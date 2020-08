Afrika’da doğdular angaralı oldular

Biz onu Kingsta olarak tanısak da gerçek ismi Farouq Omotayo Olubando. Nijeryalı ve 28 yaşında. İngilizce öğretmeni, aynı zamanda dış ticaretle de ilgileniyor. Ankara'da yaşıyor, yaklaşık beş yıldır evli.

Tina ise Mali'de dünyaya geldiğinde ailesi ona Hawa Diakite adını vermiş. O da Ankara'da yaşıyor, mankenlik yapıyor.

Her ikisinin de farklı meslekleri olmasına rağmen şu sıralar müzikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için güç birliği yapmış durumdalar. Bu işbirliğinin meyvesi de Konum At adlı şarkı oldu. Şarkı, Afrobeat, dancehall ve modern zamanın pop/hip-hop tarzlarını harmanlıyor.



- Sizi Türkiye'de buluşturan hikayeleriniz nedir?

- Kingsta: 2007'de, 15 yaşında Türkiye'ye geldim ve Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde okumaya başladım. Bu süreçte tanımadığım ortamlara ayak uydurmayı ve ailemden uzakta karşılaştığım durumlarda elimden gelenin en iyisini yapmayı öğrendim. Hayatın, pozitif bir duruş ve sıkı çalışma ile üstesinden kolaylıkla gelinebilecek bir dizi testten ibaret olduğuna inanıyorum. Türkiye'de çok genç yaşta hayatı tecrübe etmeye başladığım için kültürü benimsemem ve dili öğrenmem çok daha kolay oldu diye düşünüyorum. Tabii ki kültür şoku ve bazı zorluklar yaşadım ama bu tecrübeler sayesinde bugünkü Kingsta oldum.

- Tina: 2013 yılında Türkiye'ye değişik iş fırsatları aramak için geldim ve yaşadığım çeşitli tecrübelerle yeni yollar çizdim. İlk başta 2,5 yıl kadar bir ithalat-ihracat firmasında görev yaptım. Daha sonra iki yıl restoran yöneticisi olarak çalıştım. Şu anda mankenlik yapıyorum.



- Müzikle ilişkiniz nasıl başladı?

- Kingsta: Türkiye'ye geldikten sonra müzik yapmayı düşünmedim çünkü dil engelim olduğunu düşünüyordum. Aynı zamanda sesim 'yanık' olmadığı için Türkiye'de meşhur olan pop, arabesk, türkü ve Karadeniz müziğine uygun değildi. Yemek yapmayı sevdiğim için yaklaşık 1,5 yıl önce Youtube'ta yemek kanalı açtım ve her videomda yemek yaparken, istemsizce tariflerden şarkı yaptığımı fark ettim. O zamana kadar tek dinlediğim Türk rapçi Ezhel'di. Bir gün radyoda Ben Fero'nun 321 şarkısını dinledim ve çok sevdim. Ondan sonra yeni nesil Türk müziğe ısınmaya başladım ve dinledikçe kendimde de o kapasiteyi gördüğüm için farklı kültürlerden farklı sesleri harmanlayarak müziğe giriştim.

- Tina: Üzerimdeki iş yükü ve sorumluluklar beni bir süreliğine neredeyse şarkı söyleme hayallerimden vazgeçme noktasına getirmişti. Bir gün Türk kahvemi yudumlarken aniden aklıma, ilkokul öğretmenimin bana sesimin çok güzel olduğunu söylediği ve şarkıcılığı kariyer olarak düşünmemi tavsiye ettiği geldi. Başka bir ülkede ve kültürde bu hayalleri gerçekleştirmenin kolay olmadığımı bilsem de sıkı çalışmaya ve pes etmemeye kararlıyım.

ESKİDEN DÜZ RAP VARDI



- Konum At adlı şarkınızın müziği birçok kültürün etkisini taşıyor. Nelerden ilham alıyorsunuz?

- İlk olarak Afrikalı olduğumuz için Afrobeat denilen müzik türünü dinleyerek büyüdük ve onun etkisini göstermek istedik. Ayrıca, farklı tür müzikleri dinlediğimiz için kolaylıkla türleri harmanlayabildik. Afrika'nın Afrobeat, Juju, Hi-life gibi çok çeşitli sesler içeren zengin müzik kültüründen gelip Türkiye'de Karadeniz ve Ege türküleri ve Ankara Havası gibi Türk ezgilerinden edindiğimiz çoklu kültürel müzik geçmişini harmanlayarak kendi sesimizde buluşturuyoruz. Rapçi ve popçu olarak etiketlenmektense ulaşabildiğimiz tüm müzik türlerini keşfetme isteği taşıyoruz.



- Konum At sözleriyle günümüz gençlerinin iletişim şekline atıfta bulunuyor. Bu dönemin hızlı gelişen ama çabuk biten ilişkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Teknoloji ve küreselleşme bizlere kolay iletişim sağlamakta. Bu kolaylık sayesinde gençler aniden ilişkiyi başlatabilir veya bitirebilir. Aslında, doğru insanı bulmak çok kolay değil ve insanların ortak ilgi alanları olan diğer insanlarla kolayca iletişim kurmalarını sağlayan teknolojilerin bulunması bizce güzel bir şey. Her zaman ilk olan doğru olmuyor.



- Türkiye'de hip hop müziğin yükselişini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Hip hop müziğin dünyaca sevilmesinin sebebi bence şiirin müzik formunda olması ve sözlerinin insanların duygularını yansıtması. Aynı zamanda, Türkiye'de popüler olmasının sebebi farklı sesleri harmanlayarak yeni bir sonucu ortaya çıkarması oldu. Yani eskiden düz rap yapılıyordu ama yeni nesil sanatçılar daha melodik ve kulağa hoş gelen sesler ortaya çıkardığı için daha çok sevilmeye başladı.



KİNGSTA: KÖLELİK DEVAM EDİYOR



- Instagram hesabınızda "Siyahilerin hayatları önemlidir" başlıklı çok güzel bir açıklamanız var. Bu konuda tüm dünyada gerçekleşen son protestoları nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Vermek istediğim mesaj, siyahilere dünyanın her yerinde hâlâ ikinci sınıf insanlar olarak bakıldığı. Afrika ham madde açısından dünyanın en zengin kıtalarından biri olmasına rağmen neden en fakir kıtalardan biri? Kısacası, Afrika hâlâ bağımsız değil ve kölelik başka adlar altında devam ediyor.



- Türkiye'ye alışmak sizin için zor oldu mu?

- İlk başta biraz zor olduğunu söyleyebiliriz fakat alıştıktan sonra, çok daha kolay olmaya başladı. Çok olmasa da ten rengimizden ve ırkımızdan dolayı ayrımcılığı yaşadık. Güzel bir his değil.



- Türkiye'de bir aile kurdunuz. İleride çocuklarınız için nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz?

- Beş yıllık evliyim ama çocuğumuz yok. Umarım yakın zamanda olur. Onlara empati duyan, iyi insan olmayı öğreteceğim. Kendi patronları ve girişimci olmalarını isterim çünkü bana göre herkesin kaderi kendi elindedir. Son olarak her gün bir önceki günden daha iyi birer insan olmalarını isterim.



- Yine Instagram hesabınızda 'Angara06' tanımı dikkatimi çekti. Ankara sevginizi nasıl anlatırsınız?

- Türkiye'ye geldiğimden beri hep Ankara'da yaşadım ve başka bir ülkede ve şehirde yaşama arzum olmadı. Ne diyeyim anlatılmaz, yaşanır.



TİNA: EZHEL SESİMİ SEVİYORDU



- Sizinle ilgili basında yer alan haberlerde Ezhel'in eski kız arkadaşı tanımı da kullanılıyor. Bu sizi rahatsız ediyor mu?

- Ezhel tanınmış bir müzisyen olduğu için öyle tanımlamalarını biraz anlayabiliyorum, ama tabii ki başkası üzerinden değil, kendi başarılarımla bilinmem daha çok hoşuma gider.



- Ezhel birlikte olduğunuz dönemde müzikal anlamda size destek oluyor muydu?

- Aslında Ezhel ile birlikteyken şarkıcı olmak istemedim çünkü Türkiye'de mümkün olabileceği hiç aklımdan geçmedi. Ama evdeyken mutfakta yemek yaparken şarkı söylüyordum ve bu Ezhel'in hoşuna gidiyordu. Bana sesimin güzel olduğuna ilişkin iltifat ediyordu. Bazen evde gitar çalardı, beraber şarkı söylerdik ya da arkadaşlarla birlikteyken bağlama çalıp şarkı söylerdik. Malili Ali Farga Toure ve Oumou Sangare gibi sanatçılar var, Ezhel'le birlikte dinlerdik, bu isimleri çok seviyor.