Moda kazanı

Pandemi dönemi en çok özlediğimiz şeylerin başında bir mağazaya girip tasarımları inceleyerek alışveriş yapmak bulunuyor. İşte bundan yola çıkarak markalar arka arkaya yepyeni mağazalarıyla biz modaseverlerin kalbini çalmanın peşinde. Bu markalardan biri de Vakko. Marka geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki yeni mağazasını açtı. Dört katlı mağaza, bünyesinde Vakko kadın, erkek, Couture, Home, V2K Designers ve Vakko L'Atelier markalarını bir çatı altında topluyor. Bu yeni mağaza açılışı şerefine Vakko 2021 ilkbahar- yaz koleksiyonunu özel bir dijital defile ile tanıttı. Vakko Nişantaşı'nın fonunda gerçekleştirilen defilede, sezonun ilham veren tasarımları, mekanla bütünleşen bir şovla gerçekleştirildi.ABD'nin önde gelen çanta ve valiz markalarından biri olan TUMI, çevreye duyarlı bakış açısıyla da dikkat çekiyor. Marka sosyal sorumluluk bilinciyle dünyayı korumak için geri dönüştürülmüş materyaller ile ürettiği tasarımlarla dikkat çekiyor. Marka bu amaçla ilk olarak Alpha Bravo, Devoe, Voyageur ve Merge çanta ve valiz ürünlerini geri dönüştürülmüş materyallerden üretti. Kısa süre önce bu portföye dış giyim ürünlerini de ekledi. Marka ayrıca geri dönüştürülmüş materyallerle ürettiği bu koleksiyonunun satışlarından elde edeceği gelirin yüzde 1'ini de Waves for Water isimli kâr amacı gütmeyen organizasyona bağışlayacağını açıkladı.Pandemi ile birlikte markaların müşteri platformlarıyla bağ kurmak için yaptıkları etkinliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu markalardan biri de Hilfiger... Marka kısa süre önce online öğrenim platformu FutureLearn ile bir işbirliği yapmaya ve online eğitimler vermeye başladı. Bu amaçla marka; DJ ve aktivist Kiddy Smile ile özel bir eğitim vermeye başladı. Kiddy Smile bu amaçla 'kesişimsellik' kavramını ve nelerin bizi benzersiz kıldığını anlatıyor.Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından adidas, 2024 yılına kadar ürünlerinde işlenmemiş polyester kullanımını tamamen bitiriyor. Marka bu amaçla 2021 sonuna kadar ürünlerinde kullandığı tüm polyesterin yüzde 60'tan fazlasını geri dönüştürecek. Marka 2030'a kadar tüm operasyonel emisyonlarını yüzde 30 azaltacağını ve 2050'ye kadar da iklim-nötr olacağını taahhüt ediyor. Marka ayrıca 2019'dan beri test aşamasında olan ilk 'Made to be remade' (Yeniden yapılmak için yapıldı) koşu ayakkabısının lansmanını bu yıl gerçekleştirmeyi planlanıyor.