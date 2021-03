7/24 şehirde yaşam

Kundura Sinema'nın yeni çevrim içi izleme platformu Kundurama gösterimleri, Mark Cousins'ın 14 saatlik ilham verici belgeseli Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema ile devam ediyor. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan ve 2020 Avrupa Film Ödülleri'nde Yenilikçi Anlatım Ödülü alan belgesel, 200'e yakın kadın yönetmenden binlerce sahneyi bir araya getiriyor ve film çekmenin 40 altın kuralını Tilda Swinton, Jane Fonda, Adjoa Andoh, Sharmila Tagore, Kerry Fox, Thandie Newton ve Debra Winger'ın rehberliğinde anlatıyor. Belgesel 12 Nisan'a kadar Kundurama'da...29 DJ'in performans sergileyeceği 24 Hours of İstanbul festivali bugün başlıyor. Festivalin iki sahnesinden biri olan ve Gezi Hotel Bosphorus'un çatısına kurulan Equinox'ta Ferhat Albayrak geceyi temsilen, Aksak ise gündüzü temsilen 12'şer saatlik maraton setler çalacak. 24 Stage'de ise eşzamanlı olarak 24 ayrı performans gerçekleşecek. Sezer Uysal, Bayram Özcan, Cervus, Furkan Kurt gibi başarılı DJ'lerin setlerini www.24.istanbul adresinden takip edebilirsiniz.Bu yıl 40. yaşına giren Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na başvurular devam ediyor. Geçen yıl 5 binden fazla resmin katıldığı yarışmaya bu yıl online başvuruların da kabul edilmesi nedeniyle rekor bir katılım hedefleniyor. 'Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya son başvuru tarihi 2 Nisan. Yarışmanın jüri üyeleri arasında yazarımız Olkan Özyurt da bulunuyor. Kazanan yarışmacıların resimleri www.pinar.com.tr'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.Galeri Diani 20 Nisan'a kadar KÖK adlı sergiye ev sahipliği yapacak. Birbirinden çok farklı ve öznel yapıtlar üreten ve hatta farklı kuşaklardan olan sanatçılar Gülseren Südor, Hale Sontaş, Hülya Düzenli, Zeynep Dilek Çetiner, Sema Bicik, Tuba Önder Demircioğlu 'kadının' isteyerek ve istemeden yüklendiği üç görev üstünde yoğunlaşarak KÖK kavramını açmaya ve izleyiciyle bütünleştirmeye çalışıyorlar. Sergide ayrıca onur sanatçısı olarak Eren Eyüboğlu'nun da eserleri yer alıyor.Nevin Aladağ'ın, Arter Koleksiyonu'nda yer alan ve Türkiye'de ilk kez 2020 yılında Arter'de sergilenen İzler adlı üç kanallı video yerleştirmesi, pandemi nedeniyle uğradığı kesintinin ardından 25 Mart'ta yeniden izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart'ın ses ve imgeye dayalı bir portresini çizen video yerleştirmesi 25 Temmuz'a kadar Arter'de görülebilecek.İş Sanat, Şenova Ülker Caz Orkestrası'na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse'nin eşlik edeceği Baharda Caz konserini çevrim içi yayınlıyor. Strangers In The Night, Cheek To Cheek, Fly Me To The Moon gibi unutulmaz aşk şarkıları konserde dinleyicileri ile buluşacak.Peynir tabağı hazırlamak kolay görünse de aslında çok zordur. Yiyenleri hem görselliği hem de doyuruculuğu ile tatmin etmesi gerekir. Uzun süre Paris'te yaşamış, peynir ve şarküteri tabağı kültürünü bir tutkuya dönüştürmüş iki arkadaşın kurduğu Bohneur İstanbul, isteyenler için peynir tabağı hazırlıyor. Ayrıntılı bilgiye www.bonheur-istanbul.com sitesinden ulaşabilirsiniz.