Prizlere çocuk kilidi balkonlara korkuluk şart

Pandemi döneminde evde geçirilen zaman arttıkça ev kazaları da daha sık görülmeye başlandı. Özellikle çocukların zarar gördüğü bu kazaları alınabilecek basit önlemlerle önlemek mümkün. İşte en sık yaşanan kazalar ve onları önleme yolları...Çocuklar evde sıkılıyor ve atamadıkları enerjilerini koltuk, dolap, masa, kitaplık gibi eşyalara tırmarak atmaya çalışıyorlar. Bu durum da düşme, üzerine devrilme gibi kazaları beraberinde getiriyor. Bu nedenle eşyaları duvara sabitlemek oldukça önemli bir nokta. Mutfakta ve odalarda çocuğunuzun üzerine düşme riski olan tüm eşyaları duvara sabitlemeniz gerekiyor. Dolap, kitaplık, raflar, televizyon gibi eşyalar için hemen önlemimizi alın.Pencerelere çocuk kilidi taktırmanız hayati önem taşıyor. Keza çocukların pencereden sarkıp dengesini ayarlayamayarak aşağı düşmesi sık rastlanan bir ev kazası. Sakın pencereleri yanında siz yokken açık bırakmayın. Pencere önüne çocuğunuzun üzerine çıkabileceği bir eşya koymayın.Her çocuk çekmece karıştırmayı sever. İçinde bulunan kesici aletler ya da ufak çocuğunuzun ağzına atabileceği küçük bir eşya bile onu geri dönülmez sonuçlara götürebilir. Bu sebeple çekmecelerinize de mutlaka çocuk kilidi taktırmalı, çekmece içlerinde tehlikeli eşyalar bulundurmamalısınız.Ortalıkta asla bulundurmamanız gereken diğer eşyalar da çakmak ve kibritlerdir. Çocuklar genelde bu eşyalara merak salıp aileden gizli denemek isterler. Sonucun nerelere varacağını fark edemezler. Ev yangınlarının sebeplerinden biri genelde çocukların yanıcı maddelerle oynamak istemesi oluyor. Yanıcı maddeleri çocuklarınızın ulaşabileceği yerlere asla koymayın.Evdeki çamaşır suyu, deterjan gibi malzemeleri mutlaka üst katta bulunan dolaplara koymalısınız. Ağzını sıkıca kapatmalı, ambalajını asla değiştirmemelisiniz. Su şişesine konulan çamaşır suyunu çocuğunuzun su sanıp içmesi rastlanılan bir durumdur. Bu konularda dikkatli olmakta fayda var.Evde canı sıkılan çocuklara su ile oynamak çok eğlenceli gelir. Bu sebeple ortalıkta su dolu kova asla bırakmayın. Doldurulmuş küvet de ayrı bir tehlike unsurudur. Olası boğulma tehlikelerini göz önünde bulundurarak önleminizi almalısınız.Evinizde merdiven bulunuyorsa başı ve sonuna mutlaka korkuluk koyun. Böylece olası yuvarlanmaların da önüne geçmiş olursunuz. Kilim, yolluk ve paspaslarınızı kaymaz olanlardan seçin. Masa, sehpa gibi eşyalarınızın sivri köşelerine koruyucu takın ki çocuklarınızın çarpma sonucu ciddi şekilde yaralanmasını önleyebilin.Küçük yaştaki çocukların keşfetme isteği yoğundur ve bundan prizler ilk etkilenen yerler olur. Bu sebeple prizlerde mutlaka çocuk kilidi kullanın. Ayrıca şarj, saç kurutma makinesi, ütü gibi eşyalarınızı prizde takılı şekilde bırakmayın.Çocukların en sevdiği alanlardan biri balkonlardır. Çünkü dış dünya ile kesilen bağlantılarını balkonlarda tekrar kurmaya çalışıyorlar. Bu sebeple balkon duvarları mutlaka yüksel olmalı. Ekstra korkuluk eklemeniz gerekebilir. Ayrıca tamamen kapalı camekan yaptırmak da iyi bir seçenek olabilir. Siz siz olun balkonlarda sandalye, masa gibi eşyaları çocuğunuzun üzerine çıkıp sarkacağı şekilde bırakmayın.Tam kapanmayı yaşadığımız şu günlerde çocuklarla evde nasıl vakit geçirebiliriz diye düşünüyorsanız işte size bir seçenek... Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor. Üstelik mayıs ayının teması resim ve "Mayıs Ayı Resim Ayı" başlıklı eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarıyla minikleri resim yapmaya davet ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek. Yüz boyamadan cam üzerine resim yapmaya kadar pek çok etkinlik çocukları bekliyor.Sabah.com.tr'de harika bir sayfa yayına başladı: Çocuklar için masal sayfası... Bu sayfada birbirinden güzel masalları ünlü isimlerin seslerinden dinlemeniz mümkün. Bu akşam çocuğunuza Karlar Kraliçesi'ni şarkıcı Aydilge, Elif'in kabukları'nı sevilen oyuncu Hülya Koçyiğit okuyabilir. Bu hem sizin hem de çocuklarınız için eşsiz bir deneyim olur. Ünlü isimlerin seslendirdiği daha bir çok masal çocuklarla buluşmayı bekliyor. Hemen sabah.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz...