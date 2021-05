Anneler Günü’nde bir kahve molası

Yarın Anneler Günü... Belki birçoğunuz anneme ne hediye alsam diye düşünüyorsunuz. Hatta eşlerine alacağı hediyeyi çoktan sipariş vermiş beyler de bu yazıyı okuyor olabilir. İşte o beylere Anneler Günü için birkaç tavsiyem olacak.Tüm araştırmalar pandemiden en çok etkilenenlerin anneler olduğunu gösteriyor. Ev işleri, çocuklar, online toplantılar derken neredeyse nefes alacak vakitleri bile kalmıyor. Masada soğumuş çay, akılda kalan bir öğle kahvesi, izlenmeyi bekleyen bir film ve yarım kalmış o kitap... İşte bugün eşlerin annelere verebileceği en güzel hediye; bir bardak çayı, bir fincan kahveyi soğumadan içebilmelerini sağlamak. Koltuğa uzanıp kitap okuyacak, kendilerine ait bir zaman dilimi armağan etmek.Bugün babalar çocuklarla ilgilensin, iftar sofrasını babalar hazırlasın, ödevlere yardım edip çarşafları değiştirsin... Eşinizin gönlünü kazanmak onunla gerçek anlamda empati kurabilmek için bugün bir fırsat...Hem ev içi sorumluluklara katılan bir baba olmanız çocuğunuzda da pek çok önemli gelişme sağlayacaktır. Gülçin Karadeniz'in kaleme aldığı Kendini Seven Çocuk Yetiştirmek adlı kitapta da baba ile fazla aktivite paylaşan çocukların hayatta daha başarılı oldukları şu şekilde anlatılıyor: "Babaların yüksek katılım gösterdiği, çocukları ile doğrudan temas ederek zaman geçiren, oyun oynayan babaların çocuklarında görülen problem davranışlarının sıklığının azaldığı yapılan birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Baba ve baba figürüyle kurulacak ilişki sonucu okul öncesi dönem çocuklarında düşük düzeyde saldırganlık ve depresyon durumları gözlenmektedir.Babadan alına kabul ve sıcaklığın özellikle ergen kızlardaki benlik saygısı üzerinde etkili olduğu bilinmekle birlikte kız olsun erkek olsun tüm çocuklarda baba, benlik saygısını yücelten bir varlıktır.Baba katılımının, çocuğun analitik becerisini, sözel zekâsını, akademik başarısını olumlu etkileyerek problem çözme becerilerini arttırdığı ve zihinsel gelişimine katkıda bulunduğu saptanmıştır. Çocukların okuma ve aritmetik başarısının hem annenin hem de babanın okulu ziyaret edip, çocuklarının öğretmenleri ile görüştüğü, arkadaşlarını tanıdığı, isimlerini bilip ilgilendiği durumlarda sadece annenin ziyaret ettiği çocuklara göre yedi ay ileride olduğu bulunmuştur.Babalar yaptıkları etkinliklerle genellikle erkek çocuklarını görsel ve motor araştırmaya, kızlarını ise sözel araştırmaya yüreklendirmektedir. Baba katılımı yüksek olan çocuklar sosyal ve duyusal güçlüklerle daha rahat başa çıkarlar. Bu çocukların kendilerine güvenleri ve psiko-sosyal uyumları yüksektir.Baba katılımın olumlu etkileri sadece çocukla sınırlı değildir. Bir taraftan annenin yükünü hafifletirken, diğer yandan anne-çocuk ilişkisini daha az özel hale getirir. Ayrıca anneye kariyerinde ilerleme ve diğer etkinliklere katılma fırsatını vermenin yanı sıra annenin çocuk bakımıyla ilgili kaygılarını azaltır."Doğum izninin uzaması gerektiğini her fırsatta dile getiririm. 16 hafta bir annenin çocuğu ile bağ kurması için yeterli bir süre değil. Bu yüzden bazı özel şirketlerin annelere tanıdığı hakların görünür olmasının ilham vereceğini düşünürüm.Nestle Türkiye de nisan ayı itibari ile anne olan çalışanlarının izin sürelerini 18 haftaya, baba olan çalışanlarının izin süresini ise dört haftaya çıkarmış. Ebeveynlerin her ikisinin de Nestle çalışanı olması durumunda anne ve babalar eş zamanlı izin de kullanabilecekmiş. Üstelik evlat edinen çalışanları da aynı haklara sahip olacakmış. Şirketi, ebeveyn ve çocukları destekleyen bu girişiminden dolayı kutluyorum.Pandemi döneminde evde vakit geçiren ve okuyacak kitabı olmayan çocuklar için Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) güzel bir sosyal sorumluluğa imza attı. Beş yıldır sürdürdüğü ve bugüne kadar 12 bin çocuğa ulaşan Okuyan Bir Gelecek projesini dijital platforma taşıdı. AÇEV'in Okuyan Bir Gelecek platformunu (www.okuyanbirgelecek. org) ziyaret eden çocuklar ünlü sanatçıların sesinden kitapları dinlerken ebeveynler de çocuklarının dil ve zihinsel gelişimine destek olacak kitaplara ulaşabiliyor. Platform üzerinden bir bağış hareketi de başlatan AÇEV, evlerinde kitap olmayan 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmayı hedefliyor