Alışverişi mi özlediniz? Çağır karavanı mağaza ayağına gelsin

Moda sayfalarını düzenli okuyorsanız eminim siz de adım adım moda endüstrisinin son bir yıl içinde ne kadar büyük bir değişime uğradığının farkındasınızdır. Şimdilerde AVM'lere girmekten, mağazalardaki kalabalıktan çekiniyoruz. İnternet üzerinden alışveriş yapmak ise kabul edelim ki bu dönemde çok gelişti. Ancak birçok kişi için ne yazık ki son tercih. Kalıplarından, dikiş kalitesinden ve kumaşlarının özelliklerinden emin olduğunuz birkaç marka için tercih edilebilecek bir yöntem olan internet üzerinden alışveriş, ne yazık ki çoğu zaman büyük bir hayal kırıklığından, alışveriş için harcanan lüzumsuz paralardan ve çöpe dönen tekstil materyalinden başka bir şey değil..."E peki ne yapacağız? Alışveriş hiç mi yapmayalım?" dediğinizi duyar gibiyim. İhtiyacımız olanları alalım. Tabii ki Türk moda tasarımcılarına ve el işiyle bu zor dönemde ayakta durmaya çalışanlara destek olalım... İşte farklı duygular arasında kalanlar için moda tasarımcısı Aslı Filinta Demir, farklı ve iddialı bir yöntem geliştirdi. Ay başında mobil mağaza projesini hayata geçiren tasarımcı bu şekilde kendisinden alışveriş yapmak isteyenler için tabir-i caizse mağazayı ayaklarınıza getiriyor. İşin en güzel yanı, bu mobil mağazanın ozon ile temizleniyor oluşu.İçeriye ilk siz adım atıyorsunuz. Ürünleri seçiyorsunuz ve sonrasında da ödeminizi yapıp gönül rahatlığıyla evinize geçiyorsunuz. Yaz aylarında mobil mağazasını Ege ve Akdeniz'in popüler tatil rotalarında da dolaştırmayı düşünen tasarımcının bu konsept mağazasını bu hafta deneyimleme şansı yakaladım. Sonra da onunla bu güzel proje üzerine sohbet ettim.- Karavan almakçocukluk hayalimdi.Pandemi öncesindebakmaya başlamıştım.Pandemi başlayıncabu hayaligerçekleştirmeyekarar verdim.Müşterilerimizinevine servishizmetimiz zatenhep vardı amatabii ki bir mağazakonforunda değildi.Karavandan hazırlanan mobil showroom ilehem ürünlerin sunumunu istediğimiz şeklegetirdik, hem de ozon ile temizleyerek herkesegüvenilir şekilde, trafik derdi çekmeden,dilediği gibi yalnız başına alışveriş yapabileceğibir ortam sağladık.- Hatırlar mısınız arabalarında kıyafet satanesnafları? Bizim projemiz aslında onungelişmiş hali gibi...Şaka bir yana dijitalçağda, müşterilerimizehizmet kalitesini yaratıcılıklaharmanlayarakartırmak önceliğimizolduğu için biz bu sistemi'tasarımcı markası'segmentindeki ürünleriçin pandemi sebebi ileuygulamaya başladık.- İznik ÇiniVakfı'nınkurucusu IşılAkbaygil...Projeyi de destekledimobilmağaza içindende ilk alışverişio yaptı.- Şu an randevu alan, takipçilerimiz ve müşterilerimiz. Ayrıca mobil showroom'umuzu çekimler için dergi editörleri, stylist ve asistanları, influencer'lar ve proje bazlı bizimle kontağa geçen show dünyasından çeşitli isimler de kullanıyor. Sistem de oldukça basit, randevu sistemi ile görmek istediğiniz ürünleri seçip ekibimizle paylaşıyorsunuz. Ürünler araçla kapınıza geliyor. Bütün ürünler sizin bedeniniz ve stilinize uygun olarak, çeşitli alternatifleriyle birlikte ekibimiz tarafından hazırlanıyor. Siz mobil showroom'a girmeden önce ve hemen çıktıktan sonra ozon ile temizlik yapılıyor ve tüm mekan havalandırılıyor. Mayıs ortası itibariyle Ege ve Akdeniz kıyılarında da hizmet veriyor olacağız, bunu da söylemek isterim.Pandemi birçok sektörü etkilemiş olsa da lüks segmentte bulunan markalar etkilenmeyen nadir gruplar arasında... Hatta bu segmetteki markalar yeni atılım ve koleksiyonlarla da alanlarını genişletmeye çalışıyor. Bu hafta düzenlediği bir lansmanla üç yeni tasarımını tanıtan Longines de bu markalardan biri... 1832 yılından bu yana kadın ve erkekler için birbirinden şık ve iddialı saat üreten marka yeni sezonda da bu iddiasını ortaya koyuyor.Tasarım markası Kaft, Tema Vakfı ile yeni bir işbirliğine imza attı. Bu çerçevede marka geliri vakfa bağışlanmak üzere üç farklı renk ve tasarımda tişört hazırladı. Her bir tasarımın satışından vakfa dört fidan bağışlanacak olan işbirliği dahilinde, Gaziantep Balıkalan'da hatıra ormanı oluşturulacak. Bu tişörtlerden satın alan herkese vakıf tarafından hazırlanacak e-sertifika gönderilecek.Ünlü modacı Diane von Furstenberg bu sefer iddialı bir ev dekorasyonuyla karşınızda. Von Furstenberg'in tarzından ilham alınarak hazırlanan koleksiyon H&M HOME bünyesinde satışa sunulacak. Koleksiyon, zebra ve leopar baskıları, öpülesi dudak kalıpları ve Diane'nin soyut imzası gibi Von Furstenberg'in meşhur cesur baskılardan oluşuyor. 31 parçalık koleksiyon, yün battaniyeler, yastık kılıfları, kutular, tepsiler, mumlar, espresso fincanları, küçük tabaklar, vazolar, sürahiler, posterler ve bornoz gibi çeşitli iç mekan ürünleri ve dekoratif eşyalardan oluşuyor. Koleksiyon 16 Nisan'da satışa çıkıyor.