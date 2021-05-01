7/24 şehirde yaşam

Akbank Caz Festivali'nin, 30. yılına özel olarak hazırlanan Dün Bugün Yarın albümünün kayıt sürecini içeren arşiv niteliğindeki belgesel, 30 Nisan Dünya Caz Günü itibariyle, Akbank Sanat'ın Youtube kanalından izlenebiliyor. Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen albüm 30 özgün beste ve 80'e yakın sanatçının performansını içeriyor. Umut Kebabcı'nın yönetmenliğini üstlendiği belgeselde de 23 farklı müzisyen ve grubun stüdyo çalışmaları ve mini röportajları yer alıyor.İŞ Sanat, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nü, Jülide Özçelik konseriyle kutladı. Pandemi nedeniyle İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen konserde Özçelik, sevilen halk türkülerini de repertuvarına ekledi. Jülide Özçelik'e konserde, Cem Tuncer (gitar), Ercüment Orkut (piyano), Volkan Hürsever (kontrbas) ve Ediz Hafızoğlu (davul) eşlik ediyor. Konser, İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık.KALE Tasarım ve Sanat Merkezi, atık üzerinden dünya ile kurulan ilişkide sorumluluk bilincinin nasıl potansiyeller barındırabileceğini araştıran özgün bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç adlı seçki altı sanatçının dördü sergi kapsamında yeni üretilmiş olan altı yapıtını bir araya getiriyor. Sergiyi çevrim içi olarak ziyaret edebilirsiniz.2015 yılında ArtReview tarafından, kendi jenerasyonunun en ilginç 30 sanatçısı arasında gösterilen Gian Maria Tosatti'nin Kalbim Ayna Gibi Boş–İstanbul Bölümü başlıklı enstalasyon sergisi, 3 Mayıs Pazartesi günü Tarlabaşı'nda ziyarete açılıyor. İstanbul'un son 20 yılda geçirdiği dönüşüme odaklanan ve Tarlabaşı'nın ortasında yer alan büyük bir Art Nouveau binanın içinde kurulan sergi, 4 Haziran 2021'e kadar ziyaret edilebilecek.BORUSAN Quartet'in Ustalar Geçidi isimli konseri yarına kadar borusansanat.tv'de yayında olacak. Konserde, 20. yüzyılın müzik dehalarından Anton von Webern'in 21 yaşındayken ilhamını bir aşkın acısıyla bularak bestelediği Langsamer Satz ve ustaların ustası Johannes Brahms'ın müzik yaşamının önceki yıllarına ait birikimlerini ustaca işlediği La Minör 2 Numaralı Dörtlü'sü seslendiriliyor.ÜLKEMİZİN popüler bağlama sanatçılarından İsmail Tunçbilek ve özgün vokal yorumlarıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu çok özel bir proje ile sazla cazı buluşturmaya hazırlanıyor. Ömer Hayyam'dan Aşık Veysel'e, Neşet Ertaş'tan Nazım Hikmet'te uzanan şairlerin ve halk ozanlarının bestelenmiş şiirleriyle Şenay Lambaoğlu ve İsmail Tunçbilek'in vokal ve enstrümana dayalı doğaçlaması 5 Mayıs Çarşamba günü ücretsiz olarak PSM Online'da. Başlama saati 18.00.BODRUM, Fethiye, Marmaris ve On İki Adalar… Bu büyüleyici rotayı mavi tura çıkarak tamamlayabilirsiniz. Jolly'nin mavi yolculuk yat turları 3 ve 7 günlük seçeneklerle gerçekleştiriliyor.