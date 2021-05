7/24 şehirde yaşam

Son yıllarda sağlık gündemimizde her zamankinden fazla yer tutmaya başladı. Fiziksel olarak bedenini güçlendirmek isteyenler ve pandeminin psikolojik etkilerinden kurtulmak isteyenler destekleyici terapilere başvuruyor. Bu terapilere zaman ayırmakta zorlananlar için ise yaz tatili imdada yetişti. Bodrum'daki oteller yaz için hazırladıkları özel programları teker teker açıklamaya başladı.Le Meridien Bodrum Beach Resort'ta yer alan Vitalica Wellness'ta tuz terapisi uygulaması gerçekleştiriliyor. Birçok faydası bulunan tuz odaları özellikle astım, KOAH, sinüzit ya da nefes darlığı çeken hastalara iyi geliyor. Bu terapiden Covid-19 geçirenler de yararlanabiliyor. Vitalica Wellness'ta 28-30 Mayıs günlerinde ise biohacking ve bootcamp kampı var. Bu, dayanıklılığı, zindeliği ve gücü artırmayı amaçlayan yoğun bir fiziksel aktivite programı. Aynı zamanda sağlıklı beslenme ve zihinsel gelişimi de içeriyor.Six Senses Kaplankaya'da ise Tibet ses terapisi uygulaması devam ediyor. Bu terapi Tibet'ten özel getirilen ses kaseleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Özel olarak tasarlanan havuzlarda, masaj ve esneme teknikleri ile suyun akışkan ve arındırıcı enerjisini harmanlayan watsu uygulaması da buranın ilgi gören terapilerinden.Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum ise bu yıl Dr. Buğra Öktem işbirliği ile Dharma Detoks Klinik'i açtı. Burada ayurvedik başta olmak üzere özel detoks programları uygulanıyor.Pilevnelİ, yaz sezonu boyunca çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin yapıtlarını Bodrum'a taşıyacak. Sergiler Mandarin Oriental'ın içindeki mekanda ziyarete açılacak. Çarşamba günü açılan ilk sergi Fransız sanatçı Daniel Firman'a ait. Sanatçının Duvar Dansı adlı kişisel sergisi 6 Haziran'a kadar izlenebilecek.Geçen yıl açılan Bodrum Loft, The Telegraph gazetesinin Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli listesinde yer aldı. Yazıda, "Yamaç üzerinde geleneksel bir Ege balıkçı köyü gibi konumlandırılmış Bodrum Loft'da dış mekan yaşam alanları deniz meltemlerinin içeri girmesine izin veriyor. Öte yandan binaların yapım malzemesi manzarayla uyumlu bir şekilde rüstik bir incelikle kullanılmış..." deniliyor. Bodrum Loft, İstanbul'un ünlü restoranları Papermoon ve Sunset'i transfer ederek bu yaza da iddialı girdi.Zorlu PSM'nin dijital platformu PSM Online'da konserler devam ediyor. Elektronik müziğin yenilikçi ismlerinden İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson ve neo-klasik müziğin İzlandalı yıldızı Olafur Arnalds'ın PSM Online'a özel sergiledikleri performanslar ücretsiz olarak online.zorlupsm. com üzerinden takip edilebilecek. Johanson'ın performansı 17 Mayıs günü saat 23.59'da başlayacak. Olafur Arnalds ise 19 Mayıs'ta saat 21.00'de ve 31 Mayıs günü saat 23.59'da izlenebilir. Türkçe alternatif müziğin sevilen isimlerinden Nova Norda ise 17 Mayıs, saat 21.00'de aynı platformda konser verecek.Tiyatrocu ve tanınmış seslendirme sanatçısı Suzan Acun İlhan'ın kurucusu olduğu Tiyatro Gaia, yeni projesi Şahmaran adlı müzikli tiyatro oyununu, bugün saat 21:00'de dijital prömiyer olarak sahneleyecek. Biletler Biletix'te.Türkiye'yi karış karış gezen Hollanda doğumlu Türk asıllı gezgin Adam Axoi, bu kez Mardin'i seyahatseverlerle keşfe çıkıyor. Jolly'nin turu 4-6 Haziran tarihlerinden gerçekleşecek. Tur sırasında Adam Axoi, tur katılımcılarına fotoğraf çekiminde de yardımcı olacak.Arter'deki Dinleyen Gözler İçin sergisi kapsamında bir de çevrim içi söyleşi gerçekleştirilecek. John Cage Vakfı Direktörü Laura Kuhn ile serginin küratörü, Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli'nin söyleşisi 20 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.