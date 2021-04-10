Alışverişi mi özlediniz? Çağır karavanı mağaza ayağına gelsin

Moda sayfalarını düzenli okuyorsanız eminim siz de adım adım moda endüstrisinin son bir yıl içinde ne kadar büyük bir değişime uğradığının farkındasınızdır. Şimdilerde AVM'lere girmekten, mağazalardaki kalabalıktan çekiniyoruz. İnternet üzerinden alışveriş yapmak ise kabul edelim ki bu dönemde çok gelişti. Ancak birçok kişi için ne yazık ki son tercih. Kalıplarından, dikiş kalitesinden ve kumaşlarının özelliklerinden emin olduğunuz birkaç marka için tercih edilebilecek bir yöntem olan internet üzerinden alışveriş, ne yazık ki çoğu zaman büyük bir hayal kırıklığından, alışveriş için harcanan lüzumsuz paralardan ve çöpe dönen tekstil materyalinden başka bir şey değil...
"E peki ne yapacağız? Alışveriş hiç mi yapmayalım?" dediğinizi duyar gibiyim. İhtiyacımız olanları alalım. Tabii ki Türk moda tasarımcılarına ve el işiyle bu zor dönemde ayakta durmaya çalışanlara destek olalım... İşte farklı duygular arasında kalanlar için moda tasarımcısı Aslı Filinta Demir, farklı ve iddialı bir yöntem geliştirdi. Ay başında mobil mağaza projesini hayata geçiren tasarımcı bu şekilde kendisinden alışveriş yapmak isteyenler için tabir-i caizse mağazayı ayaklarınıza getiriyor. İşin en güzel yanı, bu mobil mağazanın ozon ile temizleniyor oluşu.
İçeriye ilk siz adım atıyorsunuz. Ürünleri seçiyorsunuz ve sonrasında da ödeminizi yapıp gönül rahatlığıyla evinize geçiyorsunuz. Yaz aylarında mobil mağazasını Ege ve Akdeniz'in popüler tatil rotalarında da dolaştırmayı düşünen tasarımcının bu konsept mağazasını bu hafta deneyimleme şansı yakaladım. Sonra da onunla bu güzel proje üzerine sohbet ettim.
- İlk kez böyle bir deneyim yaşıyorum. Nasıl aklınıza geldi karavan butik fikri?
- Karavan almak
çocukluk hayalimdi.
Pandemi öncesinde
bakmaya başlamıştım.
Pandemi başlayınca
bu hayali
gerçekleştirmeye
karar verdim.
Müşterilerimizin
evine servis
hizmetimiz zaten
hep vardı ama
tabii ki bir mağaza
konforunda değildi.
Karavandan hazırlanan mobil showroom ile
hem ürünlerin sunumunu istediğimiz şekle
getirdik, hem de ozon ile temizleyerek herkese
güvenilir şekilde, trafik derdi çekmeden,
dilediği gibi yalnız başına alışveriş yapabileceği
bir ortam sağladık.
HİZMET KALİTESI VE YARATICILIK
- İnsan merak ediyor, benzeri bir proje var mı ilham aldığınız?
- Hatırlar mısınız arabalarında kıyafet satan
esnafları? Bizim projemiz aslında onun
gelişmiş hali gibi...
Şaka bir yana dijital
çağda, müşterilerimize
hizmet kalitesini yaratıcılıkla
harmanlayarak
artırmak önceliğimiz
olduğu için biz bu sistemi
'tasarımcı markası'
segmentindeki ürünler
için pandemi sebebi ile
uygulamaya başladık.
;- Peki bu imkandan ilk kimin haberi oldu ve kim alışveriş yaptı?
- İznik Çini
Vakfı'nın
kurucusu Işıl
Akbaygil...
Projeyi de destekledi
mobil
mağaza içinden
de ilk alışverişi
o yaptı.
SİTİLİNİZE VE BEDENİNİZE ÖZEL ÜRÜNLER UYGUN
- Peki biz nasıl yararlanabiliyoruz bu projeden?
- Şu an randevu alan, takipçilerimiz ve müşterilerimiz. Ayrıca mobil showroom'umuzu çekimler için dergi editörleri, stylist ve asistanları, influencer'lar ve proje bazlı bizimle kontağa geçen show dünyasından çeşitli isimler de kullanıyor. Sistem de oldukça basit, randevu sistemi ile görmek istediğiniz ürünleri seçip ekibimizle paylaşıyorsunuz. Ürünler araçla kapınıza geliyor. Bütün ürünler sizin bedeniniz ve stilinize uygun olarak, çeşitli alternatifleriyle birlikte ekibimiz tarafından hazırlanıyor. Siz mobil showroom'a girmeden önce ve hemen çıktıktan sonra ozon ile temizlik yapılıyor ve tüm mekan havalandırılıyor. Mayıs ortası itibariyle Ege ve Akdeniz kıyılarında da hizmet veriyor olacağız, bunu da söylemek isterim.
Moda kazanı
YENİ TASARIMLAR HIZ KESMİYOR
Pandemi birçok sektörü etkilemiş olsa da lüks segmentte bulunan markalar etkilenmeyen nadir gruplar arasında... Hatta bu segmetteki markalar yeni atılım ve koleksiyonlarla da alanlarını genişletmeye çalışıyor. Bu hafta düzenlediği bir lansmanla üç yeni tasarımını tanıtan Longines de bu markalardan biri... 1832 yılından bu yana kadın ve erkekler için birbirinden şık ve iddialı saat üreten marka yeni sezonda da bu iddiasını ortaya koyuyor.
TİŞÖRTTEN FİDANA...
Tasarım markası Kaft, Tema Vakfı ile yeni bir işbirliğine imza attı. Bu çerçevede marka geliri vakfa bağışlanmak üzere üç farklı renk ve tasarımda tişört hazırladı. Her bir tasarımın satışından vakfa dört fidan bağışlanacak olan işbirliği dahilinde, Gaziantep Balıkalan'da hatıra ormanı oluşturulacak. Bu tişörtlerden satın alan herkese vakıf tarafından hazırlanacak e-sertifika gönderilecek.
MODACIDAN EV DEKORASYONU
Ünlü modacı Diane von Furstenberg bu sefer iddialı bir ev dekorasyonuyla karşınızda. Von Furstenberg'in tarzından ilham alınarak hazırlanan koleksiyon H&M HOME bünyesinde satışa sunulacak. Koleksiyon, zebra ve leopar baskıları, öpülesi dudak kalıpları ve Diane'nin soyut imzası gibi Von Furstenberg'in meşhur cesur baskılardan oluşuyor. 31 parçalık koleksiyon, yün battaniyeler, yastık kılıfları, kutular, tepsiler, mumlar, espresso fincanları, küçük tabaklar, vazolar, sürahiler, posterler ve bornoz gibi çeşitli iç mekan ürünleri ve dekoratif eşyalardan oluşuyor. Koleksiyon 16 Nisan'da satışa çıkıyor.