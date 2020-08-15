Bu bebeklerin alıcısı yetişkinler

Koleksiyonerler ne toplar? Resim, antika, pul... Herkes bütçesine ve zevkine göre bir şeylerin koleksiyonerliğini yapabilir. Üstelik bunların birçoğu gelecekte yatırım fırsatına da dönüşebilir. Bütün bunların yanında bugün tüm dünyada büyüyen ve trend olan yeni bir koleksiyoner türü var: Blythe bebek koleksiyonerliği... Aslında Blythe bebeklerin tarihi 1970'li yıllara dayanıyor. Tasarımcı Allison Katzman tarafından ilk kez dizayn edildi. Kocaman gözleri olan ve büyük kafalı bu bebekler çocuklar tarafından ilgi görmeyince bir yıl sonra üretimi durduruldu. Kim derdi ki yapımı durdurulan bu koca kafalı bebekler bugün kadınlar için bir koleksiyon objesi haline dönüşecek! 2001 yılında Japon oyuncak firması Takara bebeklerin üretimini yeniden başlattı. Ve aynı yıl fotoğraf sanatçısı Gina Garan bebekleri keşfetti ve onlarla çekim yapıp bir kitap hazırladı. Yavaş yavaş da bu bebekler popüler olmaya başladı. Bugün Blythe bebeklerin bu denli moda olmasında elbette sosyal medyanın gücü büyük. Hatta Blythe The Doll etiketine girerseniz ne kadar fazla paylaşım olduğunu görebilirsiniz. Fiyatları 49 dolardan başlıyor ve dilediğiniz gibi özel tasarım ısmarlayabiliyorsunuz. O zaman da fiyatı 5 bin 500 dolara kadar çıkıyor. Arkasındaki ipi çekip göz rengini değiştirebilir ya da dilediğiniz bölümleri örneğin ellerini hareket eder şekilde tasarlatabilirsiniz. Blyth bebekler Neo (28 santim), Middie (20 santim) ve Petite (10 santim) olmak üzere üç boyutta satılıyor. En çekici tarafı ise dilediğiniz gibi tasarlayabilmeniz. Saç ve göz rengi dışında, göz şeklini, mat ya da parlak olmasını, bütün kıyafet ve aksesuvarlarını, dişlerini, yüz şeklini seçebiliyorsunuz. Pek çok kadın Blythe bebekler sayesinde yeni bir sosyal ağa da girmiş oluyor. Birbirlerinin bebeklerine göz atıyor ve yeni aksesuvarlarını paylaşıyor. Kimileri bu bebeklerin iyi birer yatırım aracı olduğu kanısında. Gina Garan dünyanın dört bir yanından kendisine 100 binin üzerine Blythe bebek fotoğrafı gönderildiğini söylüyor. Bu arada bu bebeklerin korkutucu olduğunu ve Chucky'nin Gelini'ne benzediğini söyleyeneler de yok değil. Bu arada Hollywood'ta da pek çok seveni var. Özellikle oyuncu Emma Roberts Instagram sayfasında sık sık bebeklerini paylaşıyor.