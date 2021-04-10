Bodrum huzuru

Ailecek tatil yapmak için en güzel zamanlar geliyor. Bodrum, özellikle baharın gelişini karşılamak isteyenler için harika bir seçenek. Le Meridien Bodrum Beach Resort & Vitalica Wellness nisan ayında ailenizle beraber planlayabileceğiniz tatiller ve wellness programlarınız için farklı aktiviteler sunuyor. 83 bin metrekarelik alana yayılan Vitalica Wellness, 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde çocuklarımızın daha duyarlı, bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci geçirmelerini hedefleyen "Mental ve Fiziksel Wellness Programı" hazırladı. Pandemi döneminde evlerimizde kısıtlanan çocuklarımızı maviyle yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu mekanda, nefes egzersizleri, konsantrasyon ve meditasyon çalışmaları buluşmasına, biz yetişkinlerin onları daha doğru bir şekilde tanımaya ve anlamaya olanak sağlıyor. Özellikle 6-12 çocuklarınızla beraber bütünsel sağlık ve wellness deneyimi yaşarken için tüm ailenizin ihtiyaçlarına hizmet veren Le Meridien Bodrum Beach Resort ve Vitalica Wellness özel programları ile birlikte keyifli ve kaliteli zaman geçirirken detoks, arınma ve yenilenme imkanı sunuyor. Doğru beslenmeyi, egzersiz alışkanlıklarını, farkındalık içinde yaşamayı öğrenen çocuklar ailelerini rol modeli olarak benimseyerek ve görerek öğreniyor. Üstelik tüm aile bireyleri ile bir arada uygulandığında, hayat boyu sürdürülebilir bir wellness yolculuğunun temelleri atılıyor. Le Meridien Bodrum Beach Resort bünyesindeki dünyanın öncü wellness merkezlerinden biri olan Vitalica Wellness, gurme alakart restoranlar, açık hava sineması, ısıtmalı yarı olimpik kapalı havuzu, deniz suyu ile doldurulmuş açık havuzu, çocuk kulübü ve diğer sosyal alanları ile sevdikleri ile izole bir tatil geçirmek isteyen misafirlerini Bodrum'a davet ediyor.Assos ailecek gidilebilecek rotaların en güzellerinden. Limanı, birçok restoran ve oteller ile çevrelenmiş durumda. Behramkale Köprüsü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale Köyü sınırlarında yer alıyor. 14. yüzyılda I. Murat Hüdavendigar tarafından tarafından Tuzla Çayı üzerine yapılmış. Arabaların kullanamadığı 600 yıllık köprüden yalnızca yürüyerek geçebilirsiniz. Assos Antik Kent M.Ö. 6 yüzyıla dek uzanan tarihi ile göz kamaştırıyor. Sönen bir volkanik tepe üzerine kurulu şehir, andezit kayalıkları arasına konumlanıyor. Antik Tiyatro'nunsa, mimari yapısına bakılarak Roma çağı ürünü olduğu söyleniyor. Midilli Adası'nın karşısında yer alan tiyatronun, yaşanılan bir deprem sonrasında yıkıldığı biliniyor. Doğal bir kayanın oyuğu üzerine yapılmış olan tiyatro alanının kapasitesi 2500. Şehrin en yüksek bölgesinde ise Athena Tapınağı konumlanmış. Arkaik Çağda'da Anadolu toprakları üzerinde yapılmış olan tek olan dor düzenindeki bu kutsal alan göz alıcı bir güzelliğe sahip. 12 Olimpos tanrısından biri olan kent koruyucusu Athena'nın içerisinde tanrıça heykeli 1800'lü yıllarda bölgede kazı çalışmalar yapan Amerikalılar tarafından götürülmüş. Kazıda çıkanların bir bölümü Boston Müzesi, Louvre Müzesi ve İstanbul Arkeoloji müzesinde muhafaza ediliyor.Ailecek tatil için farklı bir alternatif de Kırkkareli. Burası bir nefes alma rotası. Kırklareli'ne 20 km mesafadeki Kıyıköy Kırklareli'ndeki duraklardan biri. Kıyıköy merkezini çevreleyen surlar ve kale, İmparator Jüstinyen Dönemi'nde, 6. yy'da koruma ve gözetleme kalesi olarak inşa edilmiş. Cehennem Şelaleleri, Longoz Ormanları, Panayır İskelesi, Dupnisa Mağarası da gezilebilecek yerler arasında... Bununla da sınırlı değil bu güzel ilin sundukları. Kırklareli'de deniz, göl, kumul ve orman ekosistemleriyle eşsiz bir güzellik de İğneada'daki longoz ormanları... İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran Longoz Ormanları, her mevsim olduğu gibi güzelliğiyle dikkati çekiyor. Bazı vatandaşlar orman içerisinde yürümeyi tercih ederken, longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler ise Mert Gölü içerisinde kano ile keyifli bir gün geçiriyor.