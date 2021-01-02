2021’de estetikte pandemi etkileri ön planda: Dolgun kulak memesi kuğu gibi boyun popüler

2020 yılı hepimiz için zorlu geçti. 2021 yılında yaşadığımız tüm bu zorlu sürecin ardından her birimizde bir yenilenme isteği var. Bunun da en pratik yolu estetik uygulama ve operasyonlar. Yüzümüzün maske altında ya da maskenin dışında kalan bölümleri ayrı ayrı ilgi istiyor. Maske dışında kaldığı için göz ve alın bölgesi hiç olmadı kadar ilgi çeker oldu. Kulak memelerimiz maske dışında kaldığı için gözümüze batmaya başladı. Boynumuz maskeyle gizlenmediği için daha çok dikkat çeker oldu. Kötü kaş dövmelerinden de bakımsız saçlardan da kurtulmak için çeşitli estetik uygulamalar başladı. Operasyonlarda doğallık ön plana çıkar oldu. Ve artık ofis ortamları bile estetik uygulamalar için bir merkez haline geldi... Hadi gelin bu işin en önemli isimlerinden 2021 yılı estetik ve güzellik trendlerini dinleyelim.





HÜSEYİN TIRMAN /MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ / ŞAMDAN PLUS YAZARI

Kulak memesine dolgu talebi arttı

"Evlerde olduğumuz süreçte görüntülü aramalar, internet üzerinden canlı yayınlar ve toplantılar derken yüzümüzün formu daha çok önem kazandı. Maskenin altında kalmayan kısımlara daha çok dikkat ediyoruz artık. Mesela maskeden sıyrılıp göze batan alanlar arasında kulak bölgesi de bulunuyor. Ve bu bölgeye yapılan operasyonlarda artış oldu. Özellikle de kulak memeleri operasyonlarında. Kadınlar maskelerle birlikte dikkat çekici küpeler takmaya yöneldi. Böyle küpeleri takmak için sağlıklı kulak memesine ihtiyaç duyuldu. Buna ulaşmak için de kulak memesine dolgu uygulamaları popülerleşmeye başladı.

ÖZEL UYGULAMALAR ÖN PLANDA



Öte yandan gözaltlarımız ve göz kapaklarımız daha çok ön plana çıktı. Gözaltı torba ve boşlukları için özel uygulamalar en çok talep edilen işlemler arasına girdi. Alındaki mimik çizgileri botoksa olan talebi tetikledi. Hatalı olan kaş dövmelerini sildirmek için çok talep gelmeye başladı. Yine saç için hücresel dokunuş, prp ve mezoterapi gibi saç uygulamaları talebinde arttış oldu. Hastanelerin salgın ve virüsle meşgul olduğu bu dönemde estetik kaygılarla yapılan işlemlere yer verememesi de ameliyatsız çözümlere olan ilgiyi arttırmış oldu."





DR. YASEMİN SAVAŞ / MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ

Maskenin dışında kalan yüz bölgesi çok önemseniyor

"Pandeminin de etkisiyle bu yıl doğallık ön planda diyebiliriz. Tabii ki bu asla kişinin genç ve sağlıklı görünmek istemediği anlamına gelmiyor. Tam tersine bunu en doğal göründüğü şekliyle istiyor. Abartılı ve prototip uygulamalar, yani insanların yaptırdıkları uygulamalar sonucunda birbirlerine benzediği çalışmalar demode oluyor bu yıl.

"OPERASYON İSTENMİYOR"



Yeni medikal estetik trendleri kişinin yüz şekline özel ve bütünsel yaklaşım ile planlanan daha doğal uygulamalar. Kişiyi sosyal hayatından kopartan, yüzünde ciddi hasar yaratan, üç-dört gün eve kapanmasını gerektiren cerrahi operasyonlar artık günümüzde out. Yaşadığımız dönemin de etkisiyle herkesin yüzünde maske var. Bu nedenle daha önce çok da yüzümüzde dikkat etmediğimiz ancak maske dışında kalan noktalara estetik uygulamalar yapılmaya başlandı. Mesela şakaklar. Artık bu bölge daha çok dikkat çeker oldu. Buraya yapılan uygulamalarda artış var."

DR. EDA KIROĞLU / DERMATOLOG

Göz çevresine mezoterapi uygulanacak

"2021 yılında da hayatlarımızın büyük kısmını evlerde geçireceğiz. Bu sebeple, ev ortamında yapılabilecek doğal bakımlar ve yüz yogası ile yüz şekillendirme gibi işlemler bu yılın önemli trendleri arasında... Öte yandan maske kullanımı sebebiyle ciltte özellikle göz çevresine yönelik profesyonel uygulama ve bakımlar revaçta. Botoks, göz çevresi mezoterapileri, hifu ile kaş kaldırma, gözaltı ışık dolgusu tercih edilen işlemlerin başında geliyor. Bir yandan da maske kullanımının etkisiyle profesyonel uygulamalara yoğun bir ilgi olduğunun ve bunun 2021'de de devam edeceğinin altını çizmek isterim. Kadınlar morluk ve ödem gibi komplikasyonlar nedeniyle tercih etmedikleri birçok uygulamayı maskenin arkasına saklanabildikleri için tercih eder oldular. Yüz mezoterapileri, elmacık yanak dudak dolguları, endolift lazer ile yüz germe işlemleri, ablatif lazer ile leke ve rejevunasyon tedavileri, rahatlıkla iş hayatı devam ederken dahi tercih ediliyor.

DR. NAZAN KARAKUŞ / MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ

Maskenin neden olduğu cilt problemlerini giderme eğilimi olacak



"Yüzümüzün maskenin altında kaldığı ve duygularımızı karşımızdaki kişiye sadece gözlerimizle aktardığımız bir yılı geride bıraktık. Ancak bu yıl da çok farklı olmayacak... Yani göz çevremiz hiç olmadığı kadar gözler önünde diyebiliriz. Makyajla gideremediğimiz gözaltı çukurluklarımız ve kaşlarımızın düşüklüğü pandemi döneminde önem kazandı. Bu alanın en önemli uygulamalarından botoks uygulaması ve gözaltı ışık dolgusu en sık başvuru nedeni olacak bu yıl. Bunun yanında kirpik liftingi ve kaş laminasyonu da rağbet gördü.

MASKE, İZLERİ DE SAKLAYACAK



Ama maske altında kalan yüzümüzün diğer kısmında, maske materyallerinden ve sürtünmelerden dolayı cilt problemleri yaşamaya başladı. Akne, egzema ve renk koyulaşmaları arttı. Aynı zamanda bakımı ihmal edilen alt yüz cildinin elastikiyet problemleri de buna eklendi. Cildimizi sıkılaştıran, lekelerinden arındıran ve canlandıran mezoterapiler de fırsat bu fırsat yaptırılabilir. Bu yıl da iş hayatına maskeyle devam edeceğiz. Bu da zorlu ve birkaç gün normal şartlarda ödem nedeniyle insan içine çıkmak istemeyeceğiniz uygulamalar için bir fırsat..."

PROF. DR MURAT TOPALAN / ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜKİF CERRAHİ HEKİMİ / GÜNAYDIN YAZARI

Ofislerde ameliyatsız işlemler yapılacak

"2021 yılında estetikte büyük patlama bekliyoruz. Eve kapanma ve evden çalışma ile ertelenmiş ameliyatların sayısı artacak. Böylece kimse fark etmeden iyileşme dönemini evde geçirebilecek. Genel olarak bu yılki trendlere bakacak olursak 2015-2020 yıllarındaki 'ameliyatım anlaşılsın' dönemi artık bitiyor. Mesela büyük ama daha doğal görünümlü, fark edilmeyen ama çok iyi görünen kalçalar istenecek. Burada kilit kelime 'fark edilmemek'.

BOZULAN VÜCUT HATLARI YENİDEN DÜZELTİLECEK

Meme büyütme ameliyatlarına devam. Küçük ama şekilli, daha doğal meme isteniyor. Liposakşın ameliyatları ve vücut şekillendirme ameliyatları artacak. Pandemi döneminde bozulan vücut konturlarımızın yeniden oluşturulması için özellikle teknoloji kullanılan liposakşın ameliyatları sayısında patlama olacak. Six packs ameliyatları ideal vücut istiyenler için çare olacak. Yüz germe gibi iyileşme döneminin fark edilmeden geçirilmesi için ertelenen büyük ameliyatların sayısında artış olacak. Göz çevresi ameliyatları önem kazanacak. En büyük yeniliklerden biri de ofislerde lokal anestezi ile hızlı cerrahi ve ameliyatsız işlemler yapılacak."

DR. PELİN TAŞKIRAN / MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ

Herkes kuğu boynu isteyecek

"2021 yılında estetik konusunda birçok yenilik yaşayacağız. Artık estetik uygulama sonrası uzun iyileşme süreçleri ve büyük cerrahi operasyonlar out. Bunun yerine küçük dokunuşlar popüler. Cildi ve yüz ifadesini sağlıklı ve taze gösteren biyorevitalizasyon (biyolojik canlandırma) uygulamaları ön plana çıkacak. Ayrıca gençlere yaşlanma etkilerini önleyici botoks ve mezokokteyl enjeksiyonlar bu yıl çok popüler olacak. Hepimiz maskeler altında cildimizi solmuş ve ışıltısını kaybetmiş hissediyoruz. Bu nedenle cilt sıkılaştıran, ciltte kolajen üretimini arttıran geniş gözenekleri ve sarkan dokuları toparlayıp ışıltı kazandıran gingerol (zencefil özleri) ile yapılan zencefil mezoterapi gibi uygulamalar ön plana çıkacak. Herkes ellerle birlikte yaşı ele veren ikinci nokta olan boyun bölgesine uygulama isteyecek. Kuğu boynu isteyenler ve ellerinin görünümünden rahatsız olanlar o bölgelere çeşitli uygulamalar yaptıracak ve genç bir görüntüye kavuşacak. Maske dışında kalan bir diğer nokta da göz çevresi. Gözaltı morluklarına ve o bölgedeki yaşlanma izlerine karşı, ışık dolgusu yine çok popüler olacak bu yıl. Tabii ki genel olarak çene, dudak çevresi ve burun ile ilgili özel çalışmalar her zaman olduğu gibi hayatımızda olacak."