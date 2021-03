30 kez giymeyeceğiniz bir şeyi satın almayın

Pandemi hayatımıza gireli bir yıl oldu. Bu bir yıl içinde birçok konuda farkındalığımızı ve bilincimizi artırmaya çalıştık. Ancak ne yaparsak yapalım konu alışveriş olunca pek de kendimizi zaptedemedik. Alışveriş çılgınlığı hayatımızdan uzaklaşamadı.Bu hafta The Guardian gazetesi son bir yıl içinde İngiltere'de internet üzerinden moda alışverişinin yüzde 61 oranında artması üzerine sayfalarında özel bir araştırmaya yer verdi. Bu araştırmanın sonuçlarına göre aldığınız her bir parçayı en az 30 kez kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde aldığınız ve kullanmadan attığınız ürünün karbon emisyonu doğaya çok büyük zarar veriyor. Biz de bu veriden yola çıkarak moda dünyasının farklı alanlarında çalışan isimlere "Nedir akıllı alışverişin ve uzun ömürlü parçalar seçmenin sırrı?" diye sorduk."Modanın sınırsız tüketime dayalı deviniminin aksine, özgün ve zamansız bir stil anlayışının, direncinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Üstelik günümüzde çevreye saygı ve sürdürülebilirlik olgusu göz önünde bulundurulduğunda bu daha da anlamlı geliyor. Trend parçaları kendi stilimize adapte edemediğimiz takdirde, hevesimiz geçince anlamsız gelen parçalar, boşa harcanan paralar ve sonsuz bir israf haline geliyor. Ben kendi adıma çok da faydasını gördüğüm bir yöntem geliştirdim. İlk adım olarak telefonumda bir istediğim parçalar albümü yapıyorum. Bu parçaların bir kısmından baktıkça sıkılıyorum. Hevesim kaçıyor. Albümde kalmaya direnen parçaları satın almadan önce kendime: 'Bu parçayı ne kadar çok istiyorum? Bu parçaya ihtiyacım var mı? İki sezon sonra bu parçayı dolabımda görmek ister miyim? Bu parçayla kendi stilime uygun kaç kombin yapabilirim?' gibi soruları soruyorum. Bu sınavı geçemeyen bir parçayı da asla satın almıyorum.""Pandemide alışveriş alışkanlıkları değişse de alışveriş hacminin arttığını gördük. Bireyler, harcamaları konusunda karar verirken çoğunlukla psikolojik etkenleri, ekonomik değerlendirmelerin önünde tutuyor. Biz tüketiciler aldığımız ürünleri anlık dürtü ile satın alıyoruz. Özellikle online alışverişte dürtüsel alışveriş tuzağına düşmek çok daha kolay. Bu tuzağa düşmemek için 1'e 5 kuralımı uyguluyorum. Her bir parçanın evimdeki beş diğer kıyafetle mutlaka kombinlenebilmesini önemsiyorum. Çok sevsem de gelip geçici olacağını düşündüğüm trendleri fazla göz önüne almıyorum.""Eskiden moda akımları her sene değişir, bir sezon giydiğimizi diğer sene giymek istemezdik. Son 10 yılda bu durum değişti ve moda o derece değişken olmaktan çıktı. Yani aslına bakarsanız tüm moda dünyası da bizlerin akıllı ve uzun ömürlü alışveriş yapabilmesi için seferber oldu. Şu an dolabınızdaki parçalarla, her daim stil sahibi olmanız mümkün. Şu an akıllı ve uzun soluklu alışveriş yapmanızın önündeki tek engel ne yazık ki sosyal medya. Global iki-üç influencer'in kullandığı ürünler birden arzulanan parçalar haline geliyor ve ne yazık ki herkes o parçaların peşine düşüyor. Ve bir ay sonra sosyal medyanın popüler hale getirdiği bu parçalar, yüzüne bakılmaz hale geliyor. Bu tuzağa düşmezseniz gerçek stil sahibi olabilirsiniz.""Pandemi sürecinde birçok kişi gibi ben de daha rahat kullanılır parçalara ilgi gösterdim. Özellikle aksesuvarlarla elimdeki parçaları farklı şekillerde kombinleme yoluna gittim. Dolabımın iskeletini her zaman uzun ömürlü, zamansız ve mevsimsiz parçalardan oluşturmaya özen gösteriyorum. Genelgeçer ya da trendlere yönelik bir alışveriş yapıyorsam da doğal kumaşlardan ve doğaya karşı etik değerleri koruyan markalardan tercihte bulunuyorum. Kendi sanal mağazamızdaki satış grafiklerinden gördüğüm kadarıyla bu dönemde kadınlar kendi dolaplarını trendlere uygun aksesuvarlarla canlandırmayı tercih ediyor ve bilinçli bir şekilde alıveriş yapıyor.""Denemeden, dokunmadan, 'Acaba bu benim stilime uygun mu?' diye kendi kendimize sormadan bir şeyler satın almak, akıl almaz bir durum. Tüm bu çöp haline gelen parçalar doğaya çok zararlı. Çok ucuz, iki kez giyilen ve atılan tüm bu parçalar bir de ne yazık ki petrol türevi polyester benzeri zaten zararlı kimyasallardan üretiliyor. Bir parçanın esas bedeli, fiyatı bölü kullanma sayınız üzerinden hesaplanır. Yüz liraya aldığınız bir parçayı belki beş kere giyiyorsunuz. Kullanım başına verdiğiniz bedeli düşünün. Bir de bin liraya aldığınız ve belki de 100 kez giydiğiniz bir parçanın bedelini düşünün. Daha ucuza geliyor aslında size... Alınan her şeyi bu şekilde düşünüp satın almanız lazım.""Yaşadığımız ve geçtiğimiz dönem hem zorlu bir yıldı, hem de dünyayı daha fazla korumamız gerektiğini anladığımız bir zamandı. Farkındalığımızın fazlalaştığı bu dönemde kullandığımız eşyalara, atıklarımızdan kıyafetlerimize kadar her şeye dikkat etmeye başladık. Dolap detoksu bence akıllı bir alışveriş için ilk adım. Böylece kendinizi ve stilinizi keşfedebilirsiniz. Neleri keyifle sayısız kez giydiğinizi, neleri bir anlık hevesle satın alıp sonra da bir kenara attığınızı net bir şekilde görebilirsiniz. Kullanmadığınız parçaları, bir başkasının kullanımına sunun ya da kıyafet kumbaralarına atın ki geri dönüşüme girebilsin. İhtiyacınız olmayan bir şeyi satın almayın. 'Gerçekten neye ihtiyacım var?' sorusunu sormadan alışverişe çıkmayın. Satın alma yaparken kıyafetin etiketine bakın. İçeriği kalitesiz ürünleri almanız demek hem cebinize hem çevreye zararlı. Çünkü bir ay giydikten sonra ağzı burnu yamulan, topak topak olan bir kazağı elinizden çıkartmak isteyeceksiniz."Tien markasının kurucusu Ceren Ataman ile pandemi döneminde moda tasarımını ve kişisel moda ve stil çalışmalarını konuştuk.Pandemide ağırlıklı olarak kıyafetlerimde geniş kalıplar tercih ettim. Zaten spor kıyafet tarzını severim, ancak pandemi öncesi bazı günler stilettolarla uyumlu şık stiller de uygulardım. Düz botlara, spor ayakkabılara çok alıştım.Bizim markamız öze dönüşü simgeleyen bir marka. Sürdürülebilir modanın hayatımızın her alanında olabileceğini ve doğal ürünlerin yaratılan algının aksine eşsiz bir şıklık yaratabileceğini kanıtlıyor. Tien'de değerli kumaşlar doğal boyalar, gerçek yapraklar ve el sanatıyla desenlendiriliyor. Lokal el tezgahları gün ışığına çıkıyor. Yani doğanın özü ve el emeği ile hem adil, hem ekolojik hem de ruhu okşayan eşsiz bir üretim yapabiliyoruz. Bu süreçte temel değerler anlamında markamızın felsefesinin dünyanın geleceğinde büyük anlam taşıdığını tekrar anlamış olduk.Bu sene kış sezonunda en sevdiğim trendler bol geniş paçalı pantolonlar oldu açıkçası. Çalışırken çok rahat kullandım. Havaların güzel gitmesiyle de kolay bir şekilde spor ayakkabılarımla kombinledim.Toprak tonları, griler ama en çok krem renkleri favorim. Ancak hepimiz gibi renkleri özledim. O nedenle Tien Officiel'in yaz sezonu koleksiyonu için çok heyecanlıyım, çünkü ruhumuzun özlediği renkleri barındırıyor.Benim kurtarıcı kombinim deri bol pantolon, kısa kazak ve düz botlarım oluyor genel olarak.Bu dönemin ardından eşofmanların takım olarak kullanılmasını uzun süre görmek istemiyorum.Sürekli yeni şeyler almak yerine sizi tanımlayan, yanınızdan ayırmak istemediğiniz parçalara sahip olmayı tercih edenlerdensiniz Commodores tam da size göre bir marka. 