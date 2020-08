Pera Müzesi’nde açılan Minyatür güncellendi

Sergide Halil Altındere'nin Tesla to the Moon adlı eseriyle nasıl ezberleri bozduğunu anlatalım. Klasik minyatür estetiğiyle 16. yüzyılda Tophane sırtlarındaki Osmanlı Rasathanesi'ndeki bilim insanlarını, uzayı gözetlerken görüyoruz. Ay üzerinde, birkaç yıl önce uzaya fırlattılan Tesla otomobili var. Farklı zamanlardan iki kesit, aynı resim içerisinde. Altındere "Yüzyıllardır, her uygarlıktan, toplumdan insanlar uzayı gözlemliyor. Fakat uzayla ilgilenmek sanki bugüne ait bir şeymiş gibi düşünülüyor. Oysa değil. Aynı düzlemde farklı zamanları anlatma konusunda minyatür olanak tanıyor. Bu olanağı kullandım" diyor. Altındere, bu hamlesiyle minyatüre biçilen geleneksel sanat formu anlayışıyla ilgili ezberi bozuyor. Bir sanat formu olarak işlevselliğini ortaya koyuyor.