Korkularımın üzerine gittim çünkü savaşçı ruhluyum

Buluşmak için sözleştiğimiz saatte stüdyoya geldiğinde tansiyonuyla ilgili bir sorun yaşamasına rağmen kısa sürede toparlanıyor Simge Sağın. Ve kendine gelir gelmez 5 Ağustos'ta gerçekleşecek Harbiye Açıkhava konserinden bahsetmeye başlıyor. Bıraksak günlerce anlatabilir, öyle içinden taşan bir heyecan yaşıyor. Ama biz onunla hayatı da konuşmak istiyoruz. Kimi zaman canımızı acıtan kimi zaman bizi mutlu eden yönleriyle... Ayrıca yeni ilişkisini de merak ediyoruz. Önümüzde uzun bir sohbet var. Sormaya başlıyoruz.

- Müzikte pandemi öncesi nerede kalmıştınız?

- Karantina başlamadan hemen önce çok istediğim akustik konseri kurgulayıp Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdim. Çok güzeldi ama devamını getiremedik, tadı damağımda kaldı. Ben de pandemi döneminde her cuma günü o konserden bir şarkımı YouTube'tan paylaşmaya karar verdim. Halkın bu sayede beni daha iyi tanıdığını düşünüyorum. O videolarda başka bir Simge gördüler.

- Ve şimdi yine bir konserle kaldığınız yerden devam ediyorsunuz…

- Pandemi bittiğinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 5 Ağustos'ta vereceğim konserin haberi geldi. Açıkhava'nın önünden her geçtiğimde elimle bir hareket yapıp oraya tohum atıyordum. Tohumları attım, attım ve sonunda telefonum çaldı. Haberi öğrendiğimde bana heyecandan bir titreme geldi. İnsanların başına hayal etmedikleri bir şey geldiğinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama ben o sahnenin çok hayalini kurdum ve şimdi o gece ne yapacağımı iyi biliyorum.