Mülteci çocuklar çekti

Kalyon Kültür'ün Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği yeni sergisi Bir De Buradan Bak, 30 Ekim Cuma günü Nişantaşı Taş Konak'taki Kalyon Kültür binasında açılıyor.Mardin'de yaşayan yerli ve mülteci çocuklara sanatsal bir buluşma alanı sunma amacıyla kurulan Her Yerde Sanat Derneği, sirk sanatlarına odaklanan Sirkhane, müzikal çalışmalara odaklanan Müzikhane ve fotoğraf çalışmalarına odaklanan DARKROOM projelerini 2012'den beri sürdürüyor. Bir De Buradan Bak sergisi, fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen DARKROOM projesinde farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci olan çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor.Kalyon Kültür'ün tarihi binasının iki katına yayılan Bir De Buradan Bak, çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden, olduğu gibi sergi mekanına taşırken; izleyicilerine ev, yabancı, ortasında ve bir arada temaları üzerinden kurgulanan yeni bir deneyim alanı sunuyor. Sergi, 3 Ocak'a kadar, pazartesi hariç her gün 11:00-19:00 saatleri arasında gezilebilir.Sonbaharda görsel şölen sunan yerlerin başında Yedigöller Milli Parkı, Gölcük ve Abant Gölü geliyor. Havalar iyice soğumadan bir hafta sonunuzu ayırıp doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Karabük Yenice Ormanları da bu mevsimde tam bir renk cümbüşü. Üstelik işaretlenmiş trekking ve bisiklet rotalarıyla spor yapma fırsatı da sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hafta sonu ile birleştirip Kaş'a gitmek de iyi bir fikir olabilir. Mekanların birçoğu açık. Dalış ve teknen turu yapma imkanı da var.Salonu ve havalandırma sistemini yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tamamen yenileyen Tiyatro Ak'la Kara perdelerini açtı. Tiyatro Ak'la Kara sezona William Shakespeare'in bütün oyunlarında esinlenerek yazılmış Döktür Bi Şekspir'in prömiyeriyle başladı. Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu ve Fatih Gülnar oyunda dans ediyor, şarkı söylüyor ve seyircileri kahkaha seline boğuyorlar. Tek perde ve 70 dakika süren oyunu bugün saat 20.30'da seyredebilirsiniz.Yanında acı biber turşusu ile tantuni, nohutlu ve tavuklu pilav, tarator soslu midye tava ve şerbetli halka tatlısı... Sokak lezzetlerinin en güzellerini evinizin mutfağına taşıyabilirsiniz. Ama önce nasıl yapılacağını öğrenmek için Kanyon'daki İntema Yaşam Mağazası'na gidiyoruz. Sokak lezzetleri atölyesi 28 Ekim Çarşamba günü 19.00-22.00 arasında gerçekleşecek.Huqqabaz, son dönemlerin hızlı büyüyen zincir restoran markası. Kahvaltı konusunda da oldukça iddialı. Üstelik ulaşılabilir fiyata doyurucu porsiyonları var. Sunumları ise şaşırtıcı... Menüde geleneksel lezzetlerimizden yöresel ürünlere kadar pek çok çeşit var. Menemen, tereyağlı yumurta, su böreği, yoğurtlu patates kızartması ve farklı peynir çeşitleri kahvaltı sevenlerle HuQQabaz'da buluşuyor. Mekanın Yalı Ataköy, Vadistanbul, Watergarden, Sapphire, Sirkeci Mercure Hotel, Grand Pera, Kurtköy Lens, Büyükçekmece Hilltown, İzmir Folkart, Bursa Korupark, Adana 01 Burda ve Gaziantep İconova'da şubeleri bulunuyor.CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'un terasında bulunan Izaka Restaurant balık sevenler için özel menü hazırladı. Menüde bu ay palamut lakerdanın yanı sıra takoz tava, ızgara ve kiremitte palamut var. Kasım ayında ise barbun tava, ızgara, buğulama ve güveç yiyebilirsiniz. Aralık ayında ise karidesli dülger şiş, dülger minüer, sebzeli dülger kavurma ve mısır unlu dülger tava menüye katılacak.Turkcell Platinum'un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenen Turkcell Platinum İstanbul Night Flight konserleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda An Epic Symphony Hayko Cepkin&Mercan Dede konseriyle başlıyor. Pandemi koşulları göz önüne alınarak yeniden düzenlenen konserler İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orchestra, özel quartet ekibiyle Karsu, Salzburg Symphony Chamber Orchestra ve Grammy ödüllü Yo- Yo Ma'yı da izleyeceğiz.Bu yılın ocak ayında unutulmaz türküleri yorumladığı Seçkiler 2 albümünü yayınlayan Cem Adrian, konserlerine devam ediyor. Sanatçı 30 Ekim Cuma günü saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahnede olacak. Konser akustik olarak gerçekleşecek..Pera Film, Bir Rüyanın İnşası sergisi paralelinde hazırlanan Mutluluğu İnşa Edenler başlıklı programla izleyicileri Arnavutluk sinemasında büyüleyici ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Seçkide, son yıllarda Arnavutluk'ta çekilen ve Arnavut toplumcu gerçekliğine odaklanan üç film yer alıyor. Karakterlerin hayatlarında yeni bir başlangıç yaparak mutlu ve ideal bir hayat inşa etme çabalarını konu alan Bota, Babam ve Açık Kapı 14 Kasım'a kadar Pera Müzesi'nde indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir.Fişekhane tarihi taş binasında, Başka Sinema iş birliği ile haftanın üç günü farklı kategorilerde bağımsız filmleri izleyiciye sunuyor. 2019 yapımı David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi (24 Ekim), 20 yüzyılda fizikte çığır açan bir kadının hikayesini anlatan Radyoaktif (28 Ekim), usta yönetmen Federico Fellini'nin başyapıtları arasında yer alan 8 Buçuk (30 Ekim) ve yine 2020 yapımı aksiyon korku kategorisinde Peninsula (31 Ekim) bu ayın seçkileri içinde yer alıyor.30 Ekim'e kadar devam edecek olan 8. Boğaziçi Film Festivali, takipçilerini sinema salonlarında ağırlayacak. Gösterilecek 30 ülkeden 60 filme ait seans bilgileri ve fragmanlara festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Filmlerle ilgili ayrıntılı bilgiler ise www.bogazicifilmfestivali.com adresindeki festival kataloğunda yer alıyor.Salonantik müzayedelerini online platforma taşıyor. Buna göre alıcı, ürünleri satış öncesinde online katalog üzerinden ya da birebir yerinde inceleyebiliyor ve müzayede başladığında canlı kamera yayını sayesinde açık artırmaya ister telefonla, ister online teklif vererek katılabiliyor. Bu yöntemle gerçekleşecek ilk müzayede, 15 Kasım Pazar günü yapılacak. İlk müzayedede satışa sunulacak eserlerin tümü, Çukurcuma ve Horhor'un önde gelen esnaflarından seçildi. Müzayedeye katılmak için başvurular başladı.Akbank Sanat dans eğitmenleri, çağdaş dans tekniği derslerini Akbank Sanat Youtube kanalı üzerinden evlere taşıyor. Dansçı ve koreograf Alper Marangoz orta-ileri seviye ve Evrim Akyay başlangıç seviye teknik derslerde; beden farkındalığı, kuvvet, fiziksel dinamikler, koordinasyon ve çağdaş dans stillerinden ilham alan hareket cümlelerinden oluşan kombinasyonları bir araya getirecek. İki haftada bir yayınlanacak bu derslere başlamadan önce katılımcıların kişisel ısınmalarını yapmaları gerekiyor.