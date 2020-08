Haftanın konuğu: Esin Kıramer’in tercihleri

Poison by Kıramer isimli aksesuvar markasıyla son dönemde dikkat çeken Esin Kıramer ile pandemiyle birlikte değişen alışveriş tercihlerini, stilini ve modaya bakışını konuştuk.Stilimi genel olarak feminen olarak tarif edebilirim. Çizgili desen ve genel olarak parizyen görünüm benim tarzımı en iyi tanımlayan kavramlar. Fransız kadınların köklü moda algısını her zaman büyük bir ilgiyle takip ederim. Zamansız parçalardan oluşturduğum bir kombinle sade, özgür ve aynı zamanda şık bir görünüm elde ediyorum.Her sezon alışveriş yapmaktansa beğendiğim, stilime uyacağına inandığım modelleri alma eğilimindeyim. Mesleğim gereği trendleri yakından takip ediyorum. Onun da ötesinde Poison by Kıramer ile öncü olmayı hedefliyorum. Bu nedenle de sürekli bir araştırma içindeyim.Dolabımda ilk göze çarpan nokta, tek renk elbiselerin ağırlığıdır. Tek rengin modası hiçbir zaman geçmiyor, üstelik aksesuvarlarımla uyumlu, farklı kombin alternatifleri oluşturmama yardım ediyor.Dolabımdaki en eski parça Zac Posen çantam sanırım. Alışımın üzerinden uzun süre geçse de hâlâ tarzıma hitap eden, zamansız bir tasarıma sahip.Asla boyfriend jean ve bisikletçi taytı giymem. Her ne kadar tercih edenler olsa da benim stilime uyduğunu söyleyemem.Bu sezon en çok neon renkler kalbimi çaldı. Stilimi neon takılarla renklendirmeyi çok seviyorum. Bu nedenle yaz koleksiyonumuzda da geniş yer verdik. Stilimden ödün vermeden trendi de takip etmiş oluyorum.