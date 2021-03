Ünlüler tanınmaz halde...

R&B yıldızı The Weeknd geçen yıl Ağustos ayında MTV Video Müzik Ödülleri töreninde sahneye tıpkı Blinding Lights klibindeki gibi yüzü gözü kanlar içinde çıkıp hayranlarını endişeye sürüklemişti. İki ay sonra bu kez Amerikan Müzik Ödülleri töreninde sahneye çıktığında tüm yüzü bandajlıydı.Ocak ayında Save Your Tears adlı şarkısına son iki törende giydiği kırmızı takımla çektiği klipte ise hayranlarını daha büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Bu kez yüzünde ne kan ne de bandaj vardı. Ama şekli değişmişti. Dudaklarına, burnuna ve elmacık kemiklerine uygulanan prostetik makyajla estetik operasyon geçirmiş izlenimi veriyordu. Hatta Twitter'da bir hayranı aynen şöyle yazmıştı: "The Weeknd'in geçirdiği estetik operasyonun geri dönüşü olması için dua ediyorum."The Weeknd, birkaç hafta sonra bu değişim arkasında yatan motivasyonu "Tüm o bandajların anlamı kabul görmek ve mutlu olmak gibi yüzeysel nedenlerle kendi kendini kandıran absürt Hollywood ünlüsü kültürünü yansıtmaktı" diyerek açıkladı. Son albümü After Hours'u tanıtmak için bu yolu seçmişti: "Umarım benim için güçlü bir hikaye anlatıcısı olmanın, çekici olmaktan daha önemli olduğunu gösterebilmişimdir."Prostetik müdahale merakının ilk örneklerini aslında podyumda gördük. Yaklaşık iki yıl önce dünyaca ünlü moda markası Balenciaga, 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıtmak için Paris'te düzenlediği defilede podyuma yüzünün şekliyle oynanmış modeller çıkarmıştı. Defile notlarında, modelleri elmacık kemikleri belirgin, avurtları çökmüş gösteren bu makyajın neden tercih edildiği "Geçmişin, geleceğin ve günümüzün güzellik standartlarıyla oynamak" olarak açıklanmıştı.Prostetik trendinin müzikteki yansımaları da elbette The Weeknd ile sınırlı değil. Dünyanın en tanınmış isimlerini tanınmayacak hale getiren prostetik makyajın meraklıları arasında Lady Gaga, Taylor Swift ve Lil Nas X gibi isimler başı çekiyor.Taylor Swift ilk kez 2017'de Look What You Made Me Do adlı şarkısının klibinde zombi olarak karşımıza çıktı. Makyajını Oscar ödüllü Bill Corso yapmıştı. İki isim iki yıl sonra tekrar bir araya geldi. Swift, The Man adlı şarkısının klibi için Corso'nun makyajıyla bu kez bir erkeğe dönüştü. Kısa saçlı, takım elbiseli, sakallı ve prostetik makyajlı haliyle kamera karşısına geçip bir erkeğin kötü davranışlar sergilemede ne kadar ileri gidebileceğini göstermek istiyordu. Klibin sonunda da Taylor'ın makyajla değişimi kare kare ekrana yansıtılmıştı.Lil Nas X ise Rodeo adlı şarkısının klibinde vampir olarak karşımıza çıktı. BBC'nin haberine göre rapçinin makyajını yapan Laney Chantal, ünlülerin prostetik makyaj merakını şöyle değerlendiriyor: "Prostetik insanları değiştiriyor, başka biri olmalarını ve kendi vücutlarından kısa süreliğine de olsa vazgeçmelerini sağlıyor. Sanırım bunun birçok insana yardımı dokunuyor. Bu zorlu prostetik makyajı yaptıranların kendilerine güveni artıyor."Üç boyutlu yazıcıdan çıkan kulaklar, biyonik lensler, robotik kollar... İnsan vücudunun geliştiği, değiştiği bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde sanatçıların da prostetik makyajı kullanarak bir çeşit özgürleşme çabaları içine girmeleri şaşırtıcı değil.Lady Gaga da Born This Way'i yayınladığı dönemde bir moda dergisine prostetik makyajlı haliyle kapak olmuştu. Alnı, elmacık kemikleri ve omuzlarındaki kemiklerin daha belirgin görüldüğü bir fotoğraftı. Ve dergiye şu açıklamayı yapmıştı:"Onlar benim kemiklerim. Her zaman içimdeydiler. Gerçek beni tüm dünyaya göstermek için doğru zamanın gelmesini bekliyordum. Bu kemikler hepimizin içinde var. O kemikler benim içindeki ışık."