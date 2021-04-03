7/24 şehirde yaşam

Emre Hüner'in Arter'de açılan [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisi, yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerden oluşuyor.Küratörlüğünü Aslı Seven'in üstlendiği sergide Hüner, film, roman veya mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur olarak gördüğü senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor ve nihai bir sonuca varmak yerine açık bir üretim yöntemi, bir senaryo yazım süreci öneriyor.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ressam, yazar ve şair Etel Adnan'ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim dönemlerini kapsayan İmkânsız Eve Dönüş adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Serhan Ada ile Simone Fattal'in üstlendiği sergi, 1925 yılında Beyrut'ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada dünyaya gelen sanatçının, bu zengin kimliği yansıtan eserlerini İstanbul'a taşıyor. Etel Adnan, üretimlerinde iki temel ifade aracını, yazıyı ve resmi, bazen birbirinden ayrı bazen birbirinin içinde kullanıyor. Etkinlik 6 Nisan'da kapılarını açıyor.Düşük karbonhidratlı beslenmeyi tercih edenlerin uyguladığı ketojenik diyete uygun menüleri hazırlamayı şeflerden öğrenebilirsiniz. MSA'da gerçekleşecek workshop'lardan ilki 9 Nisan'da. Atölyede ketojenik diyetin en önemli besinlerinden kırmızı etin, ketojenik sebzelerin ve çeşitli baharatların birbirleriyle nasıl en uyumlu şekilde kullanılacağı öğretilecek. 2-5 Mayıs'taki atölyede ise deniz ürünlerini doğru pişirme teknikleri var.İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson, eski ve yeni şarkılarından oluşan konseriyle PSM Online üzerinden sevenleriyle buluşuyor. Dün akşam gerçekleşen konser yarın saat 23.59'a kadar yayında kalacak. online.zorlupsm. com'daki konserin biletlerine passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Çok sesli ve çok renkli müziği ile taze kalmayı başaran Johanson, 1996 yılında yayınladığı ilk albümü Whiskey ile başladığı profesyonel müzik kariyerinde bugüne kadar 13 stüdyo albümü sığdırdı.İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleşen Jam Session, bu yıl dijitale taşındı. Bina, Arka Oda, Salon İKSV, Kulp, Blok Mekan, Efendi ve Hunhar gibi İstanbul'un çeşitli mekanlarında yapılan performansların kayıtları, The Irish Spirit YouTube hesabından yayınlanıyor. Bugün Arka Oda'daki İnsanlar konserini izleyebilirsiniz.Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Yarın saat 11.30'da BİFO ile Başyapıtlar başlığını taşıyan konserde, ünlü şef Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, Bartok ve Beethoven'dan oluşan programla dinleyicilerine ulaşıyor. Konserden yarım saat önce Nisan Ak sohbetini izleyebilirsiniz.