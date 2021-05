Bitkilerin MR’ı çekildi

Siemens Healthineers Türkiye, bilim, sanat ve teknoloji arasında bağ kurarak sıra dışı bir sergi projesi gerçekleştirdi. cekimgucu.siemenshealthineers. com adresinden çevrim içi olarak erişime açılan Algoritmalar ve Bitkiler adlı sergi, radyoloji uzmanları tarafından tomografi, MR, mamografi makinelerinde çekimi yapılan zeytin, kivi, bezelye, mimoza, ceviz ve lahana gibi bitkileri karşımıza çıkarıyor.Pera Öğrenme, Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş sergisine paralel olarak Pastoral Hayaller isimli programı sanatseverlerle buluşturuyor. Program kapsamında 18 yaş ve üzeri sanatseverler için çevrim içi sergi turu da yer alıyor. Dijital ortamda rehber eşliğinde üç boyutlu olarak gerçekleşen tur ayın son çarşamba günü gerçekleşecek.Dünyanın en eşsiz tatil rotalarından biri olan Maldivler beyaz kumlu plajları, berrak denizi, zengin su altı yaşamı ve lüks konaklama olanakları ile ünlü. Tatilsepeti bu tropikal rotaya yedi gün konaklamalı tatil paketi hazırladı.Salt'ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekme amaçlı Bu son şansımız mı? gösterim programı, Mossville: When Great Trees Fall/ Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde ile devam ediyor. Gösterim 10-16 Mayıs'ta saltonline.org'da. Alexander Glustrom'un yönettiği belgesel, hayatı boyunca Mossville'de yaşayan kasaba sakini, tamirci Stacey Ryan'ı ve onun çevresel adaletsizlik ve ırkçılığa karşı mücadelesini anlatıyor.Dijital sanat merkezi Sahneport'ta bu ay kulakların pasını silecek caz performansları yer alıyor. Sarp Maden 5, Ferit Odman Quintet, Kaan Bıyıkoğlu Quartet ve Cem Tuncer Trio'nun konserlerini mayıs sonuna kadar izleyebilirsiniz.Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), bugün saat 11.30'da borusansanat.tv'de bestecisi Charles Ives'ın Three Places in New England yapıtıyla konserine başlıyor. BİFO'nun Ekim ayından itibaren daimi konuk şefi olacak Patrick Hahn'ın yönettiği, BİFO ile Başyapıtlar-II başlığını taşıyan bu konser, Beethoven'ın müziğindeki dramatik ve isyankar karakter özelliklerini mükemmel bir şekilde yansıtan; 7. Senfoni ile tamamlanacak.1970'lerden bugüne birçok klasikleşmiş şarkıya sesiyle imza atarak hafızalara yer eden Nükhet Duru, yarın Anneler Günü'ne özel hazırladığı repertuvarı ile PSM Online'da sahne alacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konser, saat 21.00'de başlayacak.