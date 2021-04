Hibrit moda haftaları çok da uzak değil

Moda dünyasında tüm bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da Fahion Week Istanbul (FWI) için geri sayım da başladı. 30 marka ve moda tasarımcısı yeni koleksiyonlarını 13-16 Nisan tarihleri arasında MFW çatısı altında internet üzerinden www.fashionweek. istanbul adresinden ya da Instagram üzerinden @fwistanbul hesabından takip edebilecek. Koleksiyonlar bu kez kısa filmler halinde karşımıza çıkarken, kısa filmlere imza atan yaratıcılar da başrolde olacak.Moda haftasına geçtiğimiz sezon, son kez Mercedes-Benz sponsor olmuştu. Bu sezondan itibaren moda haftası İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenleniyor. Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından da destekleniyor.Birçok yenilik var moda haftasında... Logosu ve dijital kimliği yenilenenler arasında. Ayrıca dünyanın en önemli moda iletişimi şirketi Karla Otto moda haftasının dünyaya daha iyi tanıtılmasından sorumlu artık. Koleksiyon tanıtımları Vogue US ve Business of Fashion ile yapılan medya ortaklığıyla tüm dünyaya ulaştırılacak. Ayrıca tasarımcı ve markaların koleksiyonları da dünyanın en büyük dijital showrrom'u olan Joor üzerinden görücüye çıkacak.Biz de dikkat çekici yeniliklerin yaşandığı tazelenen moda haftamız için FWI'un Uluslararası Marka Danışmanı Dr. Seda Domaniç Sökmen ile konuştuk. Sökmen, "Dijital defileler sayesinde moda haftaları artık çok daha demokratik. Herkes koleksiyon sunumlarını ön sıra konforunda izleyebiliyor. Her gün gerçekleşecek Club House ve Instagram canlı yayınları ile moda dünyasının önemli isimlerini bu dünyanın biraz dışında kalan yaratıcı isimlerle birlikte ağırlayacağız.İlerleyen dönemde djital moda haftalarının artılarını da içinde barındıracak hibrit moda haftaları olacak. Biz de önümüzdeki sezon FWI'yi hem dijital hem de fiziksel olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca FWI'yi sadece defilelerin yer aldığı bir etkinlikten çıkarıp, sanatın farklı disiplinleri ile bütünleşen bir festival gibi kurgulamayı hedefliyoruz. Kurulması yönünde ilk adımlarını attığımız Türkiye Moda Konseyi'ni etkinleştirip yeni tasarım markalarını da bünyemize katarak uluslararası moda dünyasındaki varlığımızı daha da yukarı çekeceğiz" diyor.