Günümüz dünyasında minyatür

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin yeni sergisi Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür, 11 Ağustos Salı günü açılıyor. Minyatür sanatının güncel yorumlarına odaklanan sergi, Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi farklı coğrafyalardan Hamra Abbas, Halil Altındere, Imran Qureshi gibi 14 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Heykelden videoya, fotoğraftan yerleştirmeye, minyatürü yüzyıllar boyunca ikamet ettiği kitaplardan çıkarıp boyutlandıran sanatçılar, aynı zamanda, günümüz dünyasında minyatürün nasıl yaşayabileceğinin de araştırmasını yapıyor. Hem biçim hem içerik anlamında yüzyıllar önce formüle edildiği bağlamdan ayrışan güncel minyatür; sömürgecilik, oryantalizm, ekonomik eşitsizlik, toplumsal cinsiyet, kimlik politikaları, ayrımcılık, toplumsal şiddet, zorunlu göç, temsiliyet gibi sosyal konulara odaklanıyor.



YARIŞMA

EFSANEYE YAKIŞIR ANMA





Amerika'daki kariyerini bırakıp 80'lerde Türkiye'ye dönen, burada gençlere müziğin birleştirici ve barışçıl mesajını sunan, rock müziğin efsane ismi Asım Can Gündüz'ü anmak için düzenlenen gitar yarışmasına başvurular devam ediyor. Zuhal Müzik ve Evrencan Gündüz işbirliği ile hayata geçen Asım Can Gündüz Gitar Yarışması'na katılmak isteyenlerin iki dakikayı geçmeyen solo gitar performansını Youtube'a yükleyip, Zuhal Müzik'in web sayfasında yer alan katılım formunu doldurması gerekiyor.

TATİL

SIRADANLIĞIN ÖTESİ



Le Meridien Bodrum Beach Resort bünyesindeki Vitalica Wellness'in yoğun detoks, master detoks ve ayurvedik detoks programları, misafirleri fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak 'tam bir denge haline' taşıyan özel bir yolculuğa davet ediyor. Merkezde organik sebze ve meyveleri içeren sağlıklı menüler, kişiye özel programlar da var.



GÜNÜBİRLİK DE GİDİLİR



Longosphere Glamping, Kırklareli İğneada Longoz Ormanları'nın ortasında 270 dönümlük orman arazisi üzerine kurulu özel bir tesis. Günübirlik keyif rotası olarak dizayn edilen Longosphere Daily'nin yanı sıra Longoz Ormanları'nı sembolize eden biyolojik göletin etrafında konumlanmış glamping çadırlar konaklamak için ideal.



SİNEMA

SİNEMA TIRI ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, çocuklar başta olmak üzere yediden 70'e herkesi 'ücretsiz' olarak sinemayla buluşturan Gezen Sinema Tırı yeniden yola çıktı. Tır, bugün M1 Adana AVM'de olacak.



TİYATRO

SIRA CİMRİ'DE



KüçükÇiftlik Bahçe'de gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda 14 Ağustos Cuma akşamı Semaver Kumpanya'nın sahneye taşıdığı, Moliere'in unutulmaz eseri Cimri tiyatroseverlerle buluşacak.17. yüzyıl Paris burjuvasının para tutkusunu öne çıkaran oyun, garip rastlantılarla bezeli.



SÖYLEŞİ

TÜRKİYE'NİN LEZZETLERİ



DYO'nun, İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi işbirliği ile gerçekleştirdiği söyleşi serisinin bu haftaki konukları kitap yapımcısı, akademisyen, lezzet avcısı Alparslan Baloğlu ile mimar Yılmaz Değer. Türkiye'nin Lezzetleri konulu söyleşi, 13 Ağustos Perşembe saat 12.00'de DYO Boya'nın YouTube hesabından canlı yayımlanacak.