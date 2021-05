Şehir evden çıkmamıza değmeli

Kadın mimarların uluslararası alandaki başarılarına dikkat çekmek için hazırlanan Frauen in der Architektur/Mimaride Kadınlar kitabında Tabanlıoğlu Mimarlık'ın ortağı Melkan Gürsel, dünyaca ünlü 36 mimar arasında tek Türk mimar olarak yer aldı. Gürsel'le kadın mimarların sektördeki yerini ve pandeminin mimariye etkisini konuştuk.- Kadının özellikle yönetimde yer bulması her sektörde zor. Kadına eşit hak kazandırma yolunda 80'lerde kazanılan ivme ne yazık ki bugüne taşınamadı. Kadınlar sosyal, ekonomik bağlamda olması gerekenin çok gerisinde. Dolayısıyla, mesleğin icrası sürecinde sadece iyi ve doğru üretim yapmanın yanı sıra bu kitap gibi iletişim araçlarıyla katkı da önemli. Karakterimle mi, şansımla mı ilgili, prensip mi, doğru insanlara rastlamış olmanın avantajı mıdır bilemiyorum ancak kadın olmakla ilgili olumsuz bir mesleki deneyimim olmadı. Tabii ki biraz cesaret ve meydan okuma gerekti benim için de; nihayetinde inşaat sektörü erkek egemen bir dünya. Güçlü iletişim becerileri, işbirlikçi içgüdü, duygusal zeka kadınların en güçlü yanları olarak, mimari üretim için belki birçok meslekte olduğundan daha fazla önemli. Bu kadın karakteristiğini ustalık ve özgüvenle perçinlediğinizde ise etki, liderlik, nüfuz, kontrol kavramları etkinleşiyor.- Ödüller her zaman motivasyon kazandırır. Bir mimar için en değerli ödül zihnindekini kağıda, iki boyutlu çözümleri inşaata, yani gerçek dünyaya taşımak, hayal edileni -elle dokunulur olmanın ötesinde- yaşama katabilmek. Taksici sizin tasarladığınız yapının yanından geçerken onunla övünüyorsa, binanın kullanıcıları memnun, hatta mutluysa, mimarlığınız tescil edilmiş demektir, daha büyük bir ödül olamaz bence.- Kesinlikle doğru. Dünyanın farklı coğrafyalarında, kırsalda ya da kent merkezinde, en yeni tasarlanmış yapıları kullanıcı olarak deneyimlemek de değerli benim için.- Pandemi sırasında yaşam hızı dahi değişti, sonyüzyılın alametifarikası olan, alıştığımız yüksek hızve tempo içindeyken, tüm dünyalılarolarak birden, neredeyseel freniyle durduk hepimiz. Busüreçte, mimari için de insanlarındoğayla yeniden bağlantıkurması ve gelecekte bunu sürdürebilmeihtimallerini yaratmakönemli hale geldi.- Tarih boyunca hastalıklarşehirlerin tasarımı üzerindederin etkiler yarattılar. 19. yüzyılda,sıtma ve koleranın temizhava eksikliğinden kaynaklandığıinancı, New York'ta CentralPark'ın gerçekleşmesine vesileoldu. Aynı şekilde, 19. yüzyıldaLondra ve Paris'te modern kanalizasyonve sanitasyon altyapısıgeliştirildi. Birinci Dünya Savaşı'ndansonra hastalık, mimariyimodernize etti; süslemedenkaçınan, binalarda temiz hava,güneş ışığı ve doğayla bağlantıkuran modernist mimarininiyileştirici bir ortam yaratmayaklaşımı, sosyal amaçla bütünleşti.Sanatoryum gibi özelleşmişhastaneler tasarlandı. Genişpencereler, balkonlar teraslarönem kazandı. Mimari, kentseltasarım ve halk sağlığının kesiştiğinoktada, Covid-19 pandemisindenalınması gerekenbirinci ders küresel olarak, enzayıf halkamızı da dahil ederekplanlama yapmamız, hareketetmemiz gerektiği. Dünyanındört bir yanındaki şehirlerdekiyoksul ve dolayısıyla kalabalıkmahallelerde yıkıcı bir etki yaratansalgın, herkes için uygunkonut sağlama ihtiyacını şiddetlevurguladı. Ortada bir hastalıkvar, zengin ya da fakir, o sosyalkesimden ya da bu sosyal kesimdendiye bir ayrım yapmadı.- Ekonomik belirsizlik nedeniyle çok sayıda genç yetişkin aile evine geri döndü, hatta büyükanne ve büyükbabalar da eve taşındı. Nesiller arası birlikte yaşamanın baskısı altında aileler sadece salgını atlatmaya çalışmakla kalmayıp, son 13-14 ayın deneyimlerine dayanarak, gelecek için yeni planlar yapmak zorunda kaldılar. Mimari de bu ihtiyaca hızla ayak uyduruyor.Bugünün dünyasında insanlar olarak ne arıyoruz? Ilıman iklimlerin olduğu, doğayla iç içe, dış mekanlarla entegre yaşamak istiyorlar. O zaman şehirler hayalet şehirlere mi dönüşecek? Ben buna inanmıyorum. Ama şehirlerde de iyileştirmelerin yapılması lazım. Belki de bazı bina bloklarına yeşilin entegre edilmesi lazım. Bugün evden çıkmak büyük bir lüks haline geldi. O zaman şehir, sokak evden çıkmamıza değmeli.Büyük metropollerde değil, kırsal alandaki 'özgünlüğün havasından etkilenerek' doğal yaşamı deneyimlemek isteyen zengin şehir sakinleri için değil, 'sıradan insanlar' için de bir yandan kırsalda çeşitlenen yaşam modelleri üretirken, aynı zamanda 15 dakikalık yürüme mesafesinde, kolay erişebilen, park alanları olan, imkanları artırılmış mahallerin desteklenmesiyle, daha demokratik bir kent modeli gelişecektir.Mimar Rem Koolhas, 40 yıldır mesleğinin icrasında 'kent delisi' olarak tarif edilmesine rağmen, 75 yaşında, kariyerini yapan şeye sırt döndü ve mimarlığın geleceği hakkındaki düşüncesini kökten değiştirerek, yüzünü kırsala döndüğünü beyan etti.- Nasıl Lincoln Center, New York'un fiili 'Amerika'nın kültürel başkenti' rolüne uygun bir merkez olarak işliyorsa, Atatürk Kültür Merkezi de hayata katıldığında, opera başta olmak üzere, sahne sanatları alanında dünya çapındaki grupların performanslarına uygun altyapısı ile küresel muadilleriyle yarışacak nitelikte olmasının yanı sıra, farklı kültür-sanat ve sosyal fonksiyonları barındıran bir kompleks olarak kamusal alanı kurgulayacak. AKM, sadece bir gösteri merkezi değil, yanında yarı açık bir kültür sokağı var. Kentle iç içe, kafe, restorandan kütüphaneye, alternatif mekanlarıyla, günün her saati yaşayan bir kültür yapısı ve erişilebilir kamusal mekanları ve alanlarıyla bir buluşma ve çekim noktası olacak. Bugünkü pandemi koşullarına yeterli cevabı verdiğini de söyleyebiliriz.- Gün ışığına, temiz havaya, özel alanlara ihtiyaç her zaman tasarımın parçasıydı, ancak günümüzde acil bir çözüm odağı olarak birinci sırada. İş hayatı dramatik bir şekilde değişiyor. Evden çalışma usulü kalıcı olmaya niyetli. Yoğun saatlerde ofise, fabrikaya, şehir merkezine gidip gelme ya da en azından yerinde çalışma günlerini azaltma gibi hibrit modeller şimdiden gelişti. Ciddi bir üretim mekanı değişikliği olmak zorunda. Ofis binalarında uygulanan tek yönlü sistemler ve sosyal mesafeli masalar gibi pandemi önlemleri yalnızca geçici olabilirken artan hijyen bilincinin devam etmesi bekleniyor. Her halükarda, pandemi öncesinde binalarda kullanılan örneğin havalandırma ve filtreleme sistemleri iç hava kalitesini sağlayacak şekilde değişecek. Teması minimize etmek üzere, sensörler sayesinde -kapılar, elektrik düğmeleri, asansör gibi sık ve ortak alanlarda- her şey daha temassız olacak. Birlikte çalışmanın getirdiği avantajlar, ürettiği sinerji her zaman değerli olacak. Dolayısıyla ofislerin yeniden organizasyonu söz konusu.- 2020 Mart ayından bu yana ofis olarak biz de evden çalışma düzenini sürdürüyoruz. Yeni projeler bağlamında çok verimli bir dönem oldu. Zoom'un arka planında ise her birimiz kendimize bir ofis alanı icat ettik, evlerimizin uygun bulduğumuz bir köşesinde. Bu araştırmaya göre, sahip olduğumuz metrekarelerin yaklaşık yüzde 30'unun, koridorlar gibi, kullanılamaz veya sadece geçiş alanları olduğunu, 'bir tasarım mevzusu olarak' ihtiyaçtan yeniden fark ettik. Ve tabii ki açık alanlar; balkonu, terası olana ne mutlu. Ve hep söylediğim gibi tasarım insanların mutluluğu için ve sağlığı.