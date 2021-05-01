Prizlere çocuk kilidi balkonlara korkuluk şart

Pandemi döneminde evde geçirilen zaman arttıkça ev kazaları da daha sık görülmeye başlandı. Özellikle çocukların zarar gördüğü bu kazaları alınabilecek basit önlemlerle önlemek mümkün. İşte en sık yaşanan kazalar ve onları önleme yolları...
DUVARA SABİTLEYİN
Çocuklar evde sıkılıyor ve atamadıkları enerjilerini koltuk, dolap, masa, kitaplık gibi eşyalara tırmarak atmaya çalışıyorlar. Bu durum da düşme, üzerine devrilme gibi kazaları beraberinde getiriyor. Bu nedenle eşyaları duvara sabitlemek oldukça önemli bir nokta. Mutfakta ve odalarda çocuğunuzun üzerine düşme riski olan tüm eşyaları duvara sabitlemeniz gerekiyor. Dolap, kitaplık, raflar, televizyon gibi eşyalar için hemen önlemimizi alın.
PENCERELER TEHLİKELİ
Pencerelere çocuk kilidi taktırmanız hayati önem taşıyor. Keza çocukların pencereden sarkıp dengesini ayarlayamayarak aşağı düşmesi sık rastlanan bir ev kazası. Sakın pencereleri yanında siz yokken açık bırakmayın. Pencere önüne çocuğunuzun üzerine çıkabileceği bir eşya koymayın.
ÇEKMECELER İLGİ ALANI
Her çocuk çekmece karıştırmayı sever. İçinde bulunan kesici aletler ya da ufak çocuğunuzun ağzına atabileceği küçük bir eşya bile onu geri dönülmez sonuçlara götürebilir. Bu sebeple çekmecelerinize de mutlaka çocuk kilidi taktırmalı, çekmece içlerinde tehlikeli eşyalar bulundurmamalısınız.
ÇAKMAKLARI ORTALIKTA BIRAKMAYIN
Ortalıkta asla bulundurmamanız gereken diğer eşyalar da çakmak ve kibritlerdir. Çocuklar genelde bu eşyalara merak salıp aileden gizli denemek isterler. Sonucun nerelere varacağını fark edemezler. Ev yangınlarının sebeplerinden biri genelde çocukların yanıcı maddelerle oynamak istemesi oluyor. Yanıcı maddeleri çocuklarınızın ulaşabileceği yerlere asla koymayın.
TEMİZLİK MALZEMELERİ
Evdeki çamaşır suyu, deterjan gibi malzemeleri mutlaka üst katta bulunan dolaplara koymalısınız. Ağzını sıkıca kapatmalı, ambalajını asla değiştirmemelisiniz. Su şişesine konulan çamaşır suyunu çocuğunuzun su sanıp içmesi rastlanılan bir durumdur. Bu konularda dikkatli olmakta fayda var.
SU DOLU KÜVET
Evde canı sıkılan çocuklara su ile oynamak çok eğlenceli gelir. Bu sebeple ortalıkta su dolu kova asla bırakmayın. Doldurulmuş küvet de ayrı bir tehlike unsurudur. Olası boğulma tehlikelerini göz önünde bulundurarak önleminizi almalısınız.
MERDİVENLERDEN YUVARLANABİLİR
Evinizde merdiven bulunuyorsa başı ve sonuna mutlaka korkuluk koyun. Böylece olası yuvarlanmaların da önüne geçmiş olursunuz. Kilim, yolluk ve paspaslarınızı kaymaz olanlardan seçin. Masa, sehpa gibi eşyalarınızın sivri köşelerine koruyucu takın ki çocuklarınızın çarpma sonucu ciddi şekilde yaralanmasını önleyebilin.
ÇARPILMA RISKI VAR
Küçük yaştaki çocukların keşfetme isteği yoğundur ve bundan prizler ilk etkilenen yerler olur. Bu sebeple prizlerde mutlaka çocuk kilidi kullanın. Ayrıca şarj, saç kurutma makinesi, ütü gibi eşyalarınızı prizde takılı şekilde bırakmayın.
DIŞARIYI ÖZLÜYORLAR
Çocukların en sevdiği alanlardan biri balkonlardır. Çünkü dış dünya ile kesilen bağlantılarını balkonlarda tekrar kurmaya çalışıyorlar. Bu sebeple balkon duvarları mutlaka yüksel olmalı. Ekstra korkuluk eklemeniz gerekebilir. Ayrıca tamamen kapalı camekan yaptırmak da iyi bir seçenek olabilir. Siz siz olun balkonlarda sandalye, masa gibi eşyaları çocuğunuzun üzerine çıkıp sarkacağı şekilde bırakmayın.
SANAT EVİNİZDE
Tam kapanmayı yaşadığımız şu günlerde çocuklarla evde nasıl vakit geçirebiliriz diye düşünüyorsanız işte size bir seçenek... Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor. Üstelik mayıs ayının teması resim ve "Mayıs Ayı Resim Ayı" başlıklı eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarıyla minikleri resim yapmaya davet ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek. Yüz boyamadan cam üzerine resim yapmaya kadar pek çok etkinlik çocukları bekliyor.
ÇOCUKLARA MASAL SAYFASI
Sabah.com.tr'de harika bir sayfa yayına başladı: Çocuklar için masal sayfası... Bu sayfada birbirinden güzel masalları ünlü isimlerin seslerinden dinlemeniz mümkün. Bu akşam çocuğunuza Karlar Kraliçesi'ni şarkıcı Aydilge, Elif'in kabukları'nı sevilen oyuncu Hülya Koçyiğit okuyabilir. Bu hem sizin hem de çocuklarınız için eşsiz bir deneyim olur. Ünlü isimlerin seslendirdiği daha bir çok masal çocuklarla buluşmayı bekliyor. Hemen sabah.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz...