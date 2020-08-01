7/24 şehirde yaşam Bayrama özel adresler

GEZİ

İSTANBUL İÇİ KEYİF



Eğer bayramda şehirde kalmayı tercih ettiyseniz The Ritz-Carlton, İstanbul'un Open Air Terrace'ında keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Terasta; güneşlenme alanları ve özel bir bar bulunuyor. Bar menüsünde ise sağlıklı yemek seçenekleri ve serinletici içecekler var.





HUZUR VE ŞİFA



NG Sapanca ve NG Afyon, Kurban Bayramı için özel konaklama paketi hazırladı. Sapanca'nın yemyeşil doğasında konumlanan NG Sapanca ve Afyon'un tarihi kültüründen gelen izleri taşıyan NG Afyon'da tek ya da üç gece konaklayabilirsiniz.



TARİHLE İÇ İÇE



Antik Karia ve Likya uygarlıklarının keşişim noktasında yer alan İndus Nehri'nin bugünkü adıyla Dalaman Çayı'nın kıyısında hizmete giren Hilton Dalaman Sarıgerme Göl Evleri misafirlerine antik çağların şifasını vaat ediyor. Göl Evleri'nin tamamı havuzla çevrili ve kendine ait özel iskelesi ve bahçesi bulunuyor.



SPA VE HAVUZ



Tuzla'daki Radisson Blu Hotel&Spa hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon kurallarını uygulayarak misafirleri için güvenli bir ortam sağladı. Bayramı otelin kapsamlı egzersiz programını uygulayarak geçirebilirsiniz. Ya da spa'sında yorgunluk atabilirsiniz.



KONSER DE VAR



Caresse Bodrum sahilinde konumlanan Buddha-Bar Beach Bodrum'da bayramın üçüncü günü Barbaros sahne alacak. Sanatçı, konser için dünya müzikallerinden, caz standartlarından ve klasikleşmiş Türkçe şarkılardan geniş bir repertuvar hazırladı. Yetenekli isim beş dilde şarkı söylüyor.



HEM NEHRE HEM DENİZE SIFIR



Belek'te, Acısu Nehri'ne ve denize sıfır konumda bulunan Gloria Serenity Resort Hotel'in kendisine ait 260 metre uzunluğundaki plajında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen şezlonglar sürekli dezenfektan işleminden geçiriliyor. Otelin doğanın içinde, panoramik manzaraya sahip 254 oda, 99 villası bulunuyor.



SERGİ

HATIRLAMA VAKTİ



Galeri 77, gelecek sezonda ilk sergilerini görmeye başlayacağımız yeni sanatçıların işlerini keşfetmeye odaklanan Remember Me isimli karma sergiye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Farklı stil ve üsluplardan yedi sanatçının daha önce sergilenmemiş ilgi çekici işleriyle oluşturulan seçkide eserleri yer alan isimler şöyle: Zeynep Akgün, Berkay Buğdan, Sedat Girgin, Mehmet Resul Kaçar, Mesut Karakış, Kirkor Sahakoğlu ve Sayat Uşaklıgil. Sergi, Galeri 77'nin Karaköy'deki mekanında 29 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilir.



ZAMAN VE MESAFE YOK



Haluk Akakçe'nin zamana meydan okuyan sergisi Keşke Zamanı Geri Alabilsem doğaya tutkun gezginlerin limanı Kesre Koyu'nda (İzmir, Özdere) konumlanan Club Marvy'nin içindeki Atelier Marvy'de ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, değişim ve transformasyon temalarını ele alarak, ziyaretçilerini zaman ve mesafe olgularının bulunmadığı paralel bir dünyaya götürmeyi vaat ediyor.



LEZZET

OSMANLI-İTALYAN KARMASI



Osmanlı döneminde oldukça yaygın olan sokak dondurmacılarına verilen isim olan AlaTurka konseptini günümüz italyan dondurma stiliyle birleştiren Lecco Alaturka ilk şubesini Beylerbeyi'nde açtı. Markanın kestanelinden incirliye 100 çeşit dondurması var



PEK YAKINDA

BAHÇEDE TİYATRO



KüçükÇiftlik Park'ın içindeki KüçükÇiftlik Bahçe'de gerçekleştirilecek KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan yeni sahnesinde farklı tiyatro gruplarının sevilen oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 13 Ağustos'ta, Türk Tiyatrosu'nun yaşayan efsanesi Haldun Dormen'in başrolünü üstlendiği Kibarlık Budalası oyunuyla başlayacak olan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu için kapılar saat 20.00'de açılacak.