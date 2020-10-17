Moda kazanı

STAR WARS YİNE İLHAM KAYNAĞI



Sinema dünyasının en kült filmleri arasında gösterilen Star Wars bir kez daha modaya ilham kaynağı oldu. Hatta bu sefer mücevher dünyasını etkilemeyi başardı... Pandora, Lucasfilm işbirliğiyle hazırladığı ve ilhamını Star Wars'dan alan özel bir koleksiyon hazırladı. Ekim ayından itibaren piyasaya çıkan bu koleksiyon bünyesinde Star Wars karakter ve sembollerinden oluşan bilezik, charmlar ve koleksiyoner mücevherler bulunuyor. Pandora Baş Tasarımcısı Stephen Fairchild "Star Wars'u mücevherlerle hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Star Wars galaksisi Pandora ile mükemmel uyum sağlayan, zengin detaylı karakter ve yaratıklarıyla en sıradışı hayal gücü ürünlerinden biri. Pandoraseverlere, en sevdikleri hikaye ve dünyalarının içine girmelerine yardım etmekten daha çok sevdiğimiz bir şey yok, bundan dolayı bu ustaca şık aksesuvarlar aracılığıyla tutkularını nasıl ifade edeceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.



ŞEHİRDEN GELEN ENERJİ



Türk tasarım çanta ve ayakkabı markaları son dönemde dikkat çekiyor. Bu markalardan biri de Loie... Markanın son döneme hakim olan pop kültürden ve şehir hayatından ilham alan koleksiyonu çok konuşuluyor. Ağırlıklı olarak çizme ve bot modelleri üzerinde çalışan şehirde hem moda trendlerini takip eden hem de kendisine özgü stilini korumayı hedefleyen kadınlar için koleksiyonlar hazırlayan marka, farklı stilleri bir araya getirmekten keyif alıyor... Nakış detaylarıyla dikkat çeken kovboy botlara, sivri burun çizmeler eşlik ederken, sneaker modelleri farklı form ve renklerde moda tutkunlarını bekliyor.

Pandemi sonrası tüm markaların çevreci koleksiyonlar yapmalarına şahit oluyoruz. Bunlardan biri de Beauty Omelette. Markanın yeni sezon ürünleri arasında doğaya ve okyanustaki kirlenmeye dikkat çeken özel bir koleksiyon da bulunuyor. Okyanuslara her yıl 12 milyon ton plastik döküldüğü gerçeğinden yola çıkan marka, denizlere atılan pet şişelerden üretilen giyilebilir polyester ve doğal pamuk karışımlı kumaştan Planet B koleksiyonunu tasarladı. Planet B koleksiyonunun geliri, UNICEF ile tüm dünyadaki çocuklar için temiz suya dönüşüyor. Koleksiyonda tişört ve sweatshirt çeşitleri yer alıyor. Planet B Koleksiyonu www. beautyomelette. com ve Nişantaşı mağazasında...