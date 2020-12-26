Moda kazanı

AVOKADOLU KUMAŞ



Son dönemde Türkiye'de en popüler olan yiyecek kesinlikle avokado. Tekstil sektörü de bu durumdan ilham almış ve ortaya avokadolu kumaşlar çıkmış. "Neye yarar ki avokadolu kumaş?" diye sormayın. Yünsa'nın ürettiği avokado katkılı yünlü kumaş hem sizin cildinize bakım yapıyor hem de kumaşın yumuşacık kalmasını sağlıyor. Avo-care koleksiyonu yünlü kumaşların cildini rahatsız ettiğini söyleyenler için geliştirilmiş kumaşlardan oluşuyor.



EVDE KALMAK İÇİN SÜSLENİN



Pandemi markaların evlerde yeni yıla girecekleri motive etmek için özel koleksiyonlar hazırlamasına vesile olmuş durumda... Bu markalardan biri de Swatch... Marka rengarenk, yılbaşı ruhunu yansıtan koleksiyonunu satışa çıkardı.



FENOMENDEN KAPSÜL KOLEKSİYON



Sosyal medya fenomenleri bu dönemin yükselen yıldızları. Ancak onlar arasında da çizgisi ve 10 yıllara yaklaşan deneyimiyle farklılığını ortaya koyanlar var. Bunlardan biri de Meriç Küçük. Maritsa isimli bloğuyla yıllar boyunca dikket çeken Küçük geçtiğimiz günlerde Exquise markasıyla özel bir kapsül koleksiyona imza attı. Maritsa X Exquise isimli 15 parçalık koleksiyon hepimizin zorlandığı bu dönemde içimize enerji verecek renklerin bulunduğu enerjik bir tarza sahip.