Pera Müzesi’nde açılan Minyatür güncellendi

Minyatür gözden düşmüş bir sanat formu mu? Yalnızca tarihsel bir nesne olarak görmek ne kadar doğru? Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde açılan Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür başlıklı sergi öncelikle bu soruları soruyor sonra da minyatürü eşsiz bir sanat formu olarak ele almanın, onun potansiyelini ortaya çıkarmanın hâlâ mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Bu perspektiften bakınca, işin aslı karşımızda iddialı bir sergi olduğunu görüyorsunuz...

Başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere İran'dan, Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyada yüzyıllardır gözde bir sanat formu olarak varlık gösteren minyatür sanatı, Rönesans'la birlikte özellikle Batı sanat dünyasının estetik düzlemde tek merkezli perspektif algısını kabul etmesiyle, 18. yüzyıldan itibaren gözden düşmeye başlıyor. Ve gelinen noktada, uzunca bir dönemdir, geleneksel bir sanat formu olarak kabul ediliyor.