Minikler için hayallerini renklendirme zamanı

23 Nisan yaklaşıyor. Çocuklar heyecanlı... Eğer çocuğunuz resim yapmayı da seviyorsa tam ona göre bir yarışma var. minika tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek "#benbüyüyünce 23 Nisan Resim Yarışması"nda çocuklar, büyüyünce olmak istedikleri meslekle ilgili resimlerini yapacak ve muhteşem ödüllerin yanında, hayallerindeki mesleğin başarılı sürpriz bir ismi ile de tanışma fırsatı yakalayacak. minikaÇOCUK tarafında üç-yedi yaş, minikaGO tarafında da sekiz-14 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan yarışmada çocuklar, istedikleri boya ile yaptıkları resimlerini minika.com.tr üzerinden açılacak başvuru sayfasından gönderebilecekler. Oluşturulan özel jüri tarafından yaş gruplarına göre değerlendirilecek olan eserlerden her iki kategoride ilk üç eserin sahibi birbirinden güzel ödülleri kazanma fırsatı yakalayacak. 13 Nisan tarihine kadar devam edecek olan #benbüyüyünce 23 Nisan Resim Yarışması'nın kazananları 20 Nisan'da minika ekranları ve minika sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Yarışmanın her iki kategorideki birincileri dizüstü bilgisayar, ikincileri tablet ve üçüncüleri de D&R'dan beş yüz lira değerinde hediye çekinin sahibi olacak. Ayrıca her iki kategorinin kazananları hayallerindeki mesleğin başarılı sürpriz bir ismi ile de tanışma fırsatı yakalayacak. Her iki kategorinin birincileri, 23 Nisan günü minika Instagram hesabında gerçekleşecek canlı yayında o kişiye merak ettiği soruları soracak ve hayalindeki meslekle ilgili en doğru bilgilere ulaşma imkanını da elde edecek. #benbüyüyünce hashtagiyle devam edecek olan yarışma çocukların hayallerindeki meslekle ilgili bambaşka bir pencere açacak ve onlara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak. minika #benbüyüyünce 23 Nisan Resim Yarışması'na katılım için minika ekranlarını takip etmeyi ve minika.com. tr 'yi ziyaret etmeyi unutmayın. Son Katılım: 13 Nisan 2021.