İşin uzmanları evde şık bir yılbaşı gecesinin tüyolarını verdi: Evdeyiz, şık ve büyüleyiciyiz

31 Aralık akşamı yeni yılı karşılarken evde tüm yıl olduğu gibi rahat bir kombin tercih edebilirsiniz. Önce kendiniz sonra da sevdikleriniz için mutluluk ve enerji aşılayan kombinler yapın. Bu geceye hazırlanmak için moda tasarımcılarına da psikolog ve sosyologlara da danıştık... Buyrun size yeni yılı hem şık hem de rahat karşılamak için gerekli tüyolar

SEVİL SAVAŞ ( ELI PEACOCK MARKASININ KURUCUSU)



AKSESUVARLARIN VE RENKLERİN ENERJİSİNE GÜVENİN

Tüm dünyanın pandemi ile boğuştuğu bu zorlu dönemde 2021 yılını umutlarla karşılamak ve bunun için kendimizi biraz olsun şımartmak elimizde. Evlerimizi süsleyelim. Masalarımızı mumlarla özellikle de kokulu olanlarla donatalım. Ama en çok da rahat bir stil benimsesek bile kendimizi süsleyelim ve şımartalım. Ben bu özel gece için kendimi içinde rahat hissettiğim ancak yeni yıl ruhunu da taşıyacağım bir kombin tercih edeceğim. İpek kırmızı pijama takımımı şık bir ayakkabı ya da pelüş terliklerimle kombinleyeceğim mesela. Ayrıca kendi tasarımım olan ipek saç tokalarını kafamdan eksik etmeyeceğim. Kırmızı renk bence hiç olmadığı kadar çok yeni yıl ruhunu yansıtıyor bu sene. Enerji, güç, sevgi, umut ve mutluluk getirsin bu renk 2021'de bize. Renklerle enerjimizi olduğu kadar hayallerimizi de dinamik tutmak bizim elimizde. Bu yüzden canlı renkler, parlak aksesuvarlar bolca kullanalım bu yılbaşında. Enerjimizi değiştirmek, kendimizi mutlu etmek emin olun sevdiklerimize de umut aşılamamızı sağlayacak.





İPEK KIRAMER / İPEK KIRAMER MARKASI KURUCUSU



SADELİKLE GÖRKEMİN BULUŞTUĞU BİR NOKTA

Bu yılbaşını geceyle gündüzün karıştığı, sadelikle görkemin buluştuğu bir noktada karşılamamız lazım. O kadar değişik bir zamanda yaşıyoruz ki, gösterişten uzak ama rahatlatıcı, insanların sadeliklerini ortaya koyabilecekleri, mütevazı ve ayırt edici bir stil hayal ediyorum. Stilin anahtar parçası bence kendine güven olacak, zira gerçek güzellik tasarımların dışına çıkan bir olgu ve gösterişsiz güzelliğin daha hakiki olduğunu düşünüyorum.

MIRELA CERICA / MIRELA CERICA MARKASI KREATİF DİREKTÖRÜ



KAHKAHALARIMIZ, UMUDUMUZ HİÇ AZALMASIN



Bedenlerimiz karantinaya alınıp, hayallerimizin sınırlandırıldığı, hayata ait tüm kutlamalarımızın ertelendiği bir dönemde yeni bir yıla giriyoruz. Hiç birimizin hayatı boyunca daha önce tecrübe etmediği bu karanlık dönemde dilerim ki ruhlarımız yılbaşı gecesini coşkuyla karşılamayı seçer. Çünkü hepimiz bu sınavda öğrendik ki, bazı anların değerini ortaya koymak için aslında fiziki kalabalıklara, partilere, davetlere gerek yok. Yılbaşı aslında her zaman, her şeye rağmen en büyük partiyi önce kendin için vermen gereken yılın en özel dönemi. Önce kendimiz için hazırlanmalı, müziğin sesini kendimiz için açmalı ve herkesten önce kendimiz için dans edip, yeni geleceği ve henüz taze olan yeni bir yılın başlangıcını kutlamalıyız. Geçirdiğimiz ve hâlâ geçirmekte olduğumuz onca badireden sonra bunu çok hak ettik diye düşünüyorum.

MEHTAP ELAİDİ / MODA TASARIMCISI



ŞIK BİR KOMBİN VE TAKILAR

Bu yılbaşı sanıyorum herkes için çok farklı geçecek. Evimizde yeni yıla değişik bir farkındalıkla gireceğiz ama bu kutlamayacağız anlamına gelmiyor elbette. Bu anlamda benim önerilerim şöyle: İçinde kendinizi rahat ama mutlaka şık hissedeceğiniz bir kıyafet giyin. Ne de olsa çok ümit yüklediğimiz bir yılı karşılıyoruz, yeni yıla harika bir giriş yapmak isteriz. Bu gecemizde bize en önemli günlerimiz için aldığımız takılarımız da eşlik etmeli. Sofra tasarımı kişisel stilin çok önemli bir parçası, o da bizi bu yeni yılı karşılayacak güzellikte olmalı ve bir bütünü tamamlamalı.

DOÇ. DR. VEHBİ BAYHAN /SOSYOLOG



GÜZEL ANILARA GÖTÜREN KOMBİNLER

Moda evrensel bir olgudur. Psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutu vardır. Bireyler psikolojik açıdan kendilerini iyi hissetmek ve içinde bulundukları sosyal bağlama göre kendilerini ifade etmek için modayı takip eder. Toplumdan dışlanmamak için geçerli moda trendine göre giyinirler. Pandemi nedeniyle evlerde izole halde yaşamaya başlayınca evin paydaşları rahat ve spor ev giysileri tercih etmeye başladılar. Zaten salgın hastalığa yakalanma ve ölüm riski travması ile karşılaşan bireylerin ilk başlarda hayatta kalma dışında bir şey düşünmemesi doğal. Ancak sonrasında bu durum değişti. Salgın travması ile evde zamanlarını geçiren eşlerin sürekli ev giysileriyle olmaları ilişkileri psikolojik açıdan olumsuz etkiledi

NİYAZİ ERDOĞAN / MODA TASARIMCISI



GÜZEL ANILARA GÖTÜREN KOMBİNLER



Bu yılbaşı bugüne kadar geçirdiklerimizden çok farklı olacak. Bir çoğumuz sevdiklerimizden uzakta olacağız. Ve bu yılbaşında nasıl hissettiğimiz hiç olmadığı kadar önemli olacak. Bu sebeple bize sevdiklerimizi ve geçirdiğimiz eski yılbaşı akşamlarını hatırlatan yani güzel anılara götüren kıyafetleri tercih etmenizi öneriyorum. Ben mesela geçen sene kaybettiğim ananemin benim için ördüğü kazağı ve 2014 yılında arkadaşlarımla Düsseldorf'ta geçirdiğim yılbaşı akşam yemeğinde giydiğim ekoseli gömleğimi kombinleyip giyeceğim. Ekoseli pijamam da bu kombine eşlik edecek. Eminim yıllar geçse de bu kombini ve bu yılbaşını asla unutmayacağım.

AYHAN ALTAŞ / PSİKOLOG



ÖZSAYGIMIZ İÇİN KENDİMİZE ÖZEN GÖSTERMELİYİZ



Pandemi döneminde alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle insanlar evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Evde daha fazla vakit geçirmek günlük hayatımızda yaptığımız birçok aktiviteyi yapmamamıza neden oldu. Bunun içinde giyim kuşama önem vermemek, saçlarla ilgilenmemek, bakım yapmamak ve kadınlar için makyaj yapmamak da bulunuyor. Dışarıda insan içine çıkmadığımız için tüm günü eşofmanlarla geçirmeye başladık. Fakat insanların unuttuğu bir şey var ki bu da bu eylemleri biz sadece diğer insanlar için yapmıyoruz. Özsaygımız için kendimize özen göstermeliyiz.

EMRE ERDEMOĞLU (MODA TASARIMCISI)



İPEKLE GELEN RAHATLIK VE ŞIKLIK

Yaklaşık 10 aylık süreçte evde olmamız sebebiyle giyim alışkanlıklarımız da değişti. Rahatlık moda dünyası için yeni bir kavram. Giyim kodları tamamen değişti. Bu yüzden konfor önemli bir faktör. Tabii ki ev şıklığı ve rahatlığını korurken eğlenceli yanımı da ortaya çıkaracak bir kombin tercih edeceğim böyle bir atmosferde yeni yıla girerken. Evde hem şık hem de konforlu olmak istiyorsanız ipek kumaşlardan yapılan tasarımlar bunun için biçilmiş kaftan. İpeğin vücudun hava almasını sağlayan dokusunu seviyorum. Ayrıca böyle farklı bir yılbaşında yeni bir yılı olabildiğince renkli karşılamak gerekiyor. Ben de bol renkli ve desenli bir kombin tercih edeceğim. Yeni yıla evimde gireceğim. O yüzden bu konforlu, şık ve eğlenceli kombini seçtim. Daha ne olsun? İyi seneler diliyorum hepinize...