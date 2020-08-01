Moda dünyası da TikTok’u keşfetti

Hadi kabul edelim pandemi dönemi, hepimizin Instagram'dan soğumasına neden oldu. Herkes evindeyken fotoğraf çekmenin de paylaşmanın da bir anlamı kalmadı. Bu durumda sosyal medya fenomenlerinin bir köşede dururken çekilmiş fotoğrafları da bizi alışveriş yapmaya pek itmedi doğruyu söylemek gerekirse... Son bir ayda yeniden seyahatlerle biraz Instagram hesapları renklense de eskisi gibi bir heyeacan yaratmıyor paylaşımlar... Peki ne mi oldu bu sürecin sonunda? Modaya eğlence ve hayat katanlar bu dönemde takipçi çekti. Özellikle de TikTok kesin bir yükseliş yaşamaya başladı... Ve bu yükseliş moda markalarının da sosyal medya fenomenlerinin de dikkatini çekti. TikTok modanın en eğlenceli şekilde sunulduğu platform olarak 2020'ye damga vurdu. Hatta moda üzerinden yakaladığı bu başarıyla pandemi döneminin modada az sayıdaki başarı hikayesinden biri oldu bile diyebiliriz...



❱❱ JACQUEMUS



Modanın son dönemdeki dahi çocuğu Simon Porte Jacquemus TikTok'u en çok kullanan tasarımcılardan biri... TikTok üzerinde Jacquemus hesabını 142 bin kişi takip ediyor. Tasarımcı bu hesaptan tasarımlarına ve günlük hayatına dair komik kısa videolar paylaşıyor.



❱❱ OLIVIER ROUSTEING





Fransız modaevi Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteing, olivier_rousteing hesabında modaya dair, çalışma hayatına dair her şeyi paylaşıyor. 423 bin kişi tarafından takip edilen hesapta Rousteing Paris Haute Couture Moda Haftası'ndaki koleksiyon tanıtımını bile canlı olarak yayınladı



❱❱ YOUNG EMPERORS



TikTok'un en iddialı moda hesaplarından biri kesinlikle Young Emperors. Nelson Tiberghien ve Isabella Chaput tarafından yönetilen hesapta iki tasarımcı birbirleriyle uyumlu kombinlerini paylaşıyor. 2013 yılında tanışan ve 2018 yılında hesabı kuran ikilinin çılgın kombinleri 70 binden fazla kişinin hesaplarını takip etmesini sağladı.

❱❱ LEONIE HANNE



Kesinlikle moda dünyasının en eğlenceli sosyal medya hesaplarından biri Leonie Hanne'ın TikTok hesabı. 1988 doğumlu Hanne sosyal medyanın her alanında çok başarılı. Ama TikTok'a yüklediği komik videolar onun kesinlikle moda markaları tarafından da daha çok seilmesini sağladı



❱❱ BELLA HADID



Podyumların en popüler isimlerinden biri olan Bella Hadid de babybella777 hesabından paylaşımlar yapıyor. 879 bin takipçisi olan Hadid dans figürlerini, arkadaşlarıyla geçirdiği zamanı TikTok takipçileriyle paylaşıyor.



❱❱ CHIARA FERRAGNI



Sosyal medya fenomeni dendiği anda aralarında tüm dünyada en başarılı olan kesinlikle Chiara Ferragni... Hukuk fakültesinde okurken blog yazmaya başlayan ve tüm sosyal medya platformalarında milyonlarca takipçisi olan Ferragni TikTok'tada çok popüler. Eşi İtalyan rap'çi ve oğullarıyla ile birbirinden eğlenceli video yükleyen Ferragni'yi TikTok2ta 3 milyondan fazla kişi takip ediyor.



❱❱ PALOMA ELSESSER



Büyük beden mankeni Paloma Elsesser'in modayı farklı bir dille yorumladığı ve popüler müzik videolarına gönderme yaptığı hesabı çok ama çok popüler.



❱❱ CHRISELLE LIM



Chriselle Lim, ABD'de yaşayan Koreli bir stilist. TikTok'ta 2 milyon fazla takipçisi bulunuyor. "Nasıl daha zengin görünürüm" konseptli videoalarıyla tanınıyor. Akşam yemeği hazırlarken yüz bin dolarlık bir kombinle kameralara poz veren Lim, özellikle Asya kökenli sosyal medya fenomenleri arasında en popüler olanlardan.



❱❱ BRITTANY XAVIER



Kızının TikTok'ta saatler geçirdiğini fark eden sosyal medya fenomeni Brittany Xavier paylaşımlarını bu platform üzerinden de yapmaya başlamış. Şu anda 2.8 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarında sık sık 13 yaşındaki kızı da yer alıyor.