Dijitalleşen müzik sektöründe, trendlerin gölgesinde bir o yana bir bu yana savrulan pop müziğin içinden sıyrılıp, pırıl pırıl parlayan bir şarkıyla çıkageldi Simge. Şarkının sözlerinde imzası bulunan Sezen Aksu "Bitti mi şimdi umut yok mu? Aşksız mı dünya?" diye sorsa da Sevmek Zamanı, kalbimizin bir köşesinde sakladığımız duyguları, umutları yeniden yeşertti. Aşkların bile sanal yaşandığı bir dönemde gerçek bir şeyler hissetmek isteyenler, sözümüz size, Sevmek Zamanı sizi sürgünden firar etmeye çağırıyor.Şarkının dinleyende uyandırdığı duyguların yanında, yorumuyla kendinden emin, ne yaptığı bilen bir Simge var karşımızda. Türk pop müziğinin güçlü yorumcularına ayrılan kulvarda yoluna emin adımlarla devam ediyor. İleride Simge'nin kariyerindeki dönüm noktalarından biri olarak anılacağına inandığımız bu zamansız şarkının hikayesini kendisinden dinledik.- Şarkının bestesini Ersay Üner, Ozan Bayraşa ve ben birlikte yaptık. Yankı ekibinin beraber yaptığı belki de son şarkı bu... Dört yıl önce Ozan'la (Bayraşa) beraber Symi Adası'na tatile gitttiğimizde nakaratı ortaya çıktı. Döner dönmez devamı geldi. Sonra Ersay'a dinlettik ve besteyi tamamladık. Sözlerini de sihirli dokunuşuyla Sezen Aksu yazdı.- Sezen Hanım, şarkının bestesi bittikten iki yıl sonra bir gece sürpriz bir telefonla sözleri yazdığını haber verdi. O kadar heyecanlandık ki... Koşarak stüdyoya gittik. Sözleri ilk duyduğumda nutkum tutuldu. "Niye tepkisizsin?" diye sorduğunda "Çok heyecanlandığımda böyle kalırım" diye yanıt verdim. "O zaman bir şeyler yap, beğendiğini belli et, bir takla falan at" dedi. Ben de Sezen Aksu'nun önünde takla attım. "Aaa bu gerçekten deliymiş" dedi.- Sevmek Zamanı dört yıl boyuncu durdu ve demlendi. Şu an hissettiğim şey, "Bu şarkı bizi geçmişe götürecek." O 90'lı yıllardaki A'sı, B'si farklı sözleri olan, özel çalışılmış, heyecanlanarak dinlediğimiz şarkılar gibi hissettiriyor bana.- Son üç aydır sadece bu şarkıyı düşünmeye başladım. Hep hislerimle yola çıktığım için, yine kalbimin sesini dinledim ve şarkıyı düzenlemesi için Genco'ya (Arı) gittim. Şarkını bütün karakteristik özelliklerinin karşılığını ondan alacağımı biliyordum. O da severek yaptı. Dinleyicim daha organik bir sound duyacak. Ve bundan sonra yapacaklarımın da habercisi gibi bu şarkı.- Çok güzel müzikler yapan müzisyenler var. Ama sözlerde bir düşüş, sıkıntı, bir anlatım bozukluğu var. 90'larda dinlediğimiz şarkılarda sözlere tutulurduk. Şimdi ise ritimlere ve müziğin sound'una tutuluyor insanlar. Dinlediğim şarkılardan hiçbir söz aklımda kalmıyor. Bu yeni dönemin bir algılama şekli olabilir. Ama ben sözlerin anlaşılmasını, anlattığı hikayenin bende bir yer etmesini, kalbimi vurmasını istiyorum.- Günümüzde tüketim çok hızlı. İki hafta önce çıkmış bir şarkıyı dinlerken ben de sıkılabiliyorum. İnsanların üzerinde "Bir şey yapmam lazım, yoksa listede adım olmayacak" stresi var. Bu çok ürkütücü bir durum. Acele ediyorlar, koşturuyorlar. 90'larda bir albüme iki yıl emek harcanıyordu, ama o albüm de beş yıl dinleniyordu. Şimdi bir haftada şarkı bitirip klip bile çekiyorlar. Bravo, yapsınlar, hiçbir itirazım yok. Ama çıkan işin arkasında dinleyici de uzun süre durmuyor. Ben böyle çalışmıyorum. İyi bir şeyi yakalayana kadar beklemek, durmak taraftarıyım. Şarkım hemen patlasın, diyerek yola çıkmıyorum.- Para kazanılabilen bir şey.Ama kariyer bir kere kuruluyor,defalarca değil. İyi işler yapmakbenim derdim. Sahte tıklar,gereksiz karmaşalar...Bunlara takılmıyorum.O psikolojiden o kadarhızlı çıktım ki. Çünkükendimi tam anlamıylaanlamaya başladığım,yaptığım işten eminolduğum gün rahatladım.Her şarkım 100milyon dinlenmekzorunda değil. Bir günbeş milyon dinlenip,ertesi gün 100 bin biledinlenmemek... Bunlar çokkomik şeyler. Ne kadar sahtekarolduklarını gördüğümüzü görmemelerineşaşırıyorum. Ama bunlarınhiçbiri benim hayatımda olan duygulardeğil. Müzik gerçek.- Kendime uygun bulduğum alanlardagörünmeyi seviyorum. TikTok'ta yokum.Orada konser verebilirim ama içi boş içeriklervermeyi kendime yakıştırmıyorum.- Pandemide hayatımda yaptığım eniyi şeyi yapıyorum. Bütün gün evde tavanabakmak yerine bir şeyler öğrenmekbana çok iyi geldi. Kendimi daha kıymetlihissettim. Bitirme tezimi hazırlıyorum.İleride klasik eserleri seslendirmek istiyorum.Türk Sanat Müziği'nin bitmesibizim özümüzün bitmesi demek çünkü.- Kendimi bilmeye başladığımdan andan itibaren dinlediğim, hayran olduğum biriydi. Üniversite gittiğim dönemde kendisiyle bir konserinde tanıştım. "Seninle bir gün yollarımız kesişecek Simgecim" dedi. O cümleye öyle bir inandım ki, her yerimi o cümleyle sarıp sarmaladım. İnsan bir şeye inanınca oluyormuş.- Çok güzel gidiyor. Hayat arkadaşımı bulduğumu düşünüyorum. Aytaç bana ilaç gibi geldi. Çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost. Sakin, akıllı... Bir evde iki deliye ihtiyaç yok zaten.- Şu sıralar fizik tedavim yüzünden aksadı ama birlikte spor, meditasyon yapıyoruz. Dizi izliyoruz, kutu oyunları oynuyoruz. Bu aralar Bitcoin'e sardık.