan hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah rızası gözeterek neredeyse birbirleriyle hayır yarışında bulundu. Yaptırdıkları camiler, çeşmeler, okullar, türbeler, kurdukları vakıflar günümüze kadar geldi. Kendi adlarına vakıf kuran ve akar bağlayarak pek çok imar işi üstlenen sultanlar garip-gureba için pek çok çalışma yaptı. Mihrişah Valide Sultan, İstanbul'a hayır eserleri kazandıran hanım sultanlardan yalnızca biri.