Güvenli eğlence mümkün

Koronavirüs sonrası normalleşme süreci devam ederken 1 Ağustos itibarıyla kapılarını açan yerlerden biri de kapalı çocuk oyun ve eğlence yerleri oldu. Çocukların severek gidip saatlerce eğlendikleri bu yerler, kalabalık mekânlar olması nedeniyle aileleri tedirgin ediyor. Üstelik devasa eğlence alanlarının hijyeninin nasıl sağlanacağı ve çocuklar arasında mesafenin nasıl korunacağı da merak konusu... Biz de İstanbul'da bulunan çocuk oyun alanlarını teftişe çıktık ve virüse karşı aldıkları önlemleri yerinde gözlemledik.



HAVALANDIRMADA NASA TEKNOLOJİSİ



İlk olarak Üsküdar Akasya AVM'nin içinde bulunan Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul'u, CEO'su Ebru Timur ile birlikte gezdik. Timur: "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmesi üzerine kendi inisiyatifi ile 14 Mart tarihinde faaliyetlerine ara veren ilk kurum oldu. Kapalı kaldığı süre boyunca Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun açıkladığı rehberler, Uluslararası Tema Parklar ve Eğlence Merkezleri Derneği'nin yayınlarına göre hazırlıklarını tamamladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının koordinasyonunda yeni normale göre tedbirleri hayata geçirdi. Sağlıklı ve Güvenli KidZania Deneyimi prensibi ile tedbirlerini güçlendiren Çocuklar Ülkesi, 1 Ağustos tarihinden itibaren kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı" diyor.

Virüsten önce burayı günde 2 bin kişi ziyaret ediyormuş ancak şimdi şehrin kapasitesi yüzde 60 düşürülerek, kontrollü girişler sağlanıyor. Açıkçası çocuğunuzu götürmek isterseniz şimdi tam zamanı. Çünkü içerisi oldukça sakin ve huzurlu... Havalandırma sistemi genelde ilk aklımıza takılan konu olur. Özellikle bu konuda açıklama istedim ve Timur şöyle anlattı: "Havalandırma sistemi yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme yapılıyor. NASA'nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin bir benzeri tüm şehirde kullanılıyor. Havalandırma santrallerinde UV kullanılarak bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlanıyor."

TEDBİRLER TAMAM OYUNA DEVAM



Çocukların aileleri ile birlikte gidip eğlenceye doydukları yerlerden biri de İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan İsfanbul Tema Park'tı. Peki binlerce çocuğu ağırlayan bu eğlence merkezine gitmek koronavirüsten sonra hayal mi oldu? Bu durumun aylarca evde kalan çocukları çok üzdüğünü biliyorum. Ama tedbir alarak eğlenmek de mümkün. Yeni normalimize önlemlerinizi alarak alışmamız gerekiyor.



MESAFEYE DİKKAT EDİLİYOR



İsfanbul Tema Park çalışanları da özel bir eğitimden geçmişler. Tüm çalışanlar maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken, misafirlerin de bu kurallara uyup uymadıkları sürekli olarak kontrol ediliyor. Üniteler ve ortak alanlar, park açılışından önce ve açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Ünitelerin giriş ve çıkış bölümlerine konumlandırılan el dezenfektanları misafirlerin kullanımına sunuluyor. Tema Park girişinde ateş ölçümü yapılırken tüm misafirlerin maske kullanması gerekiyor.

Tema Park'taki üniteler sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalıştırılıyor. Genel kapasite yüzde 50'nin altında, üniteler ise kapsamı ve büyüklüğüne göre yüzde 30-50 kapasite ile faaliyet gösteriyor. Aynı ailenin bireyleri ya da parka beraber gelmiş kişiler ünitelerde yan yana oturabiliyor. Bu durumda da yine üniteler de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyor.

ONLİNE BİLET ŞART



İsfanbul Tema Park, gişelerde uzun kuyruklar oluşmasını engellemek amacıyla misafirlerini web sitesi üzerinden online bilet almaya teşvik ediyor. Online bilet alan misafirler cep telefonlarına gönderilen QR kod ile turnikelerden geçebiliyorlar. Gişeden bilet almak isteyenler ise ödeme işlemlerini temassız olarak yapabilecekleri POS makinelerini kullanabiliyorlar. Nakit para ile işlem yapıldığında para alışverişinden sonra gişe personeli her seferinde el dezenfektanı kullanırken, gişe önlerinde misafirler için de el dezenfektanları bulunduruluyor.

HER ŞEY TEK KULLANIMLIK





Aktivite içinde sunulan meslek kostümleri her gün tek bir ziyaretçi tarafından kullanılıyor. Gün sonunda kostümler buharlı makine ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca her hafta sonu da kuru temizlemede yüksek ısı ile temizleniyor. Çocuk şehrinin dört bir tarafında dezenfektanlar bulunuyor. Çocuklara girişte verilen hijyen eğitiminin de etkisiyle her çocuğun hijyenine dikkat ettiğini ve maskesini hiç çıkarmadığını gözlemledim.



UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUYOR



Çocukların deniz canlılarını görmek ve onlarla vakit geçirmek için gittikleri yerlerden biri de SEA LİFE'tı. Ayrıca ünlülerin balmumu heykellerinin bulunduğu Madame Tussauds da gezmekten zevk aldıkları bir müzeydi. Yeni normalleşme sürecinde kapılarını açan her iki mekân da önlemleri üst sınırda tutuyor.

Öncelikle girişler online bilet ve temassız ödeme ile yapılıyor. İçeri alınacak ziyaretçi sayısına da sınırlama getirilmiş. Ziyaretçilerin hijyen konusunda güvenliğini sağlamak ve tedbirli davranmalarına dikkati çekmek amacıyla merkezin her noktasına bilgi ve yönlendirmeler eklenmiş. Bu bilgi ve yönlendirmeler web siteleri ve sosyal medya kanalları aracılığıyla dijital ortamlara da taşınmış. Girişte ateş ölçümü konusunda hassas davranılıyor. Sosyal mesafeye uyulması ve uzun kuyrukların oluşmaması için yeni düzenlemeler yapılmış. Ziyaretçilerin ve çalışanların temas ettiği tüm servis tezgahları, musluklar, ride barları, kapıkolları, asansör düğmeleri gibi yüksek frekanslı temas noktaları kısa aralıklarla dezenfekte ediliyor.



FİYATLAR DÜŞTÜ



Düzenli olarak dezenfekte edilen merkezin havalandırma sistemi içerideki havayı sürekli olarak değiştirmeyi ve temizlemeyi sağlayacak şekilde güncellenmiş. İçeride her noktada hijyen istasyonu, el dezenfektanı ve yönlendiriciler bulunuyor.

Çalışanlara virüs için özel eğitimler verilmiş. Çalışanlar mutlaka yüz maskesi, tek kullanımlık eldivenler, göz koruması ve el dezenfektanı gibi malzemeleri kullanıyor ve belirli aralıklarla bunları yeniliyorlar. Bu arada giriş fiyatları da düşürülmüş.



ANINDA OTOMATİK TEMİZLİK SİSTEMİ



Dikkatimi çeken noktalardan biri de ziyaretçilerin sıklıkla temas ettiği yürüyen merdivenlerin el bantları ve tırabzanların otomatik temizlik sistemi ile anında temizlenmesi oldu. Yerlerde sosyal mesafenin sağlanması için renkli işaretler bulunuyor.

Asansörler sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı ziyaretçiler tarafından tek seferde iki kişi olarak kullanılıyor. Kat düğmeleri yerine ayak pedalları ile katlara ulaşılıyor.

Tuvaletlerde de sosyal mesafe, minimum temas ve maksimum hijyen kuralları titizlikle uygulanıyor. Musluk ve sabunluklar sensörlü ve kurutma makineleri bu süreçte kullanılmayacak



ÇALIŞANLARA ÖZEL EĞİTİM



Kapıdan girer girmez sağlıklıyım beyan formunu doldurmanız gerekiyor. Sonrasında bir sağlık görevlisi eşliğinde ateşiniz ölçülerek içeri alınıyorsunuz. Maske takmanız ve mesafeyi korumanız gerekiyor. Tüm çalışanlar maskeli ve oldukça özenli. Hatta Timur, tüm çalışanların online ve fiziksel olarak işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanından özel eğitimler aldığını, KidZania'nın global eğitimleri ile çalışanların, salgında çocuklarla iletişim konusunda da eğitimlerini tamamladığını söylüyor.