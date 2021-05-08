Fransa’dan tersine güzellik göçü

Bu kez tersine beyin göçünde çok farklı bir hikaye yazacağım size, aslında bu bir güzellik göçü. Bu hikayede Fransız kadınlarının zayıflık sırları, Türkiye'den Fransa'ya giden bir ailenin öyküsü, sıfırdan kurulan bir marka var. Hikayenin kahramanı Özlem Posbaşloğlu. Türkiye onu, L'expertise Corporelle isimli merkezinde ünlüleri zayıflatan kadın olarak tanıyor.- Karadenizli bir ailenin çocuğuyum. 80'li yıllarda Fransa'ya yerleşmiş ailem. Babam iş adamı, Paris'te bir şirket kurmuş. Ben Strasbourg'da doğdum, büyüdüm. Babam çok yoğun çalıştığı için Türkiye'ye çok sık gelemezdik. Ama bir o kadar da vatanseverdik. Annem evde Fransızca kullanmayı yasaklamıştı. Ana vatanımız Türkiye, ana dilimiz Türkçe diye büyütüldük. Strasbourg Üniversitesi Louis Pasteur Ecole Privee E.P.C.M'den diyetisyenlik bölümünden mezun oldum. Ama hiç diyetisyenlik yapmadım.- Mezun olduğum yıl İtalyan üreticiler buzla yapılan tedavileri araştırmak üzere 13 kişilik bir ekip kurmak için üniversiteme geldi. O araştırma ekibine dahil olan tek Türk ve en genç isim oldum. Torino'ya gidip, buzla yapılan farklı tedaviler üzerine çalıştık. Ben bunu keşfettiğimde zayıflamada kullanmaya karar verdim. Bunun için geliştirilen bir cihazla çalışmaya başladım. Ve ilk merkezimi açmak için harekete geçtim.- Tabii... Bunları yapan bir Türk kızıydı. Ama ben babamın bana öğrettiği gibi, orada bir yabancı olduğumu bilerek ama onların kültürünü göz ardı etmeden, kendi kültürümü yücelterek, asil bir Türk kızı olarak durmaksızın çalıştım. Para kazandıkça açtığım merkezi güzelleştirdim. Çünkü televizyona bile çıkar olmuştum. Çok para kazanıyordum. Fransa'da, Lüksemburg'da dört merkez açtım. 2009'da Lüksemburg'da en genç başarılı iş kadını ödülü aldım. Çok iyi bir noktaya geldim, sokakta herkes beni tanırdı. Fransız sosyetesi, ünlüleri danışanım oldu.- Bir estetik cerrahın ekibine eğitim vermek üzere 15 günlüğüne İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'un büyüsüne kapıldım. Ağlayarak döndüm Fransa'ya. Uçaktan indiğimde "Neyim varsa satıp İstanbul'da yaşayacağım" dedim ve üç hafta içinde buraya yerleştim. Ailem, arkadaşlarım aklımı kaçırdığımı düşünüyordu. Saçma gelebilir ama sokakta satılan simit, çayımız beni duygulandırıyordu. Kaybettiğim bir şeyi bulmuş gibi olmuştum burada. Kimseyi tanımıyordum. Nişantaşı'nda küçücük bir yer açtım. Bu semtin kitlesi elit ve beklenti yüksekti. Çünkü sadece İstanbul'da değil, dünyanın en ünlü şehirlerinden her yöntemi denemiş bir profil. Saç bakımı için Fransa'ya giden bir kitleden söz ediyoruz. Ama ben bu beklentiyi karşıladım. Bir iki kişiyle başladı buradaki maceram, yine kulaktan kulağa yayıldı ve beş yılda Türkiye'de altı merkeze ulaştım.- Vücut ısısı, hepimizin doğuştan ortak bir özelliği. 36-39 dereceye programlıyız. Tıpkı bir bilgisayar gibi. O ısının dışına çıktığımızda metabolizma tepki gösterir; yazın terlememiz, kışın üşümemiz gibi. Biz de bu çalışma sayesinde geliştirilen bir cihazla -40 dereceyle şoklama yapıyoruz, yağları donduruyoruz. Buna duyarsız kalamaz insan vücudu. Ve o yağları vücuttan atıyor.- Alman Doktor Mora tarafından icat edilmiş bir cihaz. Madde bağımlıları için üretilmiş ve tüm dünyada kabul görmüş tek teknoloji bu. Gıdalar için geliştirilmiş versiyonunu kullanıyoruz. Mesela çikolata... Çikolata mutluluk gibi güzel frekanslar gönderiyor vücudumuza. Biz o çikolatanın sizin vücudunuza gönderdiği frekansı ölçüyoruz, ona format atıyoruz. Artık sizin vücudunuza girince sizde aynı etkiyi yaratmıyor.Stres gerginlik hepimizde üst seviyede. Dolayısıyla duygusal açlık yaşıyoruz.Herkes beş kilo fazlası olduğunu sanıyor. Aslında memnun halinden. Oysa iş ortamı, sosyal hayat, televizyon kilonun kötü bir şey olduğunu söylüyor sürekli. Bu sefer de kişi kendini beğenmemeye mecbur hissediyor."Ben alkol tüketeceğim" diyen birini programa kabul etmiyoruz. Bir kadeh içki minimum 15 gün boyunca vücuttan atılamıyor. Ben seni nasıl zayıflatayım?Türk kadının en çok kullandığı cümleler: "Ekmek yemeden doymuyorum, basenim, göbeğim gitmiyor, ödem tutuyorum." Ödem aslında vücuda gönderdiğimiz çöplerdir. Ödemi artan biri yanlış besleniyor demektir.Fransa'da bir restorana girdiğinizde eğer özel bir talepte bulunmazsanız masanıza ekmek gelmiyor. Ekmek tüketmiyorlar. Türk kadınları kışın yer, Mart gelince uyanır.Selülit kimisinde beslenme kimisinde hormonal nedenlerle oluyor. Marilyn Monroe mesela güzelliğiyle tanınıyor ama çok selüliti vardı. Selülit eskiden güzelliğin simgesiydi.Genetik aslında anneden kıza geçen mutfak alışkanlığıdır. Bir yemek kültürü, alışkanlığı var annenin empoze ettiği.Mide ameliyatları cinayettir. Mide ameliyatından sonra insanlık dışı bir muameleyle zayıflıyorlar. Avrupa'nın birçok yerinde yasaklandı mide operasyonu.