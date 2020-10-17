Böreğin fendi dünyaları yendi

İrlandalı yazar Bernard Shaw "Yemek sevgisinden daha içten bir sevgi yoktur" demiş. Biraz abartılı olabilir ama biz yemek için yaşayanları iyi özetliyor. Hem dünyada gastronomi turizmi arttıkça bu sözün önemi daha da ortaya çıkıyor. Gideceği ülke ya da şehirde, yemek yiyeceği restoranları günler öncesinden seçen kaç kişiyiz? Ben sadece restoranları seçmekle kalmam menülerine girip başlangıçtan tatlısına dek her şeyi önceden belirlerim. Hatta işi biraz daha ileriye götürüp varsa sosyal medyada tabakların fotoğraflarına bile bakarım. İçinde fazla yemek olmayan füzyon tabakları hemen elerim örneğin. TasteAtlas lokal yemekler ve bu konuda en iyi restoranlar ve reçeteler sunan bir internet sitesi. İlk kez gideceğim bir ülke ziyareti öncesi yemek konusunda fikir aldığım mecralardan biri. Platform, geçtiğimiz günlerde dünyanın en popüler 100 yemeği listesini hazırladı. Sitenin üyeleri, yemek yazarları ve tatilcilerin yaptığı tercihler sonucu oluşan bir liste... Listenin ilk sırası benim açımdan hiç şaşırtıcı değil. Ama arada sürpriz yiyecekler de yok değil. İşte 2020'nin en popüler yiyecekleri...



1. PİZZA İTALYA

Aslında pizzanın orijinali İtalya hatta 18. yüzyıl Napoli olsa da fırında pişen ilk düz ekmeğin geçmişi Ortadoğu'ya, bu ekmeğin üzerine malzemelerle servis edilmesi ise Yunanlılara kadar gidiyor. Bu hamuru, domates sosu, peynir ve farklı malzemelerle ilk kez pişiren ise İtalyanlar olmuş.



2. SUŞİ JAPONYA

Suşi denlince pek çok kişinin aklına çiğ balık gelse de aslında bu bir tür balığı saklama metodu. Suşilerin tek ortak özelliği çiğ balık değil sirkeli pirinç. Güney Asya'da ortaya çıkan bu yöntem 8. yüzyılda Japonya'ya ulaşıyor. Ve zaman içinde pirinç, balık ile tüketilmeye başlıyor. Ardından çiğ balıklı, kızarmış balıklı, sebzeli, kurutulmuş deniz yosunlu gibi pek çok çeşidi ortaya çıkıyor.



3. HAMBURGER ALMANYA

ABD'liler hamburgerin kendilerine ait olduğu konusunda epey iddialı. Ama ilk çıkış noktası Hamburg. Yine de ilk kez iki kat ekmekten oluşan hamburger ABD'de servis edilmiş. Orijinali ekmek ve köfteden oluşuyor. Zaman içinde yeşillik, soğan, turşu gibi iç malzemeler de eklenmiş. 1900'den beri sadece hamburger servis eden Connecticut'taki New Haven'ın ise ABD'de hâlâ orijinal hamburger servis eden tek yer olduğu konuşuluyor.



4. RAMEN JAPONYA



Ramen aslında bir tür noodle yani makarna çorbasını andırıyor. Japonya'da ilk kez 1920 yılında yapılmaya başlanmış. Çinli şefler noodle'ı tuzlu bir su ile karıştırmayı tercih ediyor. İki-üç dakikada pişen noodle'lar al dante yani diri olarak çorbaya konuyor ve hemen tüketilmesi gerekiyor.



5. TACO MEKSİKA





Taco ilk kez 18. yüzyılda Meksika'da ortaya çıkıyor. Aslında günümüzde tıpkı dürüm ya da ekmek arası kokoreç gibi Meksika'nın sokak lezzetlerinden biri. Genellikle elle yeniyor. Mısır unu ve beyaz undan yapılan yumuşak taco hamurunun arasına et ve farklı sebzeler konarak tüketiliyor.



6. ŞEFFAF (CAM) ERİŞTE ÇİN

Listeye Japon'ların ramen'i girer de Çinlilerin cam eriştesi girmez mi! Nişasta ve su ile hazırlanan yine bir tür makarnayı andıran Çinlilerin noodle'ı kurutulmuş halde satılıyor. Ve çorbalara ya da kızarmış yemeklere eklenerek kullanılıyor. Pişirmek için birkaç dakika sıcak suda bekletmek yeterli.

7. TOFU ÇİN

Son günlerde en çok pişirdiğim ve tükettiğim malzemelerden biri tofu. Aslında vegan ve soya sütü ile hazırlanan bir tür peynir. Kızarması enfes oluyor. Vejetaryen ve vegan olanların favorisi tofu, bu tarz beslenenlerin sayısı arttıkça popülaritesini de arttırıyor. Tofu, Japonca soya ve pıhtı anlamlarından türemiş bir kelime

8. MOCHİ JAPONYA



Besin değeri bakımından çok da arzulamadığım bir tatlı cupcake'ler. Günümüzde tüm kutlamalarda karşımıza çıkıyorlar. En popüler yiyecekler listesine girmezse de olmazdı..



9. KRUVASAN FRANSA



Tereyağlı kruvasan içine marmelat kim sevmez ki! Fransızların klasik kahvaltısı olan bu çöreğin orijinali Avusturyalılara dayanıyor. Hatta Osmanlı bayrağındaki hilalden esinlendiği de yaygın görüşlerden...

10. CUPCAKE ABD

Besin değeri bakımından çok da arzulamadığım bir tatlı cupcake'ler. Günümüzde tüm kutlamalarda karşımıza çıkıyorlar. En popüler yiyecekler listesine girmezse de olmazdı...



İLK 50'DE NELER VAR?



11 Tortilla-Meksika

12 Saşimi-Japonya

13 Spagetti-İtalya

14 Yakiniku-Japonya

15 Jiozi- Çin (Çin mantısı)

16 Dim sum-Çin

17 Udon-Japonya

18 Mus-Fransa

19 Paella-İspanya

20 Mozzarella-İtalya

21 Browni-ABD

22 Cheeseburger-ABD

23 Çedar-İngiltere

24 Wagashi-Japonya (Japon şekerlemesi)

25 Mac&cheese-ABD (makarna ve çedar peyniri)

26 Barbekü-USA

27 Yakitori-Japonya (Japon usulü tavuk kebap)

28 Roti-Hindistan (Hindistan'a özgü bir tür gözleme)

29 Belçika tarzı patates kızartması- Belçika

30 Risotto-İtalya

31 Feta peyniri-Yunanistan

32 Milksahake-ABD

33 Ricotta peyniri-İtalya

34 Tagliatelle Bolognese-İtalya

35 Lazanya-İtalya

36 Donut-ABD

37 Makaron-Fransa

38 Tiramisu-İtalya

39 Onigiri-Japonya

40 Kiş-Fransa

41 Gyoza-Japonya

42 Kimchi-Güney Kore

43 Pretzel-Almanya, Fransa

44 Wonton-Çin

45 Baozi-Endonezya

46 Büryani-Hindistan, İran

47 Soba-Japonya (Karabuğdaydan yapılan ince erişte)

48 Karamel-ABD

49 Shabu-Japonya

50 Kızarmış tavuk-ABD



Listede iki Türk yemeği Maraş dondurması da ilk 100'de



Listeye 80. sıradan Türk böreği giriyor. Dünyada her ülkede yufka ile hazırlanan benzer yiyecekler olsa da hiçbirinin bizim böreğimiz ile yarışamayacağının altı çiziliyor. Üstelik sadece tek bir çeşit böreğimiz değil su böreğinden, kol böreğine birçok çeşide methiyeler diziliyor. Kahramanmaraş dondurması ise 97. sıradan listeye giriyor. Salepli, sakızlı Kahramanmaraş dondurmasını tatmayanların dondurma yemediği dile getiriliyor.