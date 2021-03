7/24 şehirde yaşam

Krank Art Gallery, 3 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Aslı Narin'in Bir Başkası İçin Ben sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslı Narin, eserlerini, adını baskı üretiminde kullanılan cyan mavisi solüsyonundan alan, alternatif baskı tekniği cyanotype ile üretiyor. Ultraviyole ışıkta pozlanma sonucunda oluşan rastlantısal imgeler, sanatçının orman yürüyüşlerinde karşılaştığı birbirine sarılmış ağaç kökleri ve dalların görüntülerini tekrarlıyor.Ahşap sanatının usta ismi Suat Yazıcı'nın 40 yıllık çalışmalarını bir araya getiren Ağaçla Bir Ömür sergisi ve kitabı, Kastamonu Entegre ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde sanatseverlerle buluştu. 3 Nisan 2021 tarihine kadar Nevmekân Sahil'de görülebilecek sergide ziyaretçiler, Türk geleneğinde önemli bir yere sahip olan ahşap sanatının başarılı örneklerine tanıklık edecek. Sanatkarlık hikâyesi 1980 yılında Kuledibi'nde küçük bir atölyede karşılaştığı ahşap çeyiz sandığı ile başlayan Yazıcı, günümüzde ahşap işçiliğini en iyi icra eden isimlerin başında geliyor.FARKLI seslere programında yer veren dijital sahne Jojo, 2 Nisan akşamı alt pop, rock ve arabesk tınılardan beslenen İkilem grubunu ağırlıyor. Konser 22.00'de başlayacak. Grup üçüncü teklisi Bir Sebebi Var'ı şöyle anlatıyor: "Günümüz dünyasında insanlar, mücadele ve koşuşturma içinde savrulmakta. Şarkıda insanın hayata tutunabilme mücadelesi mizahi bir dille anlatılıyor."TESLA ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın model, diyetisyen ve yazar annesi Maye Musk, 30 Mart Salı günü saat 20.00'de D&R ile evlere konuk oluyor. Bir Kadın Plan Yaparsa adlı kitabı ile tanınan Musk, @dr_dunyasi Instagram hesabındaki canlı yayında Kaan Cumalıoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.İKSV tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali, her zamankinden farklı bir yapıda gerçekleştirilecek. Bienali oluşturan projelerin bir kısmı nisan ayından itibaren farklı mecralarda yer almaya başlayacak.DOĞAL güzellikleri ve muhteşem manzarasıyla gezginlerin her zaman gözdesi olan Likya'ya tatilseverler birçok ilden her gün çıkışlı ister uçak ister otobüs yolculuğu yaparak ulaşabiliyor. Jolly'nin iki geceden başlayan seçeneklerle sunduğu turda rotalar ise; Dalyan, Ortaca, Muğla, Akyaka, Gökova, Göcek ve Ölüdeniz.WWF'IN (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) iklim krizine dikkat çekmek için düzenlediği küresel etkinlik Dünya Saati'nde bu yıl 'değişim' çağrısı yapılacak. Işıklar bu akşam 20.30-21.30 saatleri arasında bir saatliğine değişim için kapatılacak. Etkinlik, bu yıl evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak.PERA Öğrenme, Zevk Meselesi sergisi kapsamında Zevkler ve Renkler başlıklı bir etkinlik programı hazırladı. Programda Zoom üzerinden yapılacak çevrim içi atölyeler ve rehberli sergi turları yer alıyor. Bugün ve 3 Nisan'daki atölyede 7-10 yaş arası çocuklar, önce sergiyi gezip ardından farklı malzemelerle karışık teknik uygulamalarını deneyimleyecek.ÇIRAĞAN Sarayı, Laledan'da, 3 Nisan Cumartesi günü Paskalya temalı bir brunch gerçekleştirilecek. Çikolata odasında güne özel çikolatadan tavşanlar, paskalya çörekleri ve çikolatadan renkli yumurtalar yer alacak.